Conto Rimborso Salute (HRA) e Conto Risparmio Sanitario (HSA)

Molti lavoratori dipendenti e autonomi possono utilizzare due tipi di conti per risparmiare dollari al lordo delle tasse per pagare le spese mediche.O Conto Rimborso Salute (HRA) o Conto di risparmio sanitario (HSA) Puoi pagare le spese che potrebbero non essere coperte dalle polizze di assicurazione sanitaria, come i ticket dell’assicurazione sanitaria e i servizi qualificati. Ciò include il costo di ambulanze, chiropratici, esami e trattamenti dentistici e oculistici, trattamenti per l’infertilità e apparecchi acustici.

Questi due account aiutano i consumatori a pagare Piano sanitario ad alta franchigiaPer il 2021, l’Internal Revenue Service (IRS) definisce qualsiasi piano con una franchigia personale di almeno $ 1.400 o una franchigia familiare di almeno $ 2.800 come piano con franchigia elevata. Le spese vive annuali totali di un individuo non possono superare i $ 7.000 e il costo totale dei servizi all’interno della rete domestica non può superare i $ 14.000.

Sia l’HRA che l’HSA utilizzeranno dollari USA al lordo delle imposte per pagare le spese mediche qualificate. La differenza principale è che HRA è creato e finanziato dai datori di lavoro, mentre HSA è creato e finanziato dai dipendenti o Lavoratore autonomoL’HRA è valido solo quando la persona è dipendente dell’azienda, mentre l’HSA è il conto di risparmio e investimento di un dipendente che può essere trasferito da un lavoro all’altro.

Sebbene il numero di registrazioni HRA sia rimasto stabile a circa il 7% dei lavoratori, il numero di registrazioni HSA è salito al 23% nel 2019. Tutto sommato, il 30% dei lavoratori gode di piani sanitari altamente deducibili e HRA o HSA.

Punti chiave I conti di rimborso sanitario (HRA) e i conti di risparmio sanitario (HSA) sono due modi per pagare le spese mediche non coperte da un’assicurazione sanitaria con franchigia elevata.

L’HRA è finanziato dai datori di lavoro come parte delle loro prestazioni assicurative sanitarie e può essere combinato con polizze assicurative sanitarie altamente deducibili.

HSA è finanziata e controllata da dipendenti o lavoratori autonomi con polizze assicurative sanitarie ad alta franchigia. Puoi investire dollari al lordo delle tasse fino a quando non devi utilizzarli per le spese di qualificazione e l’interesse guadagnato è esentasse.

Vantaggi di HRA

Se il tuo datore di lavoro fornisce HRA, questo è un buon affare perché il datore di lavoro pagherà tutte le tasse. Controlla due volte quali commissioni e limiti in USD sono coperti, E la quantità di laminazione consentita all’anno. Questo ti aiuterà a pianificare le spese imminenti.

Vantaggi di HSA

HSA è più ampiamente disponibile, Sebbene le autorizzazioni di accesso dipendano in parte dalle dimensioni dell’azienda. Ad esempio, in un’azienda con 500 o più dipendenti, il 47% dei dipendenti può utilizzare HSA, mentre in un’azienda con meno di 50 dipendenti solo il 18% dei dipendenti può utilizzarlo. Il risparmio per le spese mediche future nell’HSA ti consente di pagare le spese vive dal piano di assicurazione sanitaria ad alta franchigia, mentre ti consente di pagare i servizi non coperti dalla polizza in dollari al lordo delle tasse, come l’ortodonzia.

HRA e HSA

La tabella seguente descrive le differenze e le somiglianze tra i due account.