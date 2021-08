Contrariamente alle intenzioni, il ritiro delle truppe afghane di Biden potrebbe minare la trasformazione dell’Asia Reuters

Autori: Michael Martina, David Brunnstrom e Idrees Ali

Washington (Reuters)-Kurt Campbell, consigliere senior della Casa Bianca per gli affari asiatici, ha annunciato il mese scorso che stanno avvenendo cambiamenti storici nella politica estera degli Stati Uniti, che sposteranno l’attenzione degli Stati Uniti dal Medio Oriente all’Asia e il crescente potere della Cina ha già gettato un’ombra sugli alleati di Washington in Asia.

“È probabile che sia doloroso. Vedremo alcune vere sfide in Afghanistan e in altri luoghi”, ha detto Campbell al webinar dell’Asia Society, come una valutazione diretta della crisi umanitaria causata dalla rapida conquista del paese da parte dei talebani.

I funzionari ritengono che il ritiro delle truppe dall’Afghanistan libererà tempo e attenzione per consentire ai principali leader politici e militari statunitensi e ad alcune risorse militari di concentrarsi sulla regione indo-pacifica.

Ma esperti ed ex funzionari affermano che l’inefficace attuazione del ritiro delle truppe dall’Afghanistan da parte del presidente Joe Biden sembra – a breve termine, forse in un periodo di tempo più lungo – minando l’obiettivo di concentrare gli Stati Uniti sulla Cina, che è stato perseguito dai presidenti successivi L’obiettivo è solo quello di essere riportato in Medio Oriente.

Contrariamente al previsto ritiro rapido, Biden è stato costretto a inviare migliaia di soldati per proteggere l’evacuazione di americani e afgani che avrebbero potuto subire ritorsioni da parte dei talebani, e il caos ha scatenato una tempesta politica nel paese.

Biden ha affermato che la scadenza del ritiro originale del 31 agosto può ora essere estesa per completare il lavoro.

Inoltre, gli Stati Uniti sono stati costretti a trasferire la loro unica portaerei nella regione Asia-Pacifico, Ronald Reagan, in Medio Oriente a giugno per aiutare a ritirare le proprie truppe. Con il peggioramento della situazione a Kabul, i jet delle compagnie aeree hanno sorvolato la città per fornire ulteriore sicurezza.

Sebbene la ridistribuzione possa essere solo a breve termine, la necessità di trasferire portaerei dalla regione Asia-Pacifico solleva interrogativi sulla capacità degli Stati Uniti di proiettare energia lì.

Le azioni statunitensi in Afghanistan potrebbero anche continuare ad attirare l’attenzione degli alti funzionari, altrimenti potrebbero prestare attenzione a Pechino.

“Come assistente segretario di Stato per la regione indo-pacifica, la responsabilità di Ely Ratner è l’Afghanistan. Quale pensi sia il suo obiettivo principale per i prossimi tre mesi o più?”, ha affermato Eric Sayers, esperto di politica della difesa dell’American Enterprise Institute.

Altri hanno avvertito che le organizzazioni terroristiche potrebbero riprendere piede in Afghanistan sotto la guida dei talebani, il che aumenta la probabilità che gli Stati Uniti debbano tornare in qualche modo, così come tornano in Iraq per combattere l’ascesa dello Stato islamico.

David Sedney, un ex vice assistente segretario alla difesa per l’Afghanistan, il Pakistan e l’Asia centrale, ha confutato le affermazioni dei funzionari statunitensi secondo cui le operazioni antiterrorismo possono essere condotte all’estero come un miraggio.

“Chiunque prenda sul serio l’antiterrorismo non ci crede”, ha detto. “Ad un certo punto in futuro, gli Stati Uniti pagheranno un prezzo terribile per questo. Un altro 11 settembre”.

“Proteggi gli altri”

Per Campbell, il designer che ha smesso di rivolgersi all’Asia dall’ex presidente Barack Obama, stabilire la sincerità degli Stati Uniti nella regione indo-pacifica significa fare un buon lavoro nel lavoro incompiuto, e l’Afghanistan è un disturbo duraturo.

Tuttavia, l’evacuazione caotica a Kabul ricorda il ritiro degli Stati Uniti dal Vietnam nel 1975. Il vicepresidente del paese Kamala Harris visiterà il paese la prossima settimana per contrastare le rivendicazioni territoriali della Cina nel Mar Cinese Meridionale.

Questa visita include un soggiorno a Singapore, che la renderà l’ultima di una serie di alti funzionari a visitare l’Asia come parte degli sforzi di Biden per rafforzare i contatti lì.

Un alto funzionario degli Stati Uniti ha detto a Reuters: “I nostri concorrenti strategici in tutto il mondo vorranno solo vederci rimanere in Afghanistan per altri 5, 10, 20 anni e fornirgli più risorse mentre l’Afghanistan è ancora in una guerra civile…”.

Tuttavia, il ritiro precipitoso delle truppe a seguito del fallimento di un progetto ventennale in Afghanistan sembra aver scosso alcuni degli alleati che Washington spera di rafforzare attraverso la sua spinta regionale indo-pacifica.

A Taiwan, dove la Cina rivendica la sovranità, mercoledì il presidente Tsai Ing-wen ha risposto al caos in Afghanistan, affermando che l’isola autonoma non ha altra scelta che rafforzare le proprie difese.

“Non possiamo fare nulla da soli e fare affidamento sulla protezione degli altri”, ha detto.

I media statali cinesi hanno colto gli sviluppi in Afghanistan e hanno descritto il sostegno degli Stati Uniti agli alleati come volubile.

Sebbene gli esperti abbiano rapidamente ignorato la maggior parte della geopolitica in Afghanistan e Taiwan, c’era una diffusa preoccupazione che questo ultimo colpo al prestigio americano avesse minato il suggerimento di Biden che la leadership degli Stati Uniti fosse tornata alle tendenze isolazioniste dell’amministrazione Trump.

“Come ha detto Bin Laden intorno al 2001, si tratta di dimostrare chi è il cavallo più forte. Gli Stati Uniti sembrano produrre molestie e muli invece di cavalli da corsa”, ha affermato Zheng Zheng, direttore del think tank conservatore della Heritage Foundation. che si riferiva a Osama bin Laden che aveva pianificato gli attacchi dell’11 settembre che portarono all’invasione americana dell’Afghanistan.

“Taiwan e altri paesi dell’Asia orientale prenderanno in considerazione questo problema”.