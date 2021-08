Cosa accadrebbe se non ci fosse il governo degli Stati Uniti?

Ogni volta che il Congresso e il presidente di entrambe le parti discutono su questioni di grande interesse nazionale, è facile annunciare che “le loro case sono brufoli” e ricordare con affetto il buon lavoro e il lavoro senza attriti dell’inesistente governo degli Stati Uniti.

Tuttavia, nel 2021, il sentimento pubblico è leggermente diverso. Il Campidoglio degli Stati Uniti è stato attaccato il 6 gennaio: i sondaggi mostrano che circa il 20% degli americani è rimasto scioccato dall’azione. Liberali autodefiniti, pseudo-anarchici, gruppi di destra apertamente ribelli come QAnon e altri ex gruppi marginali sono emersi in una certa misura mettendo pubblicamente in discussione la portata e il ruolo del governo federale negli Stati Uniti.

Punti chiave Ai fini di questo esperimento mentale, supponiamo che un giorno il governo scompaia: le persone esistono ancora, l’infrastruttura esiste ancora, ma le leggi, le regole, i sistemi e le politiche scompaiono.

Se gli Stati Uniti si svegliano senza un governo federale, i mercati finanziari, il sistema sanitario e la maggior parte delle altre istituzioni che aiutano a modellare il nostro stile di vita saranno nel caos assoluto.

Una volta che il caos della scomparsa iniziale del governo si sarà placato, la vita quotidiana sarà risolta.

Dopo circa un anno emergeranno questioni più complesse e delicate, come la sicurezza alimentare e dei farmaci, il commercio interstatale e le tasse.

Molte persone vivono in aree in cui il governo nazionale è debole (se non inesistente) e sopravvivono ogni giorno, anche se la vita degli americani come la conosciamo sarà molto diversa in questa situazione.

Capire la società americana senza governo

Quindi, come esercizio di riflessione, considera cosa accadrà se non ci sarà più un governo federale. Ai fini di questo esperimento, supponiamo che un giorno il governo scompaia: le persone esistono ancora, l’infrastruttura è ancora lì, ma le leggi, le regole, i sistemi e le politiche scompaiono. Certo, questa è una scena strana, ma come sarà la vita negli Stati Uniti?

Conseguenze immediate

Se gli Stati Uniti si svegliano senza un governo federale, sarà il caos assoluto Mercato finanziario… NOI Debito federale È il più grande strumento di investimento singolo sul mercato e la scomparsa del governo federale farà impazzire tutti per sapere chi pagherà questo debito.Inoltre, poiché ogni dollaro è essenzialmente un Strumento di debito Con il supporto della “piena fiducia e credito del governo degli Stati Uniti”, qual è il valore di questo (e dei miliardi di dollari di riserve di dollari USA) senza il governo degli Stati Uniti?

Si può dire, Mercato azionario Andrà anche fuori controllo. Molte cose che sono date per scontate negli affari, comprese le tasse, i regolamenti e il buon funzionamento delle autostrade interstatali e interstatali. commercio internazionale-Promosso o supervisionato dal governo federale, nessuno saprà immediatamente come continuerà.Allo stesso modo, cosa accadrà Profitti aziendali E se il governo federale scomparisse come cliente?In un ambiente del genere, è probabile che l’oro e l’argento salgano alle stelle perché Speculatore Confortati Metalli preziosi C’è sempre qualcosa di valore nella transazione.

Forse contrariamente alle aspettative, non ci sarà necessariamente caos generale e AnarchiaLa polizia è finanziata e gestita a livello statale e cittadino.Anche se la Guardia Nazionale è tecnicamente parte dell’esercito e dell’aeronautica degli Stati Uniti, opera ancora a livello statale e il governatore può chiedere loro di mantenere l’ordine.

Le prossime settimane

Una volta che il caos della scomparsa iniziale del governo si sarà placato, la vita quotidiana sarà risolta. Negli ultimi decenni, i governi di molti paesi del mondo sono crollati (di solito in violenze e spargimenti di sangue), e c’è una sorprendente coerenza: una volta che il proiettile si sarà fermato, le persone torneranno al lavoro e cercheranno di ripristinare la loro vita.

Senza il governo federale, non c’è motivo di detrarre Tassa federale Viene dai salari, quindi gli stipendi dei lavoratori potrebbero essere più alti. Allo stesso modo, la riduzione degli oneri fiscali e normativi complessivi e sovrapposti può comportare una riduzione dei prezzi sugli scaffali dei negozi. d’altra parte, sicurezza sociale E cesseranno i benefici dell’assicurazione medica. Molti pensionati potrebbero avere difficoltà a trovare denaro per le necessità quotidiane e la scomparsa dell’assicurazione medica metterà nei guai il sistema sanitario.

