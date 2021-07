Cosa cercare in XOM

Punti chiave Gli analisti stimano che l’utile per azione per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2020 sarà di 0,96 dollari USA, rispetto a 0,25 dollari USA.

Rispetto alla perdita netta dello stesso periodo dello scorso anno, la divisione upstream dovrebbe realizzare un utile netto nel secondo trimestre.

Poiché l’economia ei prezzi del petrolio continuano a riprendersi, si prevede che le entrate aumenteranno notevolmente.

Exxon Mobil Corporation (XOM) A causa dello shock economico causato dalla pandemia di COVID-19, dopo aver subito una grave perdita nel 2020, tornerà in utile nel primo trimestre di quest’anno. Ma nonostante questo cambiamento, la direzione strategica dell’azienda rimane incerta. Gli azionisti hanno recentemente eletto tre nuovi membri nel consiglio di amministrazione della società e si prevede che spingeranno la ExxonMobil, incentrata sul petrolio, a ridurre la propria impronta di carbonio.

Quando la società riporterà i suoi guadagni per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2021 il 30 luglio 2021, gli investitori presteranno attenzione alla performance finanziaria di ExxonMobil e a qualsiasi commento del management sulle iniziative per il clima. Gli analisti prevedono che ExxonMobil realizzerà utili per azione positivi per il secondo trimestre consecutivo (Utile per azione) Dopo quattro trimestri consecutivi di perdite nell’anno fiscale 2020. I ricavi dovrebbero rimbalzare bruscamente dal punto più basso della soppressione della pandemia dello scorso anno.

Gli investitori si concentreranno anche su un altro indicatore chiave: l’utile netto della divisione upstream di ExxonMobil, che coinvolge l’esplorazione, lo sviluppo e la produzione di petrolio e gas naturale. Gli analisti prevedono che dopo tre trimestri consecutivi di perdite nette, Exxon Mobil riporterà il secondo trimestre consecutivo di utile netto dalla sua divisione upstream.

Le azioni di Exxon Mobil hanno sovraperformato il mercato nell’ultimo anno. Il titolo è rimasto indietro rispetto al mercato nella prima metà dello scorso anno. Ma ha iniziato a invertire all’inizio di febbraio di quest’anno, quando Exxon Mobil ha annunciato i suoi guadagni per l’ultimo trimestre del 2020. Alla fine di giugno, il prezzo delle azioni era in aumento. Da allora, questi titoli hanno rinunciato ad alcuni dei loro guadagni, ma continuano a guidare il mercato. Nell’ultimo anno, il loro rendimento totale è stato del 44,1%, superiore al rendimento totale del 36,7% dell’S&P 500.



Cronologia guadagni ExxonMobil

Le azioni di ExxonMobil salgono dopo il rapporto Primo trimestre dell’anno fiscale 2021 I guadagni hanno superato le aspettative di consenso. Dopo aver perso per azione per quattro trimestri consecutivi, la società ha annunciato i suoi primi utili per azione positivi dall’ultimo trimestre dell’anno fiscale 2019. I ricavi sono aumentati del 5,3% su base annua (Crescita di anno in anno), si tratta del primo aumento dal quarto trimestre dell’anno fiscale 2018. ExxonMobil ha affermato che la sua forte performance riflette l’aumento dei prezzi delle materie prime e la riduzione dei costi. La società ha anche evidenziato il lancio della sua attività di soluzioni a basse emissioni di carbonio, che sta sviluppando soluzioni per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

esistere Quarto trimestre dell’anno fiscale 2020, Exxon Mobil ha registrato una perdita di 4,70 dollari USA per azione, la più grande perdita trimestrale per azione durante la pandemia. I ricavi sono diminuiti del 30,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segnando l’ottavo trimestre consecutivo di calo dei ricavi. “L’anno passato ha presentato le condizioni di mercato più difficili nella storia di ExxonMobil”, ha affermato Darren W. Woods, presidente e amministratore delegato, osservando che la pandemia avrà un impatto importante sull’anno fiscale 2020 dell’azienda. un impatto significativo.

Gli analisti prevedono che la performance finanziaria di ExxonMobil continuerà a riprendersi nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021. La società dovrebbe ottenere utili per azione positivi per il secondo trimestre consecutivo. Si prevede che i ricavi crescano dell’88,9%, in forte rimbalzo rispetto ai minimi dello scorso anno. Per l’intero anno fiscale 2021, gli analisti prevedono che Exxon Mobil registrerà i suoi guadagni annuali per azione più alti dall’anno fiscale 2018, dopo una notevole perdita per azione lo scorso anno. Dopo due anni consecutivi di calo, il fatturato annuo dovrebbe aumentare del 48,6%.