Continua il rimbalzo del settore dei servizi di Spagna e Italia, ma le preoccupazioni di Delta si intensificano

Secondo un sondaggio aziendale ampiamente seguito, con l’allentamento delle restrizioni di Covid-19, l’attività nei settori dei servizi in Spagna e in Italia è aumentata fortemente il mese scorso, ma la diffusione della variante del coronavirus Delta ha portato a un calo della fiducia nelle prospettive per i prossimi mesi.

L’indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi italiani di IHS Markit ha raggiunto 58,0 a luglio, passando da 56,7 di giugno al livello più alto dal 2007. Un punteggio superiore a 50 indica che la maggior parte delle aziende ha riportato un’espansione dell’attività rispetto al mese precedente.

L’allentamento delle restrizioni sul coronavirus e il ritorno dei viaggi internazionali hanno aumentato la domanda.

Il ritmo di crescita del settore dei servizi spagnolo è ancora forte, ma è rallentato rispetto al mese precedente: l’indice dei responsabili degli acquisti è sceso da 62,5 di giugno a 61,9, il livello più alto dal 2000.

Le aziende hanno affermato che l’apparizione della versione Delta ha colpito la domanda estera di servizi spagnoli e ha sollevato preoccupazioni per le attività future, in particolare nel settore alberghiero. La fiducia è scesa ai minimi da quattro mesi.

Paul Smith, capo dell’economia di IHS Markit, ha dichiarato: “La società ha espresso preoccupazione per il fatto che l’ulteriore aumento del numero di infezioni possa influire sulla ripresa economica”.

L’industria del turismo in Spagna è particolarmente dipendente da paesi con recenti aumenti di casi di Covid, come il Regno Unito.

“Gli indicatori finora mostrano che la variabile Delta ha un impatto minimo sull’economia, ma rappresenta un rischio significativo per le prospettive”, ha affermato Nicola Nobile, economista presso l’Oxford Economics Institute.

I dati sono stati rilasciati pochi giorni dopo che le indagini sulle imprese hanno mostrato che l’espansione manifatturiera in Spagna e Italia ha rallentato perché i produttori di materie prime hanno riscontrato vincoli di approvvigionamento e carenza di materiale.

Il PMI del settore manifatturiero spagnolo è stato di 59 a luglio, in calo rispetto a 60,4 di giugno. I dati diffusi lunedì hanno mostrato che l’Italia era a 60,3 a luglio, in calo rispetto al 62,2 del mese precedente.

Il sondaggio ha rilevato che le società di servizi e manifatturiere in Spagna e in Italia sono state costrette ad aumentare i prezzi in risposta alle continue pressioni inflazionistiche associate alle interruzioni della catena di approvvigionamento.

Il tasso di inflazione dell’Eurozona è passato dall’1,9% di giugno al 2,2% di luglio, il livello più alto da ottobre 2018.

Ma gli economisti dicono che la pressione è temporanea e l’inflazione in Spagna e in Italia tornerà ai livelli pre-pandemia il prossimo anno.

“[Europe] In termini di riapertura, gli Stati Uniti sono in una certa misura in ritardo rispetto agli Stati Uniti, quindi vediamo un’impennata della crescita economica in seguito.Ci aspettiamo che sia [the fourth quarter] Poiché alcuni degli effetti della riapertura sono svaniti”, ha affermato Bert Colin, economista di ING International Group.

Secondo i dati sul PIL pubblicati la scorsa settimana, l’economia dell’Eurozona sta riprendendo dalla sua storica recessione causata dalla pandemia, con un tasso di crescita trimestrale del 2% nei tre mesi fino a giugno, che è superiore alle attese.