Coronavirus e ripresa globale: il pericolo di frustare l’economia

La maggior parte delle aree dell’Australia è tornata in isolamento pandemico. Apertura delle Olimpiadi di Tokyo Venerdì c’era lo stato di emergenza. I Paesi Bassi hanno dovuto limitare i caffè, i bar e la vita notturna. Il nuovo avviso di viaggio smorza le speranze di un rilancio del settore turistico spagnolo. Gli italiani dovranno presto mostrare un libretto sanitario se vogliono guardare un film o nuotare. In precedenza, il primo ministro francese Mario Draghi ha seguito l’esempio della Francia per adottare misure per incoraggiare le persone a farsi vaccinare vaccino.

Restrizioni impopolari hanno suscitato nuove paure nei cuori degli investitori: la rapida diffusione della variante Delta del coronavirus potrebbe portare a La ripresa globale è rimasta stagnante.

Solo 10 giorni fa il mercato era ancora preoccupato per i rischi Economia surriscaldata Innescare un’impennata dell’inflazione: questo mette sotto pressione i responsabili delle politiche affinché prendano in considerazione l’uscita anticipata delle misure di stimolo durante la pandemia.Questa settimana è iniziata con un forte sell-off nei mercati azionari globali Si intensificano le preoccupazioni per la diffusione del delta Varianti. A metà settimana, i prezzi delle azioni erano rimbalzati, ma i rendimenti dei titoli del Tesoro USA erano ancora al livello più basso, il che indica che i dubbi sulla forza della ripresa globale si stavano diffondendo.

La transizione è così rapida che chiunque abbia seguito la volatilità del mercato globale nelle ultime due settimane potrebbe essere frustato.

“Con l’avvento della variante Delta, la narrativa sembra essere cambiata da ‘Guarda come aumenta l’inflazione!’. ‘Guarda come rallenta la crescita!'”, ha scritto l’analista di Barclays Ajay Rajadhyaksha. Allo stesso tempo, Alan Ruskin, capo stratega internazionale di Deutsche Bank, ha affermato che questo incidente ha mostrato l’elasticità della domanda degli investitori di attività rischiose, ma ha anche pagato il prezzo delle precedenti “visioni violente dell’apertura simultanea nel mondo”. .

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha affermato che la banca centrale sarà più tollerante nei confronti dell’inflazione prima di aumentare i tassi di interesse © Sanziana Perju/EPA

L’ondata di casi di coronavirus associati a ceppi più contagiosi del virus ha riportato l’attenzione sui problemi di salute pubblica, proprio mentre alcuni paesi sembrano sul punto di porre fine alla pandemia: i governi di tutto il mondo sono costretti a sospendere o invertire la situazione e riaprire i piani .

“Stiamo prestando sempre più attenzione a questo tipo di rischio”, ha affermato Gregory Daco, capo economista di Oxford Economics Consulting, avvertendo che questo tipo di rischio potrebbe portare a una ripresa globale disomogenea. “Alcune economie potrebbero regredire in un ambiente di restrizioni sociali più severe e misure di distanziamento sociale”.

Questa ansia si riflette in Christina LagardeGiovedì il presidente della Banca centrale europea. Ha affermato che la variante Delta è “una fonte crescente di incertezza” perché ha assunto un nuovo impegno da parte della banca centrale per essere più tollerante nei confronti dell’inflazione prima di aumentare i tassi di interesse.

Il Regno Unito ha dimostrato che anche se il tasso di vaccinazione è alto, e Decisioni politiche per tollerare tassi di infezione più elevatiUna volta che la variante Delta ha dominato, non c’è un modo semplice per evitare l’interruzione economica.Sebbene le norme sul distanziamento sociale siano terminate lunedì, centinaia di migliaia di lavoratori hanno dovuto Resta a casa e isolati Dopo il contatto con le persone che sono risultate positive, lascia che il governo si agiti per evitare la chiusura del servizio pubblico e gli scaffali vuoti dei supermercati.

Tuttavia, sebbene la variabile delta rappresenti un rischio crescente per le prospettive globali, i responsabili politici e gli economisti ritengono che il suo impatto abbia maggiori probabilità di inibire piuttosto che distruggere la ripresa delle principali economie, in cui i programmi di vaccinazione hanno indebolito il legame tra infezione e ricovero.

La scorsa settimana il presidente della Fed Jay Powell ha posto diverse domande sull’inflazione, poiché le preoccupazioni per gli aumenti dei prezzi dominano ancora negli Stati Uniti © Charlie Bibby/FT

Jennifer McKeown di Capital Economics, una società di consulenza, ha affermato che ci sono alcuni segnali che indicano che le persone stanno diventando più caute nell’uscire nel Regno Unito: restando ferme mentre le persone arrivano, cerca di evitare di essere costretto ad autoisolarsi all’inizio delle vacanze.

