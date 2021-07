Cosa cercare da AMD

Punti chiave Gli analisti stimano che l’utile per azione rettificato sia di 0,47 dollari USA, rispetto a 0,13 dollari USA nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2020.

Il margine di profitto lordo dovrebbe aumentare di anno in anno.

Spinti dall’aumento della domanda e dalla crescita della quota di mercato, si prevede che i ricavi registreranno la seconda crescita più rapida in oltre quattro anni.

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) La domanda per i suoi semiconduttori e processori per computer è salita alle stelle poiché milioni di persone lavorano in remoto durante la pandemia di COVID-19. Nonostante la carenza globale di chip, alcuni analisti hanno affermato che AMD sta prendendo quote di mercato dalla rivale Intel.Centro commerciale internazionale) La prima volta in 15 anni.

Quando AMD annuncerà i suoi guadagni dopo la chiusura del mercato per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2021 il 27 luglio, gli investitori vedranno se AMD riuscirà a mantenere la sua forte crescita. Gli analisti si aspettano un utile rettificato per azione (Utile per azione) Sarà più che triplicato rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (a/a) perché le entrate sono quasi raddoppiate. A causa della forte domanda durante la carenza globale di chip, AMD ha ottenuto buoni risultati, anche se è un Produttore di chip “Fabless” E non produce wafer o chip di silicio nei suoi prodotti.

Gli investitori presteranno attenzione anche alla società Margine lordo, Questo è un indicatore chiave dell’intero settore dei semiconduttori, utilizzato per misurare l’efficienza operativa del business dell’azienda. Gli analisti stimano che il margine di profitto lordo di AMD aumenterà in modo significativo di anno in anno, raggiungendo il livello più alto in almeno 18 trimestri.

Il prezzo delle azioni di AMD ha iniziato a salire a luglio 2020 e ha superato di gran lunga il mercato per la maggior parte dell’ultimo anno. Il prezzo delle azioni di AMD è sceso bruscamente a febbraio, recuperando parte del terreno perduto alla fine di aprile, per poi scendere a un minimo più basso a metà maggio 2021 dopo l’annuncio del primo trimestre del rapporto sugli utili dell’anno fiscale 2021. La performance del titolo è temporaneamente in ritardo rispetto al mercato. Dal minimo di maggio, il prezzo delle azioni di AMD è rimbalzato e attualmente sta registrando ottime performance, superando l’indice Standard & Poor’s 500. A partire dal 21 luglio 2021, il prezzo delle azioni di AMD ha fornito un rendimento totale di monitoraggio a 1 anno del 56,9%, che è molto più alto del 33,8% dell’indice Standard & Poor’s 500.



Fonte: TradingView.



Cronologia guadagni AMD

Per la maggior parte degli ultimi quattro anni, gli utili rettificati per azione di AMD sono cresciuti a un ritmo allarmante e solo il primo e il secondo trimestre dell’anno fiscale 2019 hanno visto un calo di anno in anno in quest’area. Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2020, la prima parte della pandemia, l’utile per azione rettificato è aumentato di oltre il 600% su base annua. L’utile per azione rettificato ha continuato a crescere rapidamente durante la pandemia, ma la crescita è rallentata nei trimestri successivi. Gli analisti ora stimano che l’utile per azione rettificato nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021 aumenterà di quasi quattro volte di anno in anno, raggiungendo il livello più alto in almeno 18 trimestri.

Anche la crescita dei ricavi di AMD è stabile. Negli ultimi 18 trimestri, la società ha rilasciato solo due periodi di declino su base annua. Tre dei primi quattro trimestri misurati dalla crescita dei ricavi su base annua si sono verificati negli ultimi tre trimestri. Gli analisti prevedono che questa tendenza continuerà nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021 con una crescita dei ricavi di oltre l’85% su base annua. A questo ritmo, le entrate nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2017 potrebbero essere più di tre volte superiori a quelle di quattro anni fa.