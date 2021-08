Contabilità per competenza e contabilità per la realizzazione dei pagamenti

Contabilità per competenza e contabilità di cassa: una panoramica

La principale differenza tra maturato e Sistema di realizzazione del pagamento Contabilità è il momento di confermare entrate e spese. Il metodo per cassa è un riconoscimento più diretto di entrate e spese, mentre il metodo per competenza si concentra sulle entrate e le spese previste.

Punti chiave Contabilità per competenza significa che le entrate e le spese sono rilevate e registrate nel momento in cui si verificano, mentre la contabilità per la realizzazione dei pagamenti significa che questi elementi non saranno registrati prima che il denaro venga scambiato.

È più facile realizzare la contabilità degli incassi e dei pagamenti, ma la contabilità per competenza fornisce un quadro più accurato dello stato di salute dell’azienda includendo i debiti e i crediti.

Il sistema di maturazione è il metodo più comunemente utilizzato, soprattutto per le società quotate, perché può appianare gli utili nel tempo.

Contabilità per competenza

Il reddito è contabilizzato quando è ottenuto.Di solito, il reddito è registrato inoltrare Qualsiasi denaro passa di mano. A differenza del metodo in contanti, quando il prodotto o il servizio viene consegnato al cliente e si prevede di essere pagato in futuro, il metodo per competenza registra i ricavi. Sebbene per questi costi non sia stato pagato denaro, i costi di beni e servizi sono ancora registrati.

Contabilità degli incassi e dei pagamenti

I ricavi sono riportati nel conto economico solo quando si riceve il denaro. Le spese vengono registrate solo al momento del pagamento in contanti.Il metodo cash viene utilizzato principalmente per Piccola impresa E per Finanza personale.

Differenza principale

Il vantaggio principale del metodo in contanti è la sua semplicità: considera solo i contanti pagati o ricevuti. È anche più facile tenere traccia del flusso di cassa dell’azienda utilizzando il metodo di cassa.

Ma uno svantaggio del metodo in contanti è che può esagerare la salute di un’azienda che ha molto denaro ma ha una grande quantità di conti da pagare che supera di gran lunga la liquidità a bordo e l’attuale flusso di reddito dell’azienda. Gli investitori possono concludere che la società sta realizzando un profitto, quando in realtà sta perdendo denaro.

Allo stesso tempo, il vantaggio del sistema di maturazione è che include crediti e debiti, in modo che possa riflettere più accuratamente la redditività dell’azienda, in particolare la redditività a lungo termine. La ragione di ciò è che il metodo di competenza registra tutte le entrate e tutte le spese quando sostenute.

Ad esempio, un’azienda potrebbe non registrare le proprie vendite nel trimestre in corso con il metodo di cassa perché non si prevede che realizzerà entrate fino al trimestre successivo. Gli investitori possono concludere che la società non è redditizia quando in realtà sta andando bene.

Lo svantaggio del sistema di maturazione è che non tiene traccia del flusso di cassa, pertanto, sebbene sia redditizio nel lungo periodo, potrebbe non essere in grado di spiegare le società che sono gravemente a corto di liquidità nel breve termine.Un altro svantaggio del metodo dell’accantonamento è che può essere più complicato da implementare perché deve considerare cose come Reddito non guadagnato e Commissioni prepagate.

articoli di attenzione speciale

Il sistema di maturazione è più comunemente utilizzato nelle società, in particolare nelle società quotate. Uno dei motivi per cui il metodo di accumulo è popolare è che può appianare i rendimenti nel tempo perché tiene conto di tutte le entrate e le spese quando viene generato, piuttosto che registrare in modo intermittente con il metodo basato sul denaro. Ad esempio, con il metodo in contanti, quando i consumatori acquistano durante le festività natalizie, il rivenditore sembra molto redditizio nel quarto trimestre, ma non sembra redditizio nel primo trimestre a causa del calo della spesa dei consumatori dopo il boom delle vacanze.

Entrambi i metodi hanno i loro vantaggi e svantaggi e ogni metodo mostra solo una parte della salute finanziaria dell’azienda. Quando si prendono decisioni di investimento, è importante comprendere il metodo di competenza, il flusso di cassa e il metodo di cassa dell’azienda.

Esempi di contabilità per competenza e contabilità di cassa

Supponiamo di possedere un’azienda che vende macchinari. Se vendi una macchina del valore di $ 5.000 in contanti, l’importo non verrà registrato nei libri contabili finché il cliente non ti darà i soldi o non riceverai l’assegno. In base alla competenza, $ 5.000 vengono registrati come entrate immediatamente dopo il completamento della vendita, anche se ricevi i soldi pochi giorni o settimane dopo.

Lo stesso principio si applica alle tasse. Se ricevi una bolletta elettrica di $ 1.700, in contanti, l’importo non verrà aggiunto al libro dei conti fino a quando non pagherai la bolletta. Tuttavia, con il metodo dell’accumulazione, $ 1.700 vengono registrati come spesa il giorno in cui ricevi la fattura.