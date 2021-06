Cosa fare prima del matrimonio: il debito studentesco

Il debito del prestito studentesco può essere il più grande problema finanziario che i giovani devono affrontare oggi.Quasi il 70% dei neolaureati ha Debito studentesco E come lezioni E altri costi continuano ad aumentare, e dover prendere in prestito denaro per ottenere una laurea è spesso inevitabile.

Anche se da asporto Prestiti studenteschi Per le scuole universitarie o specialistiche, di solito si tratta solo di persone che hanno conseguito una laurea, e forse dei loro genitori.Una volta sposati, capire come ripagare questi prestiti è un’altra questione.

I seguenti sono suggerimenti per aiutare i fidanzati a pianificare in anticipo e gestire il debito studentesco.

Punti chiave Valuta ciascuno dei tuoi debiti e come prevedi di gestire le tue finanze.

Sviluppare una strategia di gestione del debito.

Prima di consolidare i prestiti agli studenti, confronta l’impatto di farlo quando sei single e sposato.

Considera l’utilizzo di prematrimonio o post-matrimonio per chiarire la responsabilità per i debiti dovuti dopo il matrimonio.

Scopri la tua posizione (entrambi i lati)

Molti laureati con debiti studenteschi non sanno quanto devono e quali sono i loro prestiti”. tasso d’interesse Sì, anche il loro programma di rimborso. Quindi il primo passo per entrambi è valutare il tuo debito. Elenca i debiti che hai e di chi sei debitore, e conosci il tasso di interesse e i termini di rimborso di ciascun prestito.

Parla del tuo piano

Sebbene alcune coppie si limitino a fondere le loro finanze quando si sposano, altre potrebbero decidere di separare alcