Cosa fanno i revisori interni e quanto guadagnano

AnnaAudizione interna Le posizioni all’interno dell’azienda sono una parte importante dell’infrastruttura aziendale, poiché contribuiscono a garantire operazioni regolari e conformità a leggi e regolamenti.

A partire dal 2021 (gli ultimi dati provengono da Scala salariale), il mercato del lavoro per i revisori interni continua a prosperare e la domanda per questa professione è sana, il che rende l’audit interno una scelta di carriera allettante per coloro che amano naturalmente la matematica.

Cosa fanno i revisori interni?

Il ruolo dei revisori interni è di essere un supervisore imparziale, garantendo costantemente che l’azienda rispetti le leggi e i regolamenti e lavorando duramente per garantire che i reparti e i dipendenti rispettino le procedure appropriate.I revisori interni controllano i rendiconti finanziari, le note spese, l’inventario e quasi tutto ciò che deve essere impeccabile in caso di audit esterni Securities and Exchange Commission (SEC) o qualsiasi altra agenzia di regolamentazione governativa.

Un altro aspetto chiave di questo lavoro è proteggere le risorse attraverso la gestione del rischio. Questi rischi possono variare da frodi e rischi legali a errori di policy interni e cattiva gestione.Creato da revisori interni valutazione del rischio Per ogni dipartimento, usa un piano generale con un calendario prestabilito, fin nei minimi dettagli, per garantire che nulla venga messo in attesa.

Stabiliscono liste di controllo e supervisionano il piano di lavoro dell’audit. I revisori interni sono inoltre responsabili della verifica costante delle procedure contabili interne e dei sistemi operativi. I revisori interni non partecipano personalmente a nessun dipartimento, quindi dovrebbero trattare ogni area in modo equo e obiettivo.

Nelle società quotate, Amministratore delegato La legge impone ai revisori interni di riferire direttamente a lui.

Qual è lo stipendio di un revisore interno?

Secondo PayScale, lo stipendio medio nazionale nel 2020 è di US $ 58.844.alcuniI revisori interni hanno riferito che i bonus ricevuti hanno raggiunto una media di US $ 3.023 e Piano di partecipazione agli utili Il pagamento medio annuo è di $ 1.986.

Lo stipendio dei revisori interni varia notevolmente a seconda della posizione e dell’esperienza. I salari medi nelle aree costiere come New York, Los Angeles, Seattle, Boston e Houston sono generalmente più alti, mentre le aree interne tendono generalmente ad essere inferiori.

Ad esempio, è stato riferito che i salari a Pittsburgh sono inferiori del 12% rispetto alla media nazionale. Lo stipendio iniziale medio nazionale per i revisori di livello iniziale con un’esperienza da zero a cinque anni è di $ 54.609 e aumenta rapidamente con l’aumentare dell’esperienza.

Punti chiave Esistono molti percorsi di carriera per revisori interni esperti.

Lo stipendio iniziale per molti revisori interni è di quasi $ 60.000 all’anno.

I revisori interni devono essere in grado di proteggere il patrimonio aziendale attraverso competenze e strumenti di gestione del rischio.

Qual è il tipo di istruzione più comune?

Una laurea in contabilità o finanza è il requisito lavorativo più comune. In rari casi, una persona con un livello di istruzione inferiore inizia in una posizione contabile junior e cresce in quella posizione attraverso l’esperienza, vincendo così la posizione.alcunialcuni

Queste persone non possono fare soldi CPA (CPA) o una certificazione simile di solito rende il ruolo del revisore interno all’altezza del ruolo nella gerarchia dell’azienda.

Master e dottorati si trovano principalmente tra coloro che mirano a entrare nel campo della gestione. Dominano i campi relativi al business e alla matematica.

Che certificazione è richiesta?

