Cosa c’è nel tuo saldo di garanzia e come monitorarlo

Un mutuo di solito è composto da quattro parti: capitale, interessi, tasse e assicurazione.Messi insieme, questi includono il cosiddetto Piti E paga il tuo mutuo mensile.Poiché le tasse e l’assicurazione sono generalmente pagate annualmente o semestralmente, di solito sono Ospitando Fornito dal prestatore o da un’altra società che fornisce servizi per il prestito. Depositi pagamenti mensili regolari nel tuo saldo di garanzia e le tasse e l’assicurazione verranno pagate automaticamente da questo conto alla scadenza.

Che cos’è il saldo dell’impegno?

Se il tuo mutuo è in garanzia, il tuo pagamento mensile sarà diviso in tre parti.Tendenza in due parti Principale E interessi, secondo il tuo prestito Piano di ammortamentoInizialmente, la maggior parte dei pagamenti mensili copre inizialmente gli interessi. Nel tempo, più fluirà verso il tuo preside.

La terza parte del pagamento verrà utilizzata per il saldo dell’impegno. In molti mutui, i fondi sono tenuti in custodia per pagare le tasse sulla proprietà e l’assicurazione dei proprietari di case. Quando la tua assicurazione fiscale o immobiliare scade, la società che serve il prestito ritirerà i fondi dal tuo saldo vincolato per pagare queste bollette.

Punti chiave I pagamenti del prestito ipotecario di solito includono le tasse sulla proprietà di custodia e parte dell’assicurazione.

Molti istituti di credito necessitano di conti vincolati per proteggere i propri investimenti e garantire il pagamento di tasse e assicurazioni.

Non è possibile utilizzare i fondi nel conto vincolato e la banca di solito non paga gli interessi sul saldo vincolato.

La società di deposito a garanzia conduce regolarmente analisi di deposito a garanzia, che possono causare modifiche al pagamento mensile

Non tutti i mutui richiedono un conto vincolato

Non tutte le banche richiedono la custodia di fondi per imposte e assicurazioni. Prestito della Federal Housing Administration Hai bisogno di un conto di deposito a garanziaQuesto protegge l’investimento della banca nella tua proprietà assicurando che le tasse e l’assicurazione siano pagate. Anche se il tuo prestatore non ne ha bisogno, puoi occuparti delle tue tasse e assicurazione. Questo può semplificare il budget per queste spese.

Posso utilizzare i fondi nel saldo di deposito a garanzia?

Normalmente, non è possibile utilizzare i fondi nel saldo del deposito a garanzia: i fondi sono detenuti dal prestatore o dalla società di garanzia della società di servizi di prestito per tuo conto.Nella maggior parte dei casi, le banche Nessun interesse Sul tuo saldo di garanzia. L’importo totale trattenuto nel tuo conto vincolato è solitamente incluso nell’estratto conto mensile del mutuo o nelle informazioni sul tuo conto online.

Analisi periodica dell’hosting

Requisiti del governo prestatore Analisi periodica L’importo nel tuo conto di deposito a garanzia. Sebbene la maggior parte dei prestatori lo faccia ogni anno, possono analizzare il tuo conto più frequentemente se l’importo dovuto a tasse e assicurazioni cambia.

Durante l’analisi della custodia, il creditore calcola l’importo delle tasse sulla proprietà e dell’assicurazione dei proprietari di abitazione che dovrebbe essere pagato nel prossimo anno. Ad esempio, supponiamo che il prossimo anno assomigli a questo:

Gennaio: una tassa di proprietà di $ 2.500 viene riscossa ogni sei mesi

Assicurazione contro il rischio di aprile-$ 1.000

Luglio-$ 2.500 seconda metà tassa di proprietà

Si stima che ci sarà una spesa annua di $ 6.000 e il prestatore la dividerà per 12 e pagherà $ 500 sul tuo conto di deposito a garanzia ogni mese. I regolamenti governativi consentono inoltre alle società di deposito a garanzia di mantenere importi aggiuntivi nel tuo account come riserva in caso di pagamenti imprevisti. Pertanto, a seconda del saldo dell’impegno, il pagamento mensile potrebbe essere leggermente superiore al costo totale diviso per 12.

Quando il tuo prestatore conduce l’analisi dell’impegno, ti invierà una dichiarazione via e-mail o il tuo account online. L’estratto conto dettaglia i risultati dell’analisi dell’impegno e il nuovo importo del pagamento mensile.

Linea di fondo

Il tuo saldo vincolato è l’importo trattenuto per te nel tuo conto vincolato (chiamato anche conto sequestro in alcune aree del paese). Come parte della regolare rata del mutuo, paghi il tuo conto di deposito a garanzia ogni mese. Non tutti i prestatori hanno bisogno di un conto di deposito a garanzia, ma molti istituti di credito lo fanno. Anche se il tuo prestatore non ne ha bisogno, molte persone preferiscono avere un conto vincolato perché rende più facile il budget per queste spese.