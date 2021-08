Cosa cercare da RCL

Punti chiave Gli analisti stimano che l’utile per azione rettificato per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2020 sarà di $ 4,34 e $ 6,13.

Il tasso di occupazione delle cabine dovrebbe diminuire di anno in anno.

A causa della pandemia di COVID-19 in corso, le entrate dovrebbero essere inferiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Gruppo Royal Caribbean (RCL) Possiede e gestisce i marchi globali di resort per crociere Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Silversea Cruises. Dopo che la maggior parte del settore crocieristico è stato accantonato a causa della pandemia di COVID-19 lo scorso anno, ha ripreso le operazioni negli Stati Uniti quest’estate. Tuttavia, la variante Delta del coronavirus a più rapida diffusione ha spinto la compagnia ad ampliare le sue procedure di test per le navi da crociera in partenza dagli Stati Uniti. Sei passeggeri su una nave da crociera Royal Caribbean sono risultati positivi al COVID-19 la scorsa settimana. Questo ci ricorda che i rischi esistono ancora.

Gli investitori presteranno attenzione al fatto che le entrate e i profitti dell’operatore crocieristico abbiano iniziato a riprendersi, poiché inizierà di nuovo a vendere i biglietti delle crociere quando riporterà l’anno fiscale del secondo trimestre (Vento e nuvole) Guadagno 2021 il 4 agosto 2021. Gli analisti prevedono che la perdita rettificata per azione della società si ridurrà rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Allo stesso tempo, il fatturato dovrebbe essere superiore rispetto agli ultimi tre trimestri, ma ancora in calo rispetto all’anno precedente (Crescita di anno in anno).

Gli investitori esamineranno anche il tasso di occupazione di Royal Caribbean, che è una misura della capacità passeggeri disponibile o del numero di cabine in uso. I tassi di occupazione sono diminuiti a causa della pandemia, ma con l’attenuarsi dei rischi per la salute, i tassi di occupazione dovrebbero rimbalzare. Gli analisti prevedono che il tasso di occupazione della società diminuirà in modo significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma comunque superiore al primo trimestre dell’anno fiscale 2021.

Nell’ultimo anno, le azioni di Royal Caribbean hanno sovraperformato il mercato. Poiché gli investitori stanno lottando per far fronte all’enorme incertezza del ritorno delle navi da crociera e se ci sarà una domanda sufficiente per i passeggeri preoccupati per i potenziali rischi per la salute, l’andamento dello stock è estremamente volatile. Dopo aver toccato i massimi recenti all’inizio di giugno, il titolo ha perso molti guadagni da metà febbraio. Nonostante ciò, le azioni di Royal Caribbean hanno un rendimento totale del 59,3% nell’ultimo anno, che è molto più alto del rendimento totale del 33,2% dell’S&P 500.



Fonte: TradingView.



Storia dei guadagni di Royal Caribbean

Il titolo è salito brevemente dopo che la società ha superato le aspettative degli analisti nel suo rapporto sugli utili del primo trimestre per l’anno fiscale 2021. Royal Caribbean ha registrato una perdita per azione inferiore alle attese per il primo trimestre. Ma questo è il quinto trimestre consecutivo della società di perdita per azione rettificata e un calo delle entrate, in calo del 97,9% su base annua. La compagnia ha dichiarato che dopo aver sospeso le sue operazioni globali il 13 marzo 2020, ha ripreso le operazioni di crociera limitate al di fuori degli Stati Uniti. Ha rilevato che la moratoria è stata estesa alla maggior parte delle navi il 30 giugno 2021.

esistere Quarto trimestre dell’anno fiscale 2020, Royal Caribbean ha annunciato una perdita rettificata per azione superiore alle aspettative degli analisti e i ricavi sono stati inferiori a quanto generalmente previsto. Questo ha segnato il quarto trimestre consecutivo della società di perdita rettificata per azione e un calo delle entrate. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le entrate sono diminuite del 98,6% e Royal Caribbean ha definito la crisi causata dalla pandemia come la crisi più difficile della storia.

Gli analisti prevedono che le difficoltà finanziarie dell’operatore crocieristico continueranno nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021. Si prevede che Royal Caribbean registrerà una perdita rettificata per azione per la sesta volta consecutiva. Allo stesso tempo, le entrate dovrebbero diminuire del 14,8%, continuando la continua tendenza al ribasso iniziata nel primo trimestre dell’anno fiscale 2020.

Per l’intero anno fiscale 2021, gli analisti prevedono attualmente una perdita annua rettificata per azione di $ 13,46. Questo sarà il secondo anno consecutivo di perdita per azione, ma è comunque un miglioramento rispetto alla perdita rettificata per azione di 18,31 dollari USA registrata lo scorso anno. I ricavi, invece, dovrebbero crescere del 7,9%. Tuttavia, questo aumento non può compensare il calo del 79,8% delle entrate annuali nell’anno fiscale 2020.