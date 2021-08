Considerando una vacanza di lavoro?Ecco i primi 10 “lavori” al mondo

I fatti hanno dimostrato che durante la pandemia il telelavoro è necessario, pratico e duraturo per molte persone, quindi i dipendenti di tutto il mondo stanno pensando a un’idea comune: se puoi lavorare in spiaggia o in un caffè parigino, perché dovresti compiti a casa?

Lavorare o “lavorare” durante le vacanze – che si tratti di un lungo weekend, una settimana, un mese o più – potrebbe essere più popolare e diffuso che mai, il motore di ricerca per le vacanze del Regno Unito Holidu.co.uk ha compilato una copia delle città globali è “Mixed Business and Entertainment”.

“Gli eventi dell’ultimo anno e mezzo hanno cambiato completamente il nostro modo di lavorare, dimostrandoci che non dobbiamo essere in ufficio cinque giorni alla settimana per completare il nostro lavoro”, ha affermato Sarah Siddle del dipartimento di pubbliche relazioni. Responsabile marketing di Holidu. “Il lavoro è il modo perfetto per trascorrere un periodo di tempo più lungo nella destinazione che si desidera esplorare, senza essere vincolati dall’indennità annuale di ferie”.

Holidu Indice del lavoro Nel 2021, 150 città saranno elencate come destinazioni di vacanza di lavoro in base a fattori quali l’affitto mensile per appartamenti con una camera da letto, il costo delle bevande dopo la fine del lavoro, le ore di sole medie, la velocità del Wi-Fi e il numero di “cose da fare”. Stelle o superiore. (Le otto fonti di dati utilizzate includono BestCities.org e Tripadvisor.co.uk.)

Bangkok, Thailandia, è in cima alla lista quest’anno, seguita da Nuova Delhi, India; Lisbona, Portogallo; Barcellona, ​​​​Spagna; e, a pari merito, per il quinto posto, Buenos Aires, in Argentina, e Budapest, in Ungheria. Holidu ha affermato che la capitale thailandese è al primo posto, grazie al suo costo della vita accessibile, all’alto livello di conoscenza della lingua inglese, alle numerose attrazioni, alle strutture di livello mondiale e agli uffici aziendali multinazionali.

“Tutte le città che hanno vinto il primo posto sono in grado di farlo principalmente perché il loro costo della vita è molto basso e i prezzi di alloggio, cibo e bevande offrono prezzi molto interessanti”, ha affermato Siddle. “La cosa più importante è che queste città sono centri culturali a sé stanti e offrono tutte una serie di incredibili attrazioni e attività”.