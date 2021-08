Cosa cercare da ROKU

Punti chiave Gli analisti stimano che l’utile per azione per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2020 sarà di 0,11 dollari USA e -0,35 dollari USA.

I conti attivi dovrebbero raggiungere una crescita sana, ma il tasso di crescita è rallentato rispetto agli ultimi trimestri.

Le entrate nel secondo trimestre dovrebbero crescere al tasso più veloce in più di tre anni.

Compagnia dell’anno (anno) È un produttore leader di apparecchiature multimediali in streaming negli Stati Uniti, con una quota di mercato dal 33% al 39% negli Stati Uniti ogni anno dal 2015. Durante la pandemia di COVID-19, gli affari sono particolarmente attivi perché i clienti scelgono di rimanere a casa per guardare i video, anche se le prospettive non sono perfette. Roku affronta la crescente concorrenza dei tradizionali concorrenti dei media come Comcast Corp..CMCSA) Potrebbe volersi estendere ai media in streaming. La società ha anche fatto notizia dopo le segnalazioni sul malfunzionamento delle sue apparecchiature.

Quando la società riporterà gli utili per il secondo anno fiscale, gli investitori osserveranno se queste sfide rallenteranno la recente rapida crescita di Roku (Vento e nuvole) Dopo la chiusura del mercato il 4 agosto 2021. Gli analisti prevedono utili per azione (Utile per azione) Manterrà una crescita positiva per il quarto trimestre consecutivo perché i ricavi continuano a crescere rapidamente.

Gli investitori presteranno inoltre molta attenzione al numero totale di account attivi di Roku, che è un indicatore chiave delle dimensioni della base utenti dell’azienda. Più abbonati significa che più persone vedranno gli annunci, il che rende la piattaforma più attraente per gli inserzionisti, che sono la principale fonte di reddito. Gli analisti prevedono una crescita significativa dei conti attivi, sebbene il tasso di crescita sia il più lento da almeno quattro anni.

Il prezzo delle azioni di Roku è aumentato per la prima volta a settembre 2020 ed è aumentato notevolmente dopo che la società ha pubblicato il rapporto sugli utili del quarto trimestre dell’anno fiscale 2020 nel febbraio 2021. Il titolo è successivamente sceso dopo il rapporto sugli utili di maggio, per poi risalire a un nuovo massimo a luglio. Sebbene il prezzo delle azioni sia leggermente diminuito da allora, supera ancora di gran lunga il mercato. Il titolo Roku offre un rendimento totale di monitoraggio di un anno del 184,9%, rispetto al 35,4% dell’S&P 500.



Fonte: TradingView.



Storia dei guadagni di Roku

A partire dal primo trimestre dell’anno fiscale 2019, Roku ha registrato utili per azione negativi per sei trimestri consecutivi. Poiché la pandemia di COVID-19 ha un impatto particolarmente significativo sul mercato in generale, le perdite sono aumentate nei primi due trimestri dell’anno fiscale 2020.

In modo incoraggiante, dal terzo trimestre dell’anno fiscale 2020, Roku ha invertito questa tendenza, ha ottenuto utili per azione positivi e ha accelerato rapidamente su base continua. Gli ultimi due trimestri hanno raggiunto i maggiori utili trimestrali per azione in almeno tre anni. Tuttavia, gli analisti non si aspettano che questa tendenza continui. Gli utili per azione nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021 dovrebbero essere positivi, ma inferiori ai due trimestri precedenti.

Sebbene gli utili per azione siano stati instabili, la crescita dei ricavi di Roku è stata stabile. La società ha pubblicato un coerente anno su anno (Crescita di anno in anno) Le entrate sono cresciute ogni trimestre per almeno tre anni e la crescita più rapida durante questo periodo è il primo trimestre dell’anno fiscale 2021. Gli analisti si aspettano che la recente rapida crescita continuerà, poiché si prevede che i ricavi nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021 crescano il secondo più veloce anno su anno in pochi anni.