Cosa dice la storia del mercato immobiliare statunitense sull’attuale boom

Già negli anni ’30 e ’40, molte famiglie americane erano più simili al luogo di nascita di Lincoln che alle dimore di oggi.

Nel 1936, di Barron Ha scritto gli sforzi di General Electric e Westinghouse Electric per persuadere migliaia di famiglie povere a elettrificare le loro case e fattorie e sfuggire ai secoli bui.

Clarence Barron stesso nacque in una famiglia senza elettricità nel 1855, ma nel 1925 il nostro fondatore viveva in una delle ville più magnifiche di Boston. Ha predetto che “questo paese entrerà in un’era senza precedenti di costruzione ed espansione”.

Barron ha dichiarato: “Per un po’ di tempo sono stato scettico sul fatto che, come paese, siamo costruttori di case o acquirenti di auto”, ha concluso, “stiamo facendo entrambe le cose, il che è davvero notevole”. la Grande Depressione ha fatto precipitare milioni di persone nella povertà, accorciando così l’era della costruzione e dell’espansione.

Le iniziative del New Deal come la Tennessee Valley Authority hanno sollevato molte persone dalla povertà e nel mondo moderno delle comodità, come le tubature interne. Tuttavia, dopo la seconda guerra mondiale, la vita negli Stati Uniti ha subito enormi cambiamenti.

Il piano di Bill Levitt era di costruire 1.000 case in affitto per il ritorno dei soldati ai sensi del GI Act. Gli stessi bungalow prodotti in serie costruiti su un campo di patate a circa 30 miglia a est di Manhattan, dotati di cucine ed elettrodomestici moderni, “sono esauriti”, di Barron Scritto nel 1952. Quindi 1.000 unità a noleggio sono state esaurite e migliaia di altre unità sono state esaurite.

Abbiamo scritto: “Anno dopo anno, enormi progetti di sviluppo abbracciano e circondano molte proprietà esistenti, superando le aspettative iniziali del costruttore”.

L’articolo 25 del contratto di locazione vieta a chiunque non sia “bianco” di vivere e Levittown ha anche stabilito un modello per gli alloggi segregati approvato dal governo.

Le iniziative del New Deal come la Tennessee River Valley Authority hanno portato molte persone nel mondo delle moderne strutture di convenienza, come il frigorifero mostrato nella foto sopra. Collezione Arthur Rothstein/FSA/OWI/Biblioteca del Congresso

Furono costruite altre sette Levittown e migliaia di progetti di sviluppo abitativo simili emersero negli Stati Uniti, trasformando gli Stati Uniti in un paese con proprietari di case. Il tasso di proprietà passò dal 43,6% nel 1940 al 61,9% nel 1960. .

Con la conseguente espansione – centri commerciali, distributori di benzina, fast food – sono comparsi prezzi delle case che sembravano ignorare la gravità.

Secondo le statistiche, nel 1979 il prezzo medio delle case era di circa $ 70.000, mentre il prezzo più basso durante la Grande Depressione era di $ 2.500. di BarronScriviamo che “l’accelerazione dei prezzi” presuppone un “fanatismo completo” simile al mercato azionario “il fanatismo che ha portato al crollo del 1929”.

Per un analista, il messaggio è chiaro. “Il picco del mercato immobiliare si sta avvicinando”, scrisse Charles D. Kirkpatrick II nel 1979, raccomandando che “gli investitori iniziassero a liquidare le loro partecipazioni”.

Non è l’unico profeta del giorno del giudizio. Nel 1988, Stan Salvigsen di Comstock Partners avvertì che i prezzi degli immobili stavano per crollare a causa dell'”accumulo di massa di credito”. Nel 2005, l’economista della Yale University Robert Shiller disse: di Barron“La bolla dei prezzi delle case sembra la frenesia del mercato azionario nell’autunno del 1999, poco prima che scoppiasse la bolla del mercato azionario all’inizio del 2000”.

Sebbene ciascuno di questi avvertimenti sia stato accompagnato da aggiustamenti nel mercato immobiliare, coloro che si rifiutano di vendere e detenere proprietà sono stati ricompensati profumatamente.

Questo è il 100° anniversario della nascita di Barron Scopri di più sui nostri 100 anni di notizie finanziarie.

Ad esempio, secondo i dati della Federal Reserve, quando Schiller avvertì di una bolla nel secondo trimestre del 2005, il prezzo medio di vendita di una casa negli Stati Uniti era di $233.700. Due anni dopo, il prezzo raggiungerà un picco di 257.400 dollari, per poi toccare il fondo a 208.400 dollari nel primo trimestre del 2009 a causa della crisi dei mutui subprime.

Tuttavia, i prezzi si riprenderanno completamente nel 2013 e, a partire dal secondo trimestre di quest’anno, il prezzo medio è di $ 374.900, in parte a causa dei voli urbani legati al virus.

Il mercato immobiliare potrebbe “raffreddarsi dopo i saldi estivi”, di Barron Ha scritto a giugno, ma “la massiccia domanda repressa da chi compra casa per la prima volta e da altri mira a capitalizzare sui tassi di interesse storicamente bassi”.

In altre parole, per ora non scommettere sull’alloggio.