Molti revisori interni ritengono che l’ottenimento di una qualifica di ragioniere pubblico certificato possa aiutare notevolmente la loro carriera e le prospettive di stipendio. Anche l’invio di un rapporto alla SEC è un requisito. I requisiti CPA variano da stato a stato, ma il requisito minimo comune è un diploma di laurea, almeno un anno di esperienza lavorativa sotto la guida del CPA e il superamento dell’arduo esame CPA.alcunialcuni

Questo Revisore interno registrato Dopo aver superato il test in quattro parti, l’Istituto dei revisori interni (IIA) ha assegnato il titolo (CIA). La CIA richiede anche una laurea e due anni di esperienza lavorativa come revisore interno.alcunialcuni

IIA fornisce anche le seguenti certificazioni professionali: Control Self Assessment Certification (CCSA), Government Audit Professional Certification (CGAP) e Financial Services Auditor (CFSA). La certificazione in questi settori specifici può migliorare notevolmente l’occupabilità in questi campi.

Per coloro che desiderano specializzarsi in software di audit, possono perseguire Revisore dei sistemi informativi registrato (CISA) Certificazione fornita dall’organizzazione ISACA, Un’associazione indipendente senza scopo di lucro che sostiene i professionisti impegnati nella sicurezza delle informazioni, nell’assicurazione, nella gestione del rischio e nella governance.alcunialcuni

Questo Contabile gestionale certificato Il titolo (CMA) viene assegnato dall’Institute of Management Accountants (IMA) e si concentra sull’analisi del bilancio, sulla valutazione e sulla struttura del capitale.alcunialcuni

Di quali competenze hanno bisogno i revisori interni?

La qualità più importante dei revisori interni è la loro elevata attenzione ai dettagli. Una parte importante di questo lavoro è seguire attentamente l’elenco dettagliato e passare ore e ore a scansionare i numeri per trovare tutto ciò che si distingue. In questo compito, una naturale competenza in matematica è un ovvio vantaggio.

L’integrità è un’altra condizione necessaria per questo lavoro, perché l’azienda ei suoi proprietari si affidano ai revisori dei conti per trovare tutti i sospetti o sbagliati. La principale fedeltà del revisore sono fatti e cifre solide, non il manager.

Il giudizio ragionevole e il buon senso sono molto importanti, perché è compito del revisore trovare un sano equilibrio tra rischio e flessibilità. La capacità di comprendere il processo aziendale sottostante rende il controllo delle policy una parte fluida del flusso di lavoro, non un collo di bottiglia.

Anche la capacità di comunicare in modo efficace è importante. Sebbene il lavoro si concentri principalmente sui numeri, l’auditor deve anche comunicare i risultati e le conclusioni in modo che possano essere facilmente compresi. Alcune abilità diplomatiche e interpersonali saranno utili quando si implementano nuovi controlli e procedure aziendali.Ottima presa Principi contabili generalmente accettati (GAAP) e Sarbanes-Oxley Act (SOX) è anche un’abilità più desiderabile.

Qual è un tipico percorso di carriera?

Dopo essere stato un revisore interno per alcuni anni, è naturale e il più comune.Il passo successivo è diventare un revisore interno senior. Lo stipendio medio per questa posizione è di US $ 78.749 e l’attenzione è spostata più sulla formulazione delle politiche piuttosto che sull’attuazione delle politiche.alcunialcuni

Il prossimo passo nella posizione è il responsabile dell’audit interno, con uno stipendio di $ 99.820.alcuniL’obiettivo di questo lavoro è gestire il gruppo di audit e fungere da collegamento con i revisori esterni. Le aziende più grandi offrono anche posizioni di senior audit manager con uno stipendio medio di $ 122.455 o direttori di audit interno, con uno stipendio medio di $ 130.753.alcunialcunialcuniL’ultimo passaggio è il partner o il direttore finanziario.

Un altro percorso di lavoro per i revisori interni è quello di trasferirsi prima a un contabile senior con uno stipendio di $ 67.904, quindi assumere la posizione di controllore finanziario con uno stipendio di $ 83.466 e quindi la posizione di direttore finanziario.alcunialcunialcuniAnche nelle fasi successive della carriera di una persona, l’equilibrio di genere in questo campo è abbastanza equilibrato, con solo poche donne che lavorano a livello di ingresso.

Linea di fondo

Il lavoro di audit interno offre molte opportunità per coloro che sono interessati alla conformità e alla supervisione e hanno un background in matematica. Poiché la domanda di revisori interni continua a crescere, ci sono molte opportunità di promozione del lavoro in questo campo.

(Tutti i dati citati nell’articolo provengono da Payscale per il 2019)