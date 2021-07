Contabile e Direttore finanziario: qual è la differenza?

Contabili e direttori finanziari: panoramica

La vita come Contabilità Non particolarmente glamour, ma pochi percorsi di carriera possono eguagliare una retribuzione stabile, bassa pressione, sicurezza del lavoro e opportunità di promozione. Pochi contabili si preoccuperanno del burnout o di essere costretti a cambiare settore e molti contabili entreranno in posizioni importanti nell’organizzazione.Una delle posizioni è Controllore (A volte scritto come “controllore”, ma sempre pronunciato come “controllore”), il responsabile delle attività legate alla contabilità della società.

Quando si confronta con i controllori, è meglio guardare un contabile esperto (o anche un manager o altra posizione senior). Il lavoro di contabilità di livello base può essere molto buono, ma la maggior parte dei controllori ha molti anni di esperienza e molteplici certificazioni professionali. Quasi tutti i controllori hanno iniziato come contabili pubblici o hanno lavorato in un ambiente aziendale prima di essere promossi.

Punti chiave Contabili o professionisti della contabilità sono responsabili della conservazione e dell’analisi dei registri finanziari.

Il controller o controller è responsabile della supervisione delle operazioni contabili della società, inclusa la gestione dei dipendenti.

Poiché le responsabilità e le responsabilità dei controllori esulano dalla portata dei contabili, di solito richiedono stipendi più elevati.

Dal punto di vista accademico, non ci sono requisiti aggiuntivi per diventare un controller, ma la maggior parte ha diplomi avanzati, come un MBA.

Contabile

I contabili non di controllo hanno molte major tra cui scegliere.alcuni entrano audit, Altra contabilità fiscale, alcuni lavori pubblici e altri contabilità dei costi esecutivi e rendicontazione interna.

I contabili di tutti i ceti sociali agiscono come contabili o analizzano il lavoro di altri contabili. Si impegnano a prevenire le frodi e a mantenere l’accuratezza per i loro colleghi, investitori, creditori e autorità di regolamentazione.molti Diventa un CPA (CPA) ed è considerato Rigorosa etica professionale, Diverso dal settore medico.

Controllore

Controllore Ci sono diverse strisce. I più comuni sono i controllori aziendali e i controllori aziendali, che gestiscono l’intero sistema contabile per il datore di lavoro. Per le aziende più piccole, ciò significa creare un’infrastruttura contabile ed eseguire la contabilità, mentre le aziende più grandi utilizzano i controllori come supervisori. Altri controllori lavorano per il governo, in modo simile al direttore finanziario (CFO) della rispettiva agenzia.

Il controllore aziendale è essenzialmente il capo contabile della società. I controllori sono visti come membri dei dirigenti e di solito svolgono un ruolo chiave nell’organizzazione e (a causa della mancanza di una migliore terminologia) nel controllo del personale contabile della società.

Un ruolo comune ma sottovalutato del controllore aziendale è interpretare i dati finanziari. Il controller di solito ha una ricca esperienza in materia di contabilità e previsioni aziendali, in particolare esperienza relativa alla gestione fiscale. Al titolare del trattamento può anche essere richiesto di fornire la propria esperienza in materia di investimenti, rapporti con i creditori, governo societario o altri settori.

Di solito, i controller hanno a disposizione uno o due controller ausiliari. Gli assistenti del controllo sono generalmente inesperti e dedicano più tempo alla raccolta dei dati, alla supervisione e ai rapporti statutari e alla preparazione di voci di diario particolarmente impegnative.

Grandi differenze nell’istruzione e nelle competenze

La maggior parte dei contabili studia contabilità e ottiene una laurea in questa materia.Sono possibili contabili di livello base con una laurea in finanza, statistica, matematica o economia, ma i datori di lavoro ovviamente preferiscono le persone con una comprensione più profonda della contabilità Principi contabili generalmente accettati (Principi contabili generalmente accettati).

