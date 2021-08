Cosa cercare nell’mRNA

Punti chiave Gli analisti stimano che l’utile per azione per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2020 sarà di 6,46 dollari USA, rispetto a 0,31 dollari USA.

A causa dell’aumento della domanda per il suo vaccino contro il COVID-19, le entrate dovrebbero aumentare.

La diffusione delle varianti Delta ha acceso un dibattito sulla necessità di intensificare le iniezioni, che ha esacerbato l’elevata domanda di vaccini.

Moderna Inc. (Acido ribonucleico) Sta per concludere il suo primo trimestre redditizio all’inizio di quest’anno e, poiché la domanda per il suo vaccino contro il COVID-19 continua a crescere, questi risultati miglioreranno. Il vaccino dell’azienda che utilizza la tecnologia mRNA è stato approvato per l’uso di emergenza negli Stati Uniti alla fine dello scorso anno. Poiché i governi di tutto il mondo vogliono garantire la fornitura di possibili vaccini di richiamo, le preoccupazioni sulla variante delta del coronavirus in rapida diffusione continuano ad intensificarsi, continuando a guidare questa domanda.

Quando Moderna annuncerà i suoi guadagni per il secondo anno fiscale il 5 agosto 2021, gli investitori si concentreranno su come la domanda di vaccini Moderna può aumentare le sue entrate e profitti.Vento e nuvole) 2021. Gli analisti prevedono che Moderna realizzerà utili per azione positivi per il secondo trimestre consecutivo (Utile per azione) E una rapida crescita dei ricavi.

Gli investitori cercheranno anche annunci su come Moderna intende soddisfare la crescente domanda per i suoi vaccini. Nel mese scorso, la società ha annunciato un nuovo accordo di fornitura per fornire ulteriori 35 milioni di dosi di farmaci a Taiwan, 20 milioni di dosi all’Argentina e una partnership con Takeda Pharmaceutical Co. Ltd..così) E il governo giapponese ha fornito al Giappone altri 50 milioni di dosi.

Nell’ultimo anno, le azioni di Moderna hanno registrato prestazioni significativamente migliori rispetto al mercato più ampio. Il titolo è rimasto indietro rispetto al mercato fino a circa metà novembre 2020. Tuttavia, è decollato poco dopo aver riferito che il suo vaccino COVID-19 aveva un tasso effettivo del 94,5% il 16 novembre 2020. Negli ultimi due mesi, il divario di performance del titolo si è particolarmente ampliato. Il titolo di Moderna ha registrato un rendimento totale del 344,7% nell’ultimo anno, molto più alto del rendimento totale del 33,2% dell’S&P 500.



Fonte: TradingView.



Storia dei guadagni di Moderna

Moderna riporta risultati contrastanti Primo trimestre dell’anno fiscale 2021, L’utile per azione riportato ha superato di gran lunga le aspettative degli analisti, ma è stato inferiore alle loro aspettative di fatturato: il fatturato è stato di 1,9 miliardi di dollari, rispetto agli 8,4 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso. Al fine di concludere il primo trimestre redditizio dell’azienda e aumentare sostanzialmente le entrate, Moderna ha annunciato di aver aumentato le previsioni di fornitura del 2021 per il vaccino COVID-19 da 800 milioni a 1 miliardo di dosi.

esistere Quarto trimestre dell’anno fiscale 2020, gli utili per azione di Moderna sono stati inferiori alle attese, mentre i ricavi sono stati superiori alle attese. La società ha riportato un’altra perdita per azione e la più grande perdita anno su anno (Crescita di anno in anno) Perdita di almeno tre anni. Tuttavia, i ricavi sono aumentati a 570,7 milioni di dollari dai 14,1 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Moderna ha affermato che dopo che il vaccino ha ricevuto l’autorizzazione all’uso di emergenza dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, ha iniziato a confermare le entrate del vaccino COVID-19 a dicembre.Food and Drug Administration).

Gli analisti prevedono che la forte performance finanziaria di Moderna continuerà nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021. Si prevede che la società annuncerà la propria redditività nel secondo trimestre e si prevede che l’utile per azione raddoppierà più del doppio dei 2,84 dollari statunitensi nel primo trimestre. Allo stesso tempo, si prevede che le entrate continueranno a crescere rapidamente, superando la soglia dei 4 miliardi di dollari.

Per l’intero anno fiscale 2021, gli analisti si aspettano che la società raggiunga il suo primo anno redditizio poiché le entrate aumenteranno da $ 803,4 milioni nell’anno fiscale 2020 a circa $ 18,4 miliardi.