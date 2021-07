Conosci il tuo mutuo

Una delle più grandi decisioni finanziarie nella vita è comprare una casa.La proprietà della casa consente la costruzione Patrimonio familiare con Deduci mutuo Guadagna interessi dalle loro tasse. Nel tempo, il valore della casa può aumentare e ci sono alcuni vantaggi immateriali, come un maggiore controllo sulla decorazione.quando una persona comprare casa, Le spese mensili di solito aumentano. Tuttavia, se prendi la decisione giusta fin dall’inizio, varrà la pena di possedere la tua casa.

Punti chiave Prima di iniziare ad acquistare un mutuo, assicurati che il tuo rating creditizio sia il migliore

Presta molta attenzione alle commissioni del prestatore. Alcuni sono inevitabili, alcuni sono negoziabili.

Potresti essere gravato da commissioni PMI. Se è così, ti preghiamo di sbarazzartene il prima possibile.

Passaggio 1: migliora il tuo rating creditizio

La preparazione è metà del successo di ottenere un mutuo.Il primo passo è ottenere il tuo Rapporto di credito E scopri il tuo punteggio FICO, che indica se sarai considerato in regola. Il tuo punteggio sarà compreso tra 300 e 850.

Dal 2010, Amministrazione federale degli alloggi (AFI) Per essere idoneo è necessario un punteggio di credito di 580 o superiore Prestito della Federal Housing Administration L’acconto è del 3,5%. Quelli con un punteggio di credito compreso tra 500 e 579 devono abbassare il 10%, mentre i mutuatari con un punteggio inferiore a 500 non sono ammissibili. Altre procedure come Fannie Mae Imposta requisiti minimi più elevati da 620 a 640 per i richiedenti un mutuo.

Come fare

Se il tuo punteggio è basso, lavora sodo per ripagare eventuali debiti ad alto interesse. Paga le bollette in tempo. Non richiedere un’altra carta di credito. Tuttavia, non chiudere le carte di credito non utilizzate.Avere credito disponibile ma non utilizzarlo in realtà migliora il tuo punteggio di credito migliorando il tuo punteggio di credito Utilizzo del credito. Inoltre, controlla il tuo rapporto di credito per eventuali errori o discrepanze e segui per correggerli.

Passaggio 2: acquista il prestatore

Una volta che il tuo punteggio di credito raggiunge il livello di cui hai bisogno, acquista dal prestatore. Supponendo che tu sia una buona prospettiva, lascia che tre o quattro istituti di credito competano per la tua attività. Non lasciare che ogni creditore approvi l’accesso al tuo rapporto di credito.Prendine uno Preventivo di prestito (Formalmente conosciuto come Valutazione dell’integrità) E analizzare ogni carica. Solo dopo aver scelto un prestatore, dovresti consentire loro di controllare il tuo credito.

I punti ipotecari sono una spesa anticipata per interessi. Se possibile, evita di usarli.

Le commissioni che i prestatori addebitano ai mutuatari sono creative e negoziabili. Solitamente le commissioni per la concessione del prestito, le commissioni di elaborazione e di sottoscrizione possono essere negoziate e ridotte di almeno il 50%. Se il creditore desidera la tua attività, può anche rinunciarvi.

Rifiuto di pagare punti

evitare integrante Se è possibile. Quando paghi i punti, pagherai una somma forfettaria di interessi per ottenere un tasso di interesse ipotecario a tasso fisso più basso. Un punto equivale all’1%. Questo sostanzialmente aumenta l’importo dell’acconto. Nessun punto richiesto Costi aggiuntivi per il creditore. Rifiutati di pagarli o sposta la tua attività altrove.

In alcuni casi, può essere utile assumere un avvocato immobiliare per determinare le spese inutili. Un agente immobiliare esperto può dirti quali costi sono consueti e quali possono essere eliminati. Per esempio, titolo Il costo dell’assicurazione in alcune contee della Florida è a carico dell’acquirente (a meno che il venditore non accetti di sostenere il costo). Se acquisti lì, questi costi dovrebbero apparire nel preventivo del prestito. In ogni caso, quando ricevi l’informativa di chiusura prima della fine della transazione, non vuoi grandi sorprese.

