La maggior parte dei conti di risparmio – e luoghi simili in cui è conservato il denaro, come i fondi del mercato monetario – richiedono il pagamento delle tasse sugli interessi guadagnati. Alcuni tipi di conti di risparmio e altri strumenti finanziari sono eccezioni a questa regola.Se stai cercando modi per ridurre le imposte e aumentare i risparmi, potrebbe valere la pena considerare.

Ci sono due modi conto di risparmio Può ridurre la tua bolletta fiscale. Alcuni conti ti consentono di depositare fondi al lordo delle imposte, riducendo così il tuo reddito imponibile nell’anno in cui hai contribuito. Altri conti ti consentono di ricevere interessi esentasse sui fondi che investi, riducendo così il tuo carico fiscale futuro.

Punti chiave Nella maggior parte dei casi, gli interessi sui conti di risparmio sono tassabili.

L’utilizzo di determinati tipi di conti pensionistici agevolati dalle tasse, conti di risparmio per l’istruzione e altri strumenti di risparmio può aiutarti a risparmiare sulle tasse e a risparmiare di più.

Alcuni di questi conti ti consentono di contribuire con fondi al lordo delle imposte, mentre altri conti consentono ai tuoi fondi di crescere esentasse.

Conto pensionistico fiscalmente vantaggioso

Che tu stia appena iniziando la tua carriera o Si avvicina alla pensione, Il risparmio previdenziale dovrebbe essere la tua priorità assoluta. L’utilizzo di determinati tipi di conti per questi risparmi ridurrà le tue tasse e, a lungo termine, potrai avere più risparmi per la pensione.

Conto pensionistico individuale (IRA)

Ci sono diversi tipi Conto pensione individuale Individual (IRA) ti aiuta a risparmiare le tasse in diversi modi.I soldi che hai investito Ross Irish Republican Army Le tasse vengono riscosse prima del deposito e gli interessi non vengono tassati al momento del ritiro della pensione. Inoltre, non sarai tassato su alcun interesse pagato sul tuo conto prima del prelievo.

IRA tradizionale Ti permette di detrarre dal tuo reddito l’importo del tuo contributo, riducendo così il carico fiscale dell’anno. Quando i tuoi fondi sono nel conto, cresceranno esentasse; non dovrai pagare le tasse sugli interessi guadagnati. Tuttavia, quando prelevi fondi, devi pagare l’imposta sul reddito all’aliquota fiscale prevalente sui tuoi depositi e sul denaro che guadagnano sul conto. SETTEMBRE IRA e Semplice Esercito Repubblicano Irlandese Entrambi sono due tipi di IRA tradizionale.

401(k) piani e altri conti di risparmio simili

Un piano 401(k) sponsorizzato dal datore di lavoro ti consente di trasferire parte del tuo stipendio sul tuo conto pensionistico. Non devi pagare le tasse su nessun reddito investito nel tuo 401 (k), quindi ogni dollaro che contribuisci ridurrà il tuo reddito imponibile totale per l’anno. In alcuni casi, anche il tuo datore di lavoro può contribuire al conto, dandogli un vantaggio. 403(b) piano È un account simile per un dipendente di una scuola pubblica, e 457 piani Può essere utilizzato dai dipendenti di alcune organizzazioni governative e senza scopo di lucro.

In tutti questi conti, il tuo reddito da investimento è esentasse fino a quando non prelevi i fondi. Quindi, i contributi e il reddito vengono tassati all’aliquota dell’imposta sul reddito corrente. Inoltre, dal 2006, 401(k) Ross 401 (k) Opzione, presso il datore di lavoro che ha scelto di fornirne uno. Come il Roth IRA, metti da parte il tuo reddito al netto delle tasse e i tuoi contributi non verranno detratti. Tuttavia, il conto è esentasse per la crescita e non viene applicata alcuna imposta sui prelievi. Come con un normale 401 (k), i fondi integrativi del datore di lavoro (se presenti) sono tassabili quando vengono ritirati.

Conto spesa flessibile e conto risparmio sanitario

Conto di spesa flessibile (FSA) e Conto di risparmio sanitario (HSA) è un piano che aiuta a fornire alcune detrazioni fiscali e allo stesso tempo aiuta a pagare i costi dell’assistenza sanitaria e, nel caso di FSA, ci sono i costi per l’assistenza all’infanzia. Sebbene i nomi sembrino simili, ci sono alcune differenze chiave.

FSA:

Deve essere sponsorizzato dal datore di lavoro

L’importo del deposito deve essere fissato, di solito deve essere dichiarato all’inizio dell’anno e non può essere modificato

Non girarti, se non usi i soldi persi

Può essere utilizzato per le spese sanitarie e per l’assistenza all’infanzia

Non chiederti di avere un piano di assicurazione sanitaria ad alta franchigia

HSA:

Non c’è bisogno di un garante del datore di lavoro

Chiunque abbia un piano di assicurazione sanitaria ad alta franchigia può aprire

Può rinnovarsi anno dopo anno: se non spendi soldi, non perderai soldi

Può guadagnare interessi

Può essere utilizzato solo per spese sanitarie ammissibili

Può essere utilizzato come ulteriore fonte di risparmio previdenziale

Nel 2021, il limite FSA è di 2.750 USD. Il limite di contribuzione HSA per gli individui nel 2021 è di 3.600 USD e per le famiglie è di 7.200 USD.

