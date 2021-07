Cosa cercare da DAL

Dati chiave delle linee aeree Delta Previsioni per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2021 Secondo trimestre dell’anno fiscale 2020 Secondo trimestre dell’anno fiscale 2019 Utile per azione rettificato -$ 1,50 -$ 4,43 2,35 USD Entrate (miliardi) 6.2 USD 1,5 USD 12,5 USD Fattore di carico 65,2% 34,2% 88,0%

Come accennato in precedenza, gli investitori di Delta Air Lines possono concentrarsi sul fattore di carico dell’azienda. Questo indicatore misura la percentuale della capacità totale dei passeggeri rispetto alla capacità dei posti disponibili. Contrariamente al fattore di carico basso, un fattore di carico elevato è associato a un’alta percentuale di passeggeri che occupano posti. Poiché il costo dell’invio dell’aereo in volo è relativamente lo stesso indipendentemente dal fatto che si tratti di 50 o 100 persone, le compagnie aeree hanno un forte incentivo a vendere più biglietti per riempire i posti. Un fattore di carico più elevato significa che i costi fissi della compagnia aerea sono ripartiti su più passeggeri, rendendo la compagnia aerea più redditizia. Ma la pandemia di COVID-19 ha sovvertito questa logica. Durante una pandemia globale, dal punto di vista della salute pubblica, un aereo più completo è peggio. Questo è il motivo per cui dall’inizio della pandemia, il forte calo dei viaggi aerei dei passeggeri, e quindi il calo del fattore di carico, è stato un grave problema per le compagnie aeree.

Durante gli anni fiscali 2018 e 2019, il fattore di carico di Delta si è aggirato tra circa l’82% e l’88%. Questo numero è sceso al 73,1% nel primo trimestre dell’anno fiscale 2020, riflettendo la prima parte della pandemia, per poi scendere al 34,2% nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2020. Da allora, l’azienda ha lavorato duramente per riportare i fattori di carico ai livelli pre-pandemia.Le percentuali dei fattori di carico per il terzo e il quarto trimestre dell’anno fiscale 2020 si aggirano su livelli bassi nei loro 40 anni e nell’anno fiscale 2021. leggermente aumentato al 44,7%. Gli analisti prevedono che il fattore di carico recupererà in modo significativo al 65,2% nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021. Sebbene si tratti di un miglioramento significativo negli ultimi quattro trimestri, è ancora notevolmente inferiore al fattore di carico trimestrale medio nell’esercizio 2018 e nell’esercizio 2019.