Il Paese e la comunità hanno anche urgente bisogno di decidere come gestire alcune funzioni.Il paese interverrà e si offrirà di pagare? Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti Ispettori, controllori di volo della FAA e altro personale chiave? Rileveranno strutture come le prigioni federali?Allo stesso modo, gli stati passeranno una legislazione di emergenza per aumentare? Imposta sul reddito Pagare gli stipendi di questi lavoratori? Il governo federale impiega circa 4,2 milioni di persone, Il loro destino non è cosa da poco per l’economia americana.

Questo articolo è un ipotetico esperimento mentale, un possibile risultato, non uno scenario particolarmente possibile.

È anche interessante vedere come le grandi banche si uniscano rapidamente per sostituire alcune funzioni della banca. Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti E altre agenzie federali. C’è una storia di banche negli Stati Uniti che emettono le proprie valute senza autorità nazionale Non è inimmaginabile che Citigroup, Bank of America e altre banche abbiano unito le forze per cercare di creare un’alternativa. sistema. Naturalmente, hanno l’infrastruttura e l’esperienza che possono essere utilizzate nelle alleanze statali che mancano del governo federale.

I prossimi mesi

Nel tempo, appariranno problemi più complessi e sottili. Se non esiste un sistema federale di ispezione alimentare (supponendo che gli stati non assumano questi lavoratori e mantengano il sistema), alla fine si verificherà un’epidemia di cibo contaminato. Potrebbe essere solo questione di tempo prima che l’azienda prenda scorciatoie nella manutenzione e si verifica un grave disastro stradale. Tuttavia, queste aziende potrebbero scoprire che la loro reputazione sarà irrimediabilmente distrutta: se non esiste un “sigillo di approvazione federale”, la reputazione dell’azienda diventerà più importante e un errore potrebbe causare il fallimento dell’azienda.

Anche il commercio interstatale sarà uno strano problema. Senza il sistema giudiziario federale e i mezzi per risolvere le controversie interstatali, le aziende saranno davvero ostacolate?Dato il volume del traffico transfrontaliero in tutto il mondo (e regole instabili legge In molte regioni), è sicuro dire che gli affari potrebbero rallentare, ma non si fermeranno: le aziende troveranno la reputazione e l’onore più importanti, invece di citare in giudizio in un tribunale federale, le aziende anneriranno l’inaffidabile Controparte.

La tassazione sarà un altro interessante gruppo di questioni. Sebbene molte persone inizialmente celebreranno la scomparsa dell’imposta federale sul reddito, Imposta sulle plusvalenze, e imposta sulle vendite, La gioia può essere temporanea. Gli stati scopriranno che hanno bisogno di aumentare le loro entrate per pagare i servizi precedentemente elaborati dal governo federale e riscuoteranno semplicemente molte delle stesse tasse, sebbene l’onere fiscale totale possa essere ridotto.

un anno dopo

Come sarà il mondo un anno dopo la caduta del governo federale? Per molti aspetti, potrebbe essere simile agli Stati Uniti nel XVIII secolo e considerevoli responsabilità saranno trasferite ai cittadini. È quasi certo che ci saranno enormi differenze tra stati e regioni, e più potere si concentrerà negli stati più popolosi. Potrebbero anche esserci meno motivi per unire gli stati.

ma no Agenzia per la protezione ambientale Secondo i regolamenti, il consiglio comunale può decidere se consentire la prosecuzione dei progetti commerciali. Potrebbero esserci associazioni di mutuo soccorso e maggiori risparmi personali invece dell’assicurazione medica o della previdenza sociale.sostituire Food and Drug Administration, Forse le persone (o l’industria) richiederanno organizzazioni indipendenti come questa Laboratori Underwriters Sviluppare standard, condurre test e dimostrare quali farmaci sono sicuri ed efficaci. Allo stesso modo, le persone possono vedere più cose, come le strade a pedaggio, perché gli stati stanno riducendo i lavori di costruzione e manutenzione. Beni pubblici arrivo compagnia privata.

Linea di fondo

Ovviamente questo è solo un possibile abbozzo della scomparsa del governo federale, e non riguarda temi come la sicurezza internazionale e il destino (o ruolo) dell’esercito nazionale.

Ma molte persone vivono in aree in cui il governo nazionale è debole (se non inesistente), e vivono ogni giorno, proprio come gli americani nel 18° secolo e prima.

Sebbene i critici più accaniti del governo federale affermino che il governo degli Stati Uniti non fa nulla, possono comunque avere un senso, perché a volte “meno è meglio”.