Ciò che questi due conti hanno in comune è che contribuisci a loro prima di pagare l’imposta sul reddito sul tuo reddito, aumentando così i soldi che devi spendere per l’assistenza sanitaria. Se hai spese mediche una tantum o ricorrenti, o l’intervento chirurgico imminente non è completamente coperto dall’assicurazione e hai una buona stima delle tue esigenze mediche (e di assistenza all’infanzia) l’anno prossimo, vale la pena considerare uno dei seguenti elementi di questi conti.

Un FSA a uso limitato è un tipo speciale di FSA che puoi utilizzare con HSA. Una volta raggiunta la franchigia assicurativa, possono essere utilizzati per pagare le spese oculistiche, dentistiche e mediche.

Conto di risparmio per l’istruzione

Le spese per il college o per l’istruzione sono un’altra grande spesa e motivo per cui le persone risparmiano denaro. Alcuni conti di risparmio possono aiutare riducendo le tasse che paghi.

529 conti

Una specie di 529 piano Ora ti consente di risparmiare sull’istruzione K-12 e sui costi dell’istruzione post-secondaria. (In precedenza erano consentite solo le spese per l’istruzione superiore.) Esistono due tipi principali: piani di iscrizione prepagati, che ti consentono di pagare determinate scuole in futuro (bloccando le tasse scolastiche correnti) e piani di risparmio per investimenti e esenzione fiscale. Molti stati forniscono anche incentivi fiscali per le tue donazioni.

Conto di risparmio Coverdell Education

Simile a 529, uno Conto di risparmio Coverdell Education È un conto fiduciario o vincolato che può essere utilizzato per pagare l’istruzione primaria, secondaria o post-secondaria. Le distribuzioni per le spese ammissibili sono esentasse, ma tutti i fondi rimasti nel conto quando il beneficiario raggiunge i 30 anni di età devono essere distribuiti e quindi tassati. Non sono invece previsti limiti di età per i beneficiari del piano 529.

Obbligazioni comunali

Obbligazioni comunali (o “munis”) sono obbligazioni vendute dai governi locali per sostenere progetti di miglioramento pubblico. Di solito hanno un tasso di rendimento fisso e una durata fissa. Esistono obbligazioni a breve termine con scadenza da uno a tre anni e obbligazioni a lungo termine con scadenza non superiore a dieci anni.

Per incoraggiare gli investimenti in progetti del governo locale, gli interessi maturati sui titoli comunali sono esenti dalla tassa federale (se vivi nello stato in cui vengono emessi i titoli, alcuni (ma non tutti) i titoli comunali possono essere esenti da tasse statali e persino locali) .

Munis paga tassi di interesse relativamente bassi, ma la maggior parte di essi sono considerati investimenti a basso rischio. Queste obbligazioni sono molto popolari tra le persone ad alta tassazione perché aiutano a ridurre il carico fiscale pur continuando a guadagnare interessi, mentre gli anziani perché di solito sono investimenti a basso rischio.

Un vantaggio: investendo in obbligazioni comunali nella tua città o paese, puoi sostenere progetti nella tua comunità. Ottieni migliori risorse pubbliche mentre guadagni interessi esentasse dai tuoi risparmi.

Un’altra opzione per l’investimento diretto in obbligazioni comunali è sceglierne una Fondo obbligazionario comunaleSe vuoi essere esentato dalle tasse statali (o anche locali), devi vivere nello stato in cui viene emesso l’obbligazione.

Assicurazione sulla vita permanente

Forse un modo meno conosciuto per accumulare crescita e reddito esentasse è usare Polizza di assicurazione sulla vita permanente Hanno un valore in denaro, come la vita o la vita universale. Queste polizze includono una parte del beneficio in caso di morte e una parte in contanti che può essere presa in prestito o ritirata mentre l’assicurato è in vita.

Questo denaro cresce a un tasso moderato ogni anno attraverso i dividendi e in molti casi potrebbe non essere necessario tassare. Se ritiri il tuo contributo (di base), non dovrai pagare alcuna imposta. Oppure, puoi prendere in prestito al valore in contanti esentasse della polizza e lasciare che il dividendo della polizza paghi gli interessi passivi.

Linea di fondo

I conti di risparmio sono generalmente tassati Gli interessi che guadagnano. Pertanto, se puoi investire in un conto esentasse, sarai in grado di espandere ulteriormente i tuoi fondi. Sebbene ogni tipo di strumento di esenzione fiscale abbia i suoi limiti, sono tutti strumenti che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.