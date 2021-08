Correzione di stime imprecise del valore della casa Redfin o Zillow

Molti acquirenti di case si affidano a Applicazione immobiliare Come Zillow e Redfin, la ricerca centralizzata si basa su prezzo, posizione e time to market. Molti venditori si affidano anche allo stimatore del valore della casa dell’app per aiutarli a stabilire i prezzi. Tuttavia, Redfin Estimate e Zillow Zestimate non sono sempre accurati. Ecco le cose che puoi fare come proprietario di una casa.

Punti chiave Redfin Estimate e Zillow Zestimate utilizzano informazioni pubbliche e dati inviati dagli utenti per calcolare il valore di mercato delle case.

Gli acquirenti usano spesso questi due strumenti quando acquistano una casa.

Secondo le due società, il tasso di errore medio per le case di Redfin sul mercato è del 3,04%, mentre il tasso di errore di Zestimate è dell’1,9%.

I periti del valore della casa non possono o non devono sostituire le valutazioni professionali.

Se ritieni che il valore stimato della tua casa non sia accurato, puoi contattare l’azienda per fornire informazioni aggiornate per la correzione e, a volte, puoi ripararlo online da solo.

Cos’è la stima Redfin?

Redfin Estimate è un calcolo del valore delle singole case nel mercato delle case popolari. Secondo Redfin, lo strumento è molto preciso, con un tasso di errore medio del 3,04% per le case sul mercato.

Redfin usa Servizio di elenchi multipli (MLS) Dati sulle case vendute di recente per determinare una stima del loro valore. Redfin Estimate utilizza un algoritmo proprietario per valutare centinaia di punti dati sulle caratteristiche di mercati, comunità specifiche e famiglie.

Redfin fornisce solo stime di case in aree in cui proprietà simili sono state vendute nell’ultimo anno.

Qual è il valore della casa Zestimate?

Zestimate è lo stimatore del valore della casa di Zillow. L’algoritmo proprietario di Zillow utilizza le informazioni MLS, i dati inviati dagli utenti e le tendenze di mercato per generare Zestimate.

Secondo Zillow, Zestimate è molto preciso, con un tasso di errore medio dell’1,9% per le case sul mercato e del 6,9% per le case fuori sede.

Ad oggi, Zillow ha rilasciato Zestimates per oltre 100 milioni di famiglie in tutto il paese.

Fattori che influiscono sul valore della tua casa online

Sebbene Zillow e Redfin non abbiano condiviso pubblicamente i dettagli su come il loro algoritmo valuta e pondera le informazioni, questi sono alcuni fattori che possono entrare in gioco:

Caratteristiche familiari. La posizione della tua casa, la metratura, il numero di camere da letto e qualsiasi caratteristica speciale (come la piscina) ne influenzeranno il valore.

La posizione della tua casa, la metratura, il numero di camere da letto e qualsiasi caratteristica speciale (come la piscina) ne influenzeranno il valore. La lunghezza del mercato. Il tempo in cui la tua casa è quotata e invenduta può avere un impatto significativo sul suo valore quotato.

Il tempo in cui la tua casa è quotata e invenduta può avere un impatto significativo sul suo valore quotato. Dati fuori sede. Se la tua casa non è attualmente sul mercato, Zillow e Redfin utilizzeranno accertamenti fiscali, prezzi di vendita precedenti e altri dati pubblicamente disponibili per stimarne il valore.

Se la tua casa non è attualmente sul mercato, Zillow e Redfin utilizzeranno accertamenti fiscali, prezzi di vendita precedenti e altri dati pubblicamente disponibili per stimarne il valore. tendenza di mercato. Si stima che i valori delle case di Redfin e Zillow oscillino in base alle tendenze del mercato. Ad esempio, la stagionalità influisce sui prezzi delle case: le case tendono a vendere più in estate e meno in inverno.

È possibile utilizzare le stime del valore delle case Redfin e Zillow invece delle stime?