Le prove investigative mostrano anche che la carenza di personale e materiali sta iniziando a influenzare le attività commerciali. Ma anche nel Regno Unito, i consumatori stanno ancora spendendo e le aziende stanno ancora lottando per assumere.

Nell’Eurozona è cresciuta l’attività imprenditoriale Il più veloce in 21 anni A luglio, perché molti paesi/regioni continuano a rimuovere le restrizioni relative al Covid-19. La diffusione di nuovi casi ha difficilmente indebolito la fiducia dei consumatori.

Lagarde ha affermato che le indagini sulle imprese e i dati concreti hanno confermato le previsioni di giugno della Banca centrale europea, che presumono che alcune misure di blocco dureranno fino alla fine dell’anno. “La ripresa dell’Eurozona è sulla buona strada”, ha detto Ha scritto su Twitter, “Ma non siamo ancora usciti dalla crisi”.

Focus sull’inflazione negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti dominano ancora le preoccupazioni per il surriscaldamento e l’inflazione eccessiva. In un’audizione di due giorni al Congresso la scorsa settimana, il presidente della Federal Reserve Jay Powell ha risposto alle domande sollevate dai legislatori sulla gestione della banca centrale e sulla valutazione degli aumenti dei prezzi, piuttosto che sull’impatto della variabile Delta sull’economia.

Passanti a piedi lungo Circular Quay di Sydney. I politici australiani stanno cercando di recuperare il ritardo con la loro campagna di vaccinazione per evitare che la variante Delta li superi © AFP via Getty Images

Gli Stati Uniti hanno abbastanza ammortizzatori per assorbire i nuovi colpi legati al coronavirus senza ricadere in recessione.I funzionari della Fed hanno previsto una crescita del PIL a giugno A un tasso del 7% Quest’anno, entro la fine del 2021, il tasso di disoccupazione è sceso al 4,5% dopo essersi avvicinato al 15% al ​​culmine della pandemia.

Il professore dell’Università di Harvard ed ex consigliere economico di Barack Obama, Jason Furman, ha affermato che mentre è corretto essere nervosi per la variabile Delta, non dovrebbe cambiare la traiettoria macroeconomica. Crede che ciò sia dovuto al fatto che coloro che sono a più alto rischio di infezione negli Stati Uniti, cioè coloro che scelgono di non essere vaccinati, hanno anche meno probabilità di cambiare il loro comportamento. E gli stati che hanno più bisogno di nuove regole di distanziamento sociale “sono gli stati meno vaccinati che hanno meno probabilità di attuare queste regole”.

Rispettati

Tuttavia, anche nel contesto del boom dell’economia statunitense, dove le pressioni salariali sono sempre più evidenti, l’aumento di Delta Air Lines potrebbe rendere i responsabili dei tassi della Fed più cauti nell’uscire anticipatamente dalle misure di stimolo.

Se la situazione del coronavirus si deteriora ulteriormente nei prossimi mesi, causerà un grande dilemma per i responsabili delle politiche statunitensi, poiché si stanno rivolgendo all’abolizione delle misure di stimolo fiscale e monetario piuttosto che mantenerle o addirittura rafforzarle.

Alcuni funzionari della Fed hanno avvertito che la banca centrale deve adattarsi al pericolo di battute d’arresto economiche causate dal nuovo focolaio di coronavirus. Mary Daly, presidente della Federal Reserve Bank di San Francisco, ha dichiarato: “Penso che uno dei maggiori rischi per la crescita globale in futuro sia che dichiariamo la nostra vittoria sul Covid troppo presto”. Raccontare Financial Times all’inizio di luglio.

Ma Daktronics ha affermato: “La domanda di un forte buffer fiscale o di un forte buffer di politica monetaria è molto inferiore a un anno fa. Pertanto, ciò solleva la questione che, in assenza di sostegno finanziario e monetario, l’economia degli Stati Uniti quanto è flessibile .”

Un supermercato nel sud di Londra. Migliaia di lavoratori nel Regno Unito devono rimanere a casa e isolarsi, e il governo si affanna per evitare la chiusura dei servizi pubblici e gli scaffali vuoti dei supermercati © Justin Tallis/AFP/Getty Images

Forte vento contrario

L’aumento delle varianti Delta complica anche i dibattiti politici in altri paesi. in Inghilterra, Intensità dell’inflazione recente Ha sorpreso la Banca d’Inghilterra e ha portato alcuni responsabili dei tassi di interesse a suggerire che avrebbero potuto votare per la fine anticipata dell’allentamento quantitativo. Ma altri membri del Comitato per la politica monetaria hanno espresso una visione più sfumata – incluso il membro esterno Jonathan Haskel (Jonathan Haskel), che questa settimana ha affermato che l’attuale ritorno alle politiche di austerità “non è appropriato” perché l’economia deve affrontare due venti contrari— — “Altamente contagioso Varianti delta e inasprimento della politica fiscale”.

