Cosa cercare da Uber

Punti chiave Gli analisti stimano che l’utile per azione per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2020 sarà di -0,46 dollari USA e-1,02 dollari USA.

Dopo cinque trimestri consecutivi di calo, si prevede che le prenotazioni totali di viaggi da dispositivo mobile aumenteranno di anno in anno.

Poiché l’attività principale di Uber nel settore delle corse si riprende dai minimi della pandemia dello scorso anno, si prevede che le entrate aumenteranno per la prima volta dal primo trimestre dell’anno fiscale 2020.

Uber Technology Corporation (Uber) Mentre le persone si rifugiavano in casa durante la pandemia di COVID-19, dopo il forte calo della domanda di servizi di taxi dello scorso anno, la sua attività principale di taxi ha iniziato a riprendersi. Tuttavia, la ripresa del business mobile dell’azienda non le ha impedito di raddoppiare la sua attività di consegna di cibo, che ha beneficiato notevolmente durante la pandemia. Uber ha aggiunto la consegna di generi alimentari al suo elenco di servizi di consegna durante la pandemia lo scorso anno e ha recentemente annunciato una partnership con Albertsons Companies Inc. (Associazione Scambio Internazionale) E Costco Wholesale Corp. (costo).

Quando la società riporterà i suoi guadagni per il secondo anno fiscale, gli investitori si concentreranno sulle prestazioni dell’attività integrata di telefonia mobile, consegna e trasporto di Uber.Vento e nuvole) 4 agosto 2021. Gli analisti si aspettano che Uber riporti nuovamente una perdita per azione. Ma prevedono che le entrate aumenteranno per la prima volta dal primo trimestre dell’anno fiscale 2020.

Gli investitori presteranno inoltre particolare attenzione alle prenotazioni totali dell’attività di telefonia mobile online di Uber. Il numero totale di prenotazioni di viaggio è un indicatore chiave, che indica che l’importo totale generato dall’attività di trasporto passeggeri di Uber è stato gravemente colpito dalla pandemia di COVID-19. Gli analisti prevedono un aumento delle prenotazioni totali di viaggi da dispositivi mobili per la prima volta dal quarto trimestre dell’anno fiscale 2019.

Le azioni di Uber hanno sovraperformato il mercato nell’ultimo anno. Dopo le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, il titolo è salito vertiginosamente dalla fine di ottobre alla prima settimana di novembre. Ha continuato a salire per diversi mesi dopo il rilascio di progressi positivi sull’efficacia del vaccino COVID-19.

Tuttavia, dal suo picco nella prima metà di febbraio, il titolo ha iniziato a diminuire dopo che la società ha pubblicato il suo rapporto finanziario del quarto trimestre fiscale 2020 e da allora il suo divario di performance si è ridotto in modo significativo. Il rendimento totale del titolo Uber nell’ultimo anno è stato del 43,7%, superiore al rendimento totale del 35,4% dell’S&P 500.



Fonte: TradingView.



Cronologia delle entrate di Uber

Il prezzo delle azioni di Uber continua a scendere dopo il suo rapporto sugli utili Primo trimestre dell’anno fiscale 2021La perdita per azione riportata dalla società è stata inferiore a quanto previsto dagli analisti. Tuttavia, le entrate sono state molto inferiori alle attese, con un calo del 10,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo segna il quarto trimestre consecutivo di calo delle entrate, anche se Uber ha notato che sta iniziando a vedere un aumento della domanda per i suoi servizi di ride-hailing.

esistere Quarto trimestre dell’anno fiscale 2020, la perdita per azione di Uber è stata leggermente inferiore alle aspettative degli analisti. Tuttavia, i ricavi sono stati inferiori a quanto generalmente previsto, in calo del 15,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le entrate non sono diminuite così velocemente come il calo del 20,9% nel trimestre precedente, né così velocemente come il calo del 34,1% nel secondo trimestre. Uber ha evidenziato la crescita della sua attività di consegna durante la pandemia e ha affermato che è raddoppiata nell’ultimo anno.

Gli analisti si aspettano che Uber riporti nuovamente una perdita per azione nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021, ma si aspettano un sostanziale miglioramento delle entrate. Si prevede che i ricavi di questo trimestre crescano del 95,3%, ponendo fine al continuo calo iniziato nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2020.

Per l’intero anno fiscale 2021, gli analisti prevedono attualmente una perdita per azione di US $ 1,28. Questo sarà il terzo anno consecutivo di perdita per azione, ma è il più piccolo dei tre. Allo stesso tempo, il fatturato annuo dovrebbe crescere del 41,4%, che sarà la crescita più rapida degli ultimi quattro anni.