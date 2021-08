Cosa cercare da WMT

Punti chiave Gli analisti stimano che l’utile per azione rettificato sia di 1,55 dollari USA, rispetto a 1,56 dollari USA nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021.

La crescita delle vendite comparabili negli Stati Uniti dovrebbe rallentare significativamente di anno in anno.

Dopo aver aumentato i tassi di crescita durante la pandemia di COVID-19 lo scorso anno e all’inizio di quest’anno, le entrate dovrebbero diminuire leggermente.

Azienda Wal-Mart (Classificazione dei rifiuti) Fornire ai dipendenti bonus speciali e aumenti salariali temporanei per prepararsi all’imminente stagione dello shopping natalizio. L’azienda ha introdotto vari incentivi per impedire ai propri dipendenti di cercare altre opportunità nel mercato del lavoro competitivo.Forte domanda di lavoro catena di fornitura I problemi legati alla pandemia di COVID-19 hanno causato un mercato del reclutamento teso negli Stati Uniti, ponendo una grande sfida ai principali rivenditori come Wal-Mart.

Quando Wal-Mart annuncerà i suoi guadagni per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2022 il 17 agosto 2021, gli investitori presteranno attenzione all’aumento del costo del lavoro di Wal-Mart e alla performance finanziaria complessiva dell’azienda. Il 2021 di Walmart anno fiscale (AF) Al 31 gennaio 2021. La società è ora nell’anno fiscale 2022. Gli analisti si aspettano un utile rettificato per azione (Utile per azione) E le entrate sono leggermente diminuite rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Gli investitori si concentreranno anche sulla crescita comparabile delle vendite di Wal-Mart negli Stati Uniti, che è una misura del tasso di crescita generato dai negozi e dai club esistenti della società negli Stati Uniti, tra cui E-commerce Volume delle vendite. Gli analisti si aspettano che le vendite comparabili crescano, ma al ritmo più lento dal quarto trimestre dell’anno fiscale 2020.

La performance delle azioni di Wal-Mart è rimasta molto indietro rispetto al mercato più ampio nell’ultimo anno. Da metà agosto 2020 a metà dicembre 2020, la maggior parte della performance del titolo ha sovraperformato il mercato più ampio, per poi perdere gradualmente slancio con altri mercati. Ha toccato un minimo recente all’inizio di marzo di quest’anno, ma da allora è rimbalzato. Nell’ultimo anno, il rendimento totale delle azioni di Wal-Mart è stato del 15,2%, poco meno della metà del rendimento totale del 32,5% dell’S&P 500.



Fonte: TradingView.



Cronologia guadagni Walmart

Rapporto Walmart Utile per il primo trimestre dell’anno fiscale 2022 Questo va oltre le stime del consenso. L’utile per azione rettificato ha superato le aspettative, con un aumento su base annua del 42,7% (Crescita di anno in anno). Questo è il ritmo più veloce in almeno 17 trimestri. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, i ricavi sono aumentati del 2,7%, anch’essi superiori alle attese. Tuttavia, questo è il tasso di crescita più lento dall’ultimo trimestre dell’anno fiscale 2020. La società ha affermato che le misure di stimolo del governo hanno avuto un impatto sulla sua performance in questo trimestre.

esistere Quarto trimestre dell’anno fiscale 2021, Wal-Mart ha annunciato un utile rettificato per azione inferiore alle attese degli analisti. L’utile per azione rettificato è aumentato solo dello 0,8% su base annua, il tasso di crescita più basso dal quarto trimestre dell’anno fiscale 2020. I ricavi sono aumentati del 7,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, superiore al 5,3% del terzo trimestre. I costi relativi alla pandemia nel quarto trimestre sono stati pari a 1,1 miliardi di dollari. La società ha affermato che a causa delle dismissioni previste, le vendite nette e gli utili per azione nell’anno fiscale 2022 dovrebbero diminuire.

Gli analisti prevedono che gli utili per azione rettificati e i ricavi diminuiranno leggermente nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2022. Si prevede che l’utile per azione rettificato diminuirà dello 0,7% su base annua, il primo calo dal quarto trimestre dell’anno fiscale 2020. Si prevede che i ricavi diminuiranno dello 0,5% su base annua, che sarà il primo calo in almeno 17 trimestri. Per l’intero anno fiscale 2022, gli analisti prevedono attualmente che l’utile per azione rettificato aumenterà del 9,4%, che sarà leggermente più lento rispetto all’anno precedente. Le entrate annuali dovrebbero diminuire dello 0,7%, che sarà il primo calo almeno negli ultimi cinque anni.