Zestimates e Redfin Estimate di Zillow non sono concepiti come sostitutivi o come una valutazione. Il valore stimato viene calcolato dal computer sulla base dei dati disponibili ed è diverso dal valore stimato. Valutazione professionale.

Entrambe le società incoraggiano acquirenti e venditori a collaborare con agenti immobiliari o periti professionisti. Le banche e altri istituti di credito di solito devono condurre una valutazione formale prima di emettere un mutuo.

Problema di stima del valore della casa Redfin e Zillow

Utilizzando Redfin Estimate o Zillow Zestimate, il valore stimato di una determinata casa è accurato solo quanto i dati disponibili. Se la tua casa ha aggiunte o ristrutturazioni che non compaiono nei dati, il suo valore stimato non rifletterà queste modifiche.

Gli errori si verificano, quindi il tuo valore potrebbe anche essere ridotto a causa di informazioni obsolete o errate sul prezzo di vendita precedente o sulla cronologia delle imposte.

Cosa fare se il valore della tua casa è elencato in modo impreciso

Sebbene gli stimatori del valore delle case Redfin e Zillow abbiano un’elevata precisione, sono meno affidabili per le case che non sono attualmente sul mercato. Possono anche utilizzare informazioni obsolete. In entrambi i casi, se ritieni che il valore della tua casa superi il valore indicato da Redfin o Zillow, puoi procedere come segue per correggere il suo valore stimato:

1. Aggiorna la tua situazione familiare

Se la tua casa non è attualmente in vendita, puoi aggiornare le informazioni su Redfin e Zillow online. Per fare ciò, cerca la tua casa e dichiarala come proprietario. Questi siti porranno domande di verifica prima di aggiornare le informazioni.

Una volta verificato come proprietario, puoi aggiornare le dimensioni della casa e il numero di camere da letto e bagni. Se hai recentemente completato lavori di ristrutturazione, come rifare la cucina o il bagno, puoi segnalarlo. Puoi anche prestare attenzione alla presenza di caratteristiche speciali, come piscine, scantinati completati, strutture prive di barriere architettoniche o posizioni fronte mare.

Una volta aggiornate le informazioni, la stima del valore della casa rifletterà immediatamente la modifica.

Ma tieni presente che tu Se la tua casa è attualmente sul mercato, non puoi aggiornare nessuna informazione. In questo caso, è necessario contattare i team di assistenza clienti Redfin e Zillow.

2. Visualizza lo storico delle tasse e il prezzo di vendita della tua casa

Il prezzo di vendita precedente e la cronologia delle tasse della tua casa influenzeranno il suo valore di quotazione. Se apporti modifiche importanti alla tua casa, assicurati di averle segnalate al perito fiscale, altrimenti non saranno incluse nel valore della casa.

3. Contattare il servizio clienti se necessario

Se la tua casa è attualmente sul mercato e ritieni che le informazioni non siano corrette, raccogli tutti i documenti pertinenti in tuo possesso, come dichiarazioni di ipoteca, fatture fiscali o registri pubblici. È possibile inviare questi elementi al servizio clienti dell’azienda per un esame.

Linea di fondo

Gli strumenti di valutazione della casa online come Redfin Estimate e Zestimate sono molto utili sia per gli acquirenti che per i venditori, ed entrambi affermano di essere molto accurati. Ma hanno anche alcuni svantaggi. Se ritieni che le informazioni sulla tua casa siano imprecise, puoi correggerle tu stesso o inviare documenti alla società in modo che possano aggiornare il tuo annuncio.

Quanto sono accurate le stime del valore della casa di Redfin e Zillow? Entrambe le società affermano di essere altamente accurate, con un tasso di errore medio del 2,99% per le case sul mercato Redfin e dell’1,9% per Zillow.

Cosa può causare una stima errata del valore di una casa Redfin o Zillow? Una causa comune di stime imprecise sono le informazioni obsolete. Ad esempio, se hai effettuato un’importante aggiunta o ristrutturazione e Redfin o Zillow non mostra questi dati nei dati raccolti nella tua casa, le loro stime potrebbero essere troppo basse.