I lavori di contabilità senior richiedono il titolo di CPA e possono anche richiedere il titolo di Certified Management Accountant (CMA), Chartered Financial Analyst (CFA) o altri titoli professionali. Il lavoro di contabilità e rendicontazione finanziaria avanzata può richiedere da tre a sei anni di esperienza lavorativa, mentre i contabili fiscali o i revisori dei conti junior possono aver bisogno solo di uno o tre anni di esperienza lavorativa dopo aver superato l’esame CPA.

Diventare un controller non richiede anni di esperienza nella contabilità diretta, ma può aiutare. I controllori, in particolare quelli delle grandi aziende, hanno un focus più ampio rispetto ai semplici accordi contabili. Molte persone hanno un MBA o un’altra laurea specialistica in finanza. Forse il nome più utile per aspiranti controller è CMA.

La principale differenza di stipendio

È difficile determinare lo stipendio medio dei contabili di livello intermedio e senior, ma la maggior parte dei contabili professionisti guadagna più di $ 60.000 entro tre-cinque anni dopo essere diventato un contabile pubblico certificato. Secondo l’US Bureau of Labor Statistics (BLS), lo stipendio medio annuo di contabili e revisori nel 2020 è di $ 73.560 ($ 35,37 all’ora). Alcune posizioni, come i responsabili delle tasse o i responsabili della revisione interna, possono guadagnare fino a $ 130.000. Molti contabili aspirano a diventare partner di società di contabilità, dove possono guadagnare centinaia di migliaia di dollari.

Secondo i dati BLS, lo stipendio medio annuo dei manager finanziari (inclusi i controllori) nel 2020 è di $ 134.180. In alcuni settori, il termine “capo della comunità” indica una posizione più elevata, il che significa apparentemente uno stipendio più alto.

La principale differenza nell’equilibrio tra lavoro e vita privata

La maggior parte dei contabili lavora dalle 40 alle 45 ore alla settimana e gode di un sacco di tempo libero retribuito, ferie, ferie e persino una moderata flessibilità di programmazione. Nonostante la sua noiosa reputazione, la contabilità è sempre stata una delle professioni più soddisfacenti.

Tuttavia, i contabili lavorano a lungo e con impegno durante la stagione delle tasse (circa da febbraio ad aprile) e poi prendono le vacanze in primavera e in estate. Durante la stagione delle tasse, non è raro lavorare 6 giorni alla settimana e lavorare più di 10 ore al giorno.

L’analisi di Berkeley sui controllori dal 2013 al 2015 ha stimato che l’orario di lavoro medio mensile del controllore era di 170 ore, o poco meno di 43 ore settimanali. Come le loro controparti contabili, i controllori tendono a sperimentare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata rispetto ad altri nel settore finanziario.

articoli di attenzione speciale

Le prospettive di lavoro per entrambi i percorsi di carriera sembrano essere forti. I dati BLS prevedono che tra il 2019 e il 2029 il numero di posizioni di manager finanziario aumenterà del 15%. Sebbene i dati non elenchino il numero di posizioni che assumeranno il ruolo di controller, questo è molto più veloce del tasso di crescita previsto del 4%. Tutte le occupazioni in questo periodo.

Si prevede che il numero di lavori di contabilità e revisione contabile negli Stati Uniti aumenterà solo del 4% dal 2019 al 2029.

Ragioniere e Direttore Finanziario

Puoi ridurre la scelta tra un contabile intermedio e un controllore a una scelta tra specializzazione e controllo generale. La maggior parte dei contabili è diventata sempre più professionale nel giro di pochi anni e il loro obiettivo di carriera è diventato più ristretto, in parte perché questo aiuta a far aumentare gli stipendi. I direttori finanziari non possono semplicemente diventare esperti in un determinato campo, perché devono supervisionare l’intera attività contabile e fornire una consulenza sistematica ai loro contemporanei.

I controllori tendono a guadagnare di più e devono gestire il personale e i reparti organizzativi; non tutti i contabili hanno le stesse responsabilità. Alcune persone prosperano in posizioni dirigenziali e queste persone sono i migliori candidati per posizioni di controllo. Altri si sentono più felici di diventare esperti nei loro campi senza la complessità della supervisione. Questo dovrebbe essere un fattore importante nel determinare la carriera di un potenziale controller.