Passaggio 3: informazioni su PMI

La maggior parte dei finanziatori fa pagare Assicurazione ipotecaria privata (PMI) Se l’acconto per l’alloggio è inferiore al 20%. Se il tuo prestito non va a buon fine, questa assicurazione proteggerà il creditore, non te. Se non riesci a raggiungere la soglia del 20%, il PMI potrebbe essere inevitabile. Se richiedi un prestito di $ 200.000 con un acconto del 10%, puoi aspettarti di pagare almeno $ 100 in pagamenti PMI al mese. Non è raro vedere pagamenti PMI da 150 a 200 dollari USA al mese.

Dimenticalo

Tuttavia, dovresti sapere che quando raggiungi un certo rapporto di equità a casa, di solito il 20%, puoi cancellare il PMI. Lo vorrai. Per più di 30 anni, un pagamento PMI mensile di 150 USD può ammontare a più di 54.000 USD. Il prestatore non ti ricorderà che puoi annullare il pagamento aggiuntivo.

Evita l’indice del responsabile degli acquisti

Supponiamo che tu stia cercando una casa di $ 200.000 e che tu abbia un acconto di $ 10.000. Se non paghi almeno $ 40.000 (escluse le commissioni di prestito), la maggior parte dei finanziatori ti chiederà di pagare PMI. Per molti acquirenti di una casa per la prima volta, un acconto di $ 40.000 è impossibile.

Tuttavia, puoi provare ad “attaccare” il tuo prestito in modo che due istituti di credito possano partecipare al prestito. Questo potrebbe essere simile a un piano di tipo 80-15-5: fornisci l’80% del finanziamento per il mutuo primario, il 15% per il secondo mutuo o mutuo per la casa e il 5% dell’acconto. Utilizzando il prestito di equità domestica più il tuo acconto, puoi utilizzare tale importo per compensare il prezzo di acquisto della casa e pagare il requisito di acconto del 20%, evitando così il PMI.

È probabile che l’equità domestica o il secondo prestito abbiano Tasso di interesse variabile O più alto del tuo tasso di interesse ipotecario principale, quindi devi prestare molta attenzione a questo prestito e provare a ripagarlo prima. Se il prestito viene utilizzato per acquistare, costruire o migliorare sostanzialmente la casa del contribuente, l’interesse del prestito a casa può anche essere detratto dalle tasse federali. Tuttavia, le coppie sposate possono detrarre solo fino a $ 750.000 di interessi ipotecari.

Tipo di prestito

I prestiti a tasso fisso a 30 anni sono ancora i prestiti ipotecari più comuni. La maggior parte dei proprietari di case preferisce questo tipo di prestito perché il loro rimborso mensile rimarrà stabile per molti anni.

I prestiti fissi a 15 anni stanno diventando sempre più popolari perché accorciano il periodo di prestito, riducendo così l’importo degli interessi pagati durante il periodo di prestito. I tassi di interesse su questi prestiti a breve termine sono generalmente più alti perché i prestatori rinunciano alle opportunità di fare soldi, soprattutto quando i tassi di interesse aumentano.

Uno Mutuo a tasso variabile (ARM) Fornire tassi di interesse bassi per un periodo di tempo. I tassi di interesse possono quindi essere adeguati annualmente oppure possono essere elencati come “3-1”, “5-1” o “7-1”. Prestiti a tasso variabile “7-1”, l’importo del prestito è fisso per i primi sette anni e sarà adeguato alle condizioni di mercato correnti a partire dall’ottavo anno. Questi sono solitamente basati su un indice dei titoli del Tesoro a un anno.

Come funziona ARM

Inizialmente, il tasso di interesse di ARM può essere inferiore da 1 a 3 punti percentuali rispetto ai tradizionali mutui ipotecari fissi. Se ARM è giusto per te di solito dipende da quanto tempo prevedi di rimanere a casa. Nella situazione “7-1”, se prevedi di rimanere a casa solo per sette anni, questo potrebbe essere il prestito perfetto per te. Tuttavia, se prevedi di rimanere a casa più a lungo e i tassi di interesse iniziano a salire, le tue spese mensili potrebbero aumentare in modo significativo.

Vale la pena controllare le informazioni sulla chiusura e confrontarle con le stime del prestito prima della data di chiusura della nuova casa.alcuniSe i numeri sono gonfiati o vedi nuovi addebiti, contatta il prestatore e chiedi loro di spiegare o correggere l’errore. L’acquisto di una casa è un impegno a lungo termine, quindi vuoi comprendere appieno tutti i termini del prestito e non ignorare eventuali costi nascosti.