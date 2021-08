Cosa buona o cosa cattiva?

Share it

Uno Azionisti attivisti per i diritti Cerca di ottenere il controllo dell’azienda per costringere il suo management ad apportare modifiche o sostituire completamente il suo management.

Investitore miliardario statunitense Carl Icahn È un nome ben noto tra gli azionisti che difendono i diritti. È noto per aver acquistato le azioni di una società in grandi quantità e quindi costringere l’azienda ad apportare importanti modifiche per aumentare il valore delle azioni.

Punti chiave Gli investitori attivisti possono forzare il cambiamento, nel bene e nel male.

Possono acquistare e vendere azioni senza preavviso, cogliendo alla sprovvista i piccoli investitori.

Non hanno sempre ragione.

Sembra una buona cosa per gli azionisti, ma non è sempre così. Ecco alcuni potenziali pro e contro per i singoli investitori di coinvolgere investitori attivisti.

Potenziali vantaggi della partecipazione attiva

Ricevono attenzioni

Gli investitori con centinaia o addirittura migliaia di azioni non sono molto attraenti per il management. La percentuale di investitori attivisti che acquistano (o vendono allo scoperto) azioni di società è abbastanza grande da attirare l’attenzione. Hanno anche ricevuto una notevole attenzione da parte dei media e l’hanno usata per esprimere la loro insoddisfazione.

La direzione e il consiglio di amministrazione dell’azienda non possono ignorare gli attivisti.

Gli attivisti hanno il diritto di tenere il management fuori dal quadro e di chiedere risultati. Si sforzeranno di aumentare il valore degli stakeholder.

Nuovi volti significano nuove idee

Gli investitori attivisti possono essere preoccupati per come la direzione possa fare un uso migliore delle risorse aziendali, migliorare le operazioni o potenziare Valore per gli azionisti.

La direzione può o non può accettare queste idee. Tuttavia, il dialogo può portare a cambiamenti positivi per i singoli investitori e attivisti.

La domanda di azioni potrebbe aumentare

Gli attivisti tendono ad accaparrarsi gran parte delle azioni in circolazione della società in un breve periodo di tempo. Altri manterranno il passo con la tendenza, sperando di realizzare profitti sostanziali. Ciò farà aumentare il prezzo delle azioni e andrà a vantaggio degli azionisti comuni a breve termine.

Potrebbero ottenere risultati

Gli attivisti di solito hanno requisiti molto specifici. Ad esempio, nel 2006, Trian Partners ha promosso la catena di fast food Wendy’s (NYSE:WEN) Spin off dei suoi Tim Hortons (NYSE:sostenere un esame) Attività di ciambelle per aumentare il valore. Alcuni azionisti hanno accettato questa idea e il consiglio di amministrazione ha accettato. Lo spin-off consente a Wendy di concentrarsi maggiormente sul proprio core business e sulla concorrenza con i concorrenti, tra cui Burger King (NYSE:Carolina del Nord) E McDonald’s (codice borsa NYSE:MCD).

Potenziali svantaggi della partecipazione degli attivisti

Potrebbe finire male

Quando gli attivisti acquistano un gran numero di azioni, il prezzo delle azioni di solito aumenta. Se gli attivisti decidono che è il momento di vendere le azioni, potrebbero crollare rapidamente, cogliendo i piccoli investitori che vengono colti alla sprovvista.

Non dimenticare che le azioni degli investitori attivisti sono per il loro beneficio, non per il tuo.

Gli attivisti prestano attenzione a se stessi

Gli attivisti cercano di persuadere altri azionisti e i media ad accettare la loro agenda, ma in ultima analisi, sono principalmente per i loro migliori interessi. Quando si ascoltano gli attivisti, gli investitori, grandi e piccoli, dovrebbero tenere a mente questa possibilità.

Gli attivisti non hanno sempre ragione

Molte persone pensano che gli attivisti siano più intelligenti degli investitori ordinari. Hanno una vasta esperienza, importanti contatti nel settore e una ricerca affidabile.

Tuttavia, gli attivisti non sono sempre corretti. Il loro tempismo può essere disallineato e, a volte, perdono denaro. Altre volte, la loro buona idea potrebbe impiegare molto tempo per realizzarsi. Hanno la capacità di aspettare.

Gli investitori dovrebbero tenerlo a mente quando cercano di replicare il comportamento di acquisto o vendita degli attivisti.

Gli attivisti possono avere diversi orizzonti di investimento

Gli attivisti possono essere un gruppo di persone volubili. Possono bloccare una posizione e resistere per molti anni. Se non riescono a conquistare un posto nel consiglio di amministrazione oa convincere l’azienda ad accettare il loro programma, possono essere rilasciati immediatamente su cauzione.

In breve, è importante notare che gli orizzonti di investimento degli attivisti possono essere molto diversi da quelli degli investitori ordinari. Inoltre, potrebbero essere più disposti e in grado di accettare la perdita della scommessa.