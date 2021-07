Cosa cercare da TSLA

Dati chiave di Tesla Secondo trimestre 2021 (anno fiscale) Il secondo trimestre del 2020 (anno fiscale) Secondo trimestre del 2019 (anno fiscale) Utile per azione rettificato ($) 0,99 (stimato) 0.44 -0,22 Reddito ($ miliardi) 11.4 (stimato) 6.0 6.3 Consegna del veicolo 201.250 (effettivo) 90,900 95.400

Come accennato in precedenza, anche gli investitori sono interessati alla consegna del veicolo di Tesla. L’attività principale dell’azienda è la produzione di veicoli elettrici e deve continuare ad espandere la produzione per aumentare entrate e profitti. Nell’ultimo trimestre dell’anno fiscale 2020, il produttore di auto elettriche ha dichiarato che prevede un aumento delle consegne annuali di auto del 50%. Tuttavia, la concorrenza sul mercato sta diventando sempre più agguerrita.Volkswagen AG (giuramento 3) Diventare il produttore di auto completamente elettriche più venduto in Europa lo scorso anno. Mentre Tesla si sforza di mantenere la sua posizione di leader nel settore, deve fare attenzione a non sacrificare la qualità aumentando la produzione. Il mese scorso, a causa di problemi con il sistema di controllo automatico della velocità di Tesla, Tesla ha iniziato a richiamare più di 285.000 veicoli in Cina. Problemi di qualità come questi possono danneggiare la reputazione di Tesla e inibire la domanda futura per i suoi veicoli.

Tesla ha costantemente aumentato le consegne di auto negli ultimi anni. L’azienda ha aumentato le consegne di veicoli da 103.200 veicoli nell’anno fiscale 2017 a 499.600 veicoli nell’anno fiscale 2020. L’anno scorso, Tesla ha subito una leggera battuta d’arresto nel secondo trimestre, con consegne totali di veicoli in calo del 4,7% su base annua (Crescita di anno in anno), si tratta del primo calo delle consegne in almeno 13 trimestri. Ma ha rapidamente compensato il calo nella seconda metà dell’anno, poiché le consegne nel terzo e nel quarto trimestre sono aumentate rispettivamente del 43,6% e del 61,2% su base annua. Tesla continua ad accelerare la crescita delle consegne di veicoli nell’anno fiscale 2021. Si tratta di un aumento del 108,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e di un aumento del 122,0% nel secondo trimestre annunciato. Questi dati di consegna dovrebbero supportare le aspettative ottimistiche degli analisti per la crescita dei ricavi di Tesla in questo trimestre.