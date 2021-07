Conto di risparmio sanitario (HSA) e Preferred Provider Organization (PPO)

Scegli la polizza assicurativa sanitaria giusta Ciò include la comprensione dei vantaggi e dei limiti delle tue opzioni e la considerazione delle tue esigenze personali e familiari. Le due opzioni più popolari sono confrontate qui.

Organizzazione fornitore preferito (PPO) È un piano sanitario popolare in cui il gruppo firma contratti con fornitori di servizi sanitari e reti ospedaliere per prendersi cura dei bisogni sanitari di base dei partecipanti in cambio di mensilità Alta qualità E diverse quantità di Franchigia con CopayIl registrante può anche utilizzare un provider esterno alla rete, ma a un costo aggiuntivo.

Un tipo Piano sanitario ad alta franchigia (HDHP) Ciò significa che l’assicurato deve sostenere ogni anno almeno 1.400 USD di franchigie per gli individui e almeno 2.800 USD di franchigie per le famiglie. In molti casi, consente al registrante di aprire un Conto di risparmio sanitario (HSA) E risparmia e investi fondi al lordo delle imposte per pagare le spese mediche. Secondo il National Employer Health Benefits Survey condotto dalla Caesars Family Foundation, nel 2020 il 47% dei dipendenti americani ha aderito al PPO e il 31% dei dipendenti ha l’HDHP e può scegliere di risparmiare.

Punti chiave Ora, più della metà dei dipendenti statunitensi lavora in HDHP e alcuni non hanno altra scelta che i datori di lavoro.

A differenza dell’assicurazione sanitaria tradizionale, l’HDHP ha spese vive elevate, come franchigie e co-pagamenti, che potrebbero non essere compensate da premi leggermente inferiori.

L’istituzione di un HSA per risparmiare sulle spese mediche è un vantaggio di HDHP, che consente alle persone di utilizzare i dollari al lordo delle imposte per pagare le spese mediche. Gli interessi su questi conti non sono tassabili e possono essere rinnovati di anno in anno.

Per le persone che necessitano di cure mediche frequenti e pagano spese impreviste, il PPO può essere una scelta migliore. La Health Maintenance Organization (HMO) è un’altra alternativa che potrebbe essere più economica del PPO, ma potrebbe anche avere ulteriori restrizioni.

HDHP Plus HSA: vantaggi e limiti

HDHP ha generalmente premi mensili inferiori e franchigie e co-pagamenti significativamente più elevati. In molti casi, consente anche di creare un HSA in una banca o in una società di investimento. Qui puoi risparmiare sulle spese al lordo delle imposte che vengono detratte dal tuo stipendio per coprire franchigie, co-pagamenti e articoli qualificanti che normalmente non sono coperti da PPO o da altre compagnie di assicurazione sanitaria.

Per i lavoratori sani, giovani e con basse aspettative di spese mediche, HDHP sembra fornire molti vantaggi economiciPremi più bassi e opportunità di risparmiare sulle spese ante imposte per pagare agopuntura, servizi di ambulanza, kit e strisce reattive per glicemia, chiropratica, apparecchi acustici e batterie, trattamento dell’infertilità, spese per i raggi X, esami e trattamenti dentistici e oculistici Attendere spese e piano Coassicurazione.

Se i dollari risparmiati in HSA non sono necessari, possono essere rinnovati di anno in anno. HSA può essere un conto di investimento valido perché gli interessi sono esentasse.

C’è uno svantaggio nel possedere HDHP: almeno i primi 1.400 dollari devono essere pagati di tasca propria, il che potrebbe ostacolare l’uso dei servizi medici. Uno studio recente ha scoperto che le persone che hanno dovuto spendere $ 1.000 o più per la franchigia avevano meno probabilità di cercare cure al pronto soccorso per il dolore toracico rispetto ai pazienti con piani di assicurazione sanitaria con una franchigia annuale di $ 500 o più. la condizione è più grave e meno grave.

PPO: vantaggi e limiti

Le polizze PPO vendute su healthcare.gov devono coprire i benefici sanitari di base e la maggior parte delle polizze fornite dai datori di lavoro copre anche i benefici di base. Questi includono servizi ambulatoriali e di emergenza, ospedalizzazione, assistenza materna e neonatale, prevenzione e gestione delle malattie croniche.

Piani sanitari tradizionali come PPO e Organizzazione per il mantenimento della salute (HMO), Ha un premio più alto di HDHP. Ad esempio, il premio medio annuo del lavoratore per il singolo PPO nel 2020 è di 1.335 USD e quello per le famiglie è di 6.017 USD. L’individuo HDHP medio è di 1.061 dollari USA e la famiglia media di 4.852 dollari USA. Il premio per i dipendenti per il piano HMO è leggermente inferiore al PPO perché l’HMO di solito limita l’assistenza ai medici che lavorano o contrattano con l’organizzazione e copre solo le cure fuori rete in caso di emergenza. I premi HMO sono ancora superiori a quelli HDHP.

I premi più elevati di PPO o HMO possono impedire alle famiglie a basso reddito di partecipare ai tradizionali piani di assistenza sanitaria. Tuttavia, gli studi hanno scoperto che l’HDHP ha anche un impatto economico e sanitario sproporzionatamente negativo sulle famiglie a basso reddito. Le persone con difficoltà finanziarie di solito possono ritardare le cure fino a quando la condizione non peggiora e diventa difficile da trattare.

La tua scelta migliore

Sebbene il costo iniziale del PPO possa essere più elevato, potrebbe valerne la pena se hai bisogno di molte cure mediche o ti ritrovi con una situazione imprevista. La rete PPO di medici convenzionati ti offre un posto dove cercare cure mediche e può incoraggiare i rapporti con i fornitori. Sapere che la maggior parte delle tue cure è coperta da un’assicurazione può incoraggiarti a rilevare e affrontare i problemi di salute prima e più frequentemente in modo che non peggiorino.

Se tu e la tua famiglia siete in buona salute e utilizzate raramente l’assistenza sanitaria, l’HDHP con HSA può farvi risparmiare denaro. Aiuta ad essere ben organizzati finanziariamente, in modo da poter risparmiare su articoli costosi, come il lavoro dentale o gli apparecchi acustici, depositando abbastanza dollari nell’HSA per coprire franchigie e spese impreviste.Individui e famiglie ad alto reddito che possono permettersi la franchigia e pagare le bollette di emergenza Può beneficiare in particolare di incentivi fiscali HSA.