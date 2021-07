Cosa dovresti sapere – shareandstocks.com

Sciocco variegato

Secondo i dati forniti da Standard & Poor’s Global Market Intelligence, il prezzo delle azioni del titolo biofarmaceutico Sorrento Therapeutics (NASDAQ: SRNE) è aumentato del 28,9% a giugno. Sebbene il titolo sia pronto per essere rialzista dopo una forte correzione all’inizio di quest’anno, due aggiornamenti sui test sui farmaci hanno alimentato un rimbalzo. Non c’è stato alcun catalizzatore per il rimbalzo formatosi a maggio. Non è stato fino al mese scorso che la società ha annunciato che stava collaborando con il dipartimento di ricerca medica della Marina degli Stati Uniti per sviluppare trattamenti COVID-19, e poi i titoli rialzisti sono riapparsi dopo la notizia che era stato approvato dai regolatori messicani. Vendere test rapidi COVID nel paese.

leggi di più