Nell’Eurozona, nonostante il rapido miglioramento delle prospettive, non ci sono pressioni immediate per inasprire la politica. Le previsioni della Banca centrale europea mostrano che entro la fine del 2023 l’inflazione rimarrà al di sotto del suo nuovo obiettivo più ambizioso del 2%.

Rispetto alla volatilità in altri luoghi, la volatilità delle prospettive economiche asiatiche è relativamente contenuta, anche se la variabile delta ha stabilito un solido punto d’appoggio in alcuni paesi. L’inizio relativamente lento della vaccinazione, insieme a un piano di stimolo fiscale più contenuto, significa che non esiste un momento paragonabile per una ripresa in forte espansione e un surriscaldamento che sembra possibile.

Ad esempio, nonostante si parli della nuova era dell’inflazione globale, la Banca del Giappone non raggiungerà il suo obiettivo di inflazione del 2% nel prossimo futuro, quindi i tassi di interesse non aumenteranno. Infatti, con l’aumento dei casi di Covid-19, le prospettive per la ripresa economica del Giappone sono state fosche, innescando una nuova tornata di discussioni sulle misure di stimolo fiscale.

Un centro di vaccinazione in Sudafrica. Le più vulnerabili alla diffusione delle varianti delta sono le economie emergenti in Asia e Africa © Alet Pretorius/AP

Gli economisti sono anche molto meno ottimisti riguardo alle prospettive di altre economie avanzate con attività di vaccinazione in ritardo, tra cui Australia e Nuova Zelanda, e i politici si stanno affrettando a raggiungere la variante Delta.

La politica di tolleranza zero della Cina per le infezioni da coronavirus ha permesso alla sua ripresa economica di iniziare prima degli Stati Uniti, ma ora ha creato un enorme ostacolo alla piena riapertura, perché ogni volta che si verifica un nuovo caso, le autorità imporranno restrizioni di viaggio o chiuderanno la comunità . L’economista del Macquarie Group Larry Hu ha dichiarato: “Questo ha un impatto sui consumi perché in realtà è difficile per la Cina mantenere i casi di virus a zero”.

Rispettati

Sebbene la crescita nel secondo trimestre abbia superato le aspettative della maggior parte degli economisti, Pechino ha avvertito della ripresa “squilibrata” e dei rischi posti dalle varianti di Covid-19. Gli analisti hanno indicato altri fattori che rallentano la crescita, tra cui la carenza globale di chip, l’aumento del rischio di credito interno, il calo degli investimenti infrastrutturali sponsorizzati dallo stato e il divieto del governo degli Stati Uniti di investire nella tecnologia cinese.

Tuttavia, di gran lunga, il più suscettibile alla trasmissione delta è Economie emergenti in Asia e Africa, Laddove il tasso di mortalità è salito al livello più alto dall’inizio della pandemia e la capacità dei responsabili politici di attuare nuovi blocchi o sostenere la crescita è limitata.

Il capo economista del FMI Gita Gopinath (Gita Gopinath) la scorsa settimana ha evidenziato la “pericolosa divergenza” tra le economie avanzate e molti paesi emergenti e in via di sviluppo, che hanno un accesso limitato ai vaccini e un sostegno finanziario in rapida diminuzione e hanno già affrontato tassi di interesse che sono stati costretti a aumentare rapidamente a causa delle nostre conversazioni. La Fed si restringe gradualmente.

La politica di tolleranza zero della Cina per l’infezione da Covid-19 ha permesso alla sua ripresa economica di iniziare prima degli Stati Uniti, ma ora ha creato enormi ostacoli alla piena riapertura © Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images

Catherine Mann, che si è appena dimessa dalla carica di capo economista di Citi ed è entrata a far parte del Comitato di politica monetaria della Banca d’Inghilterra, ritiene che i diversi destini delle economie avanzate e le differenze più pronunciate tra le economie emergenti rendano la ripresa globale molto più grande di quanto previsione implica è molto più fragile.

“Molte persone stanno attualmente osservando il tasso di crescita globale del 6% e pensano: ‘Questo è fantastico’”, ha testimoniato questa settimana alla commissione parlamentare britannica. Ma ha aggiunto che questo tasso di crescita è rallentato in modo significativo l’anno prossimo e ora dipende sempre più dalla continua ripresa negli Stati Uniti ed è vulnerabile alle turbolenze nei mercati emergenti.

“Nel comprendere le sfide e i rischi associati al Covid, pensiamo tutti di essere più vicini alla luce alla fine del tunnel”, ha detto ai parlamentari. “Ma queste mutazioni aggiuntive hanno prodotto qualcosa [global] Cura. .. Ciò significa che la crescita nei mercati emergenti è rallentata. [And they] È una parte importante dell’economia globale. “

Segnalazioni aggiuntive di James Politi a Washington, Robin Harding a Tokyo, Sun Yu a Pechino e Edward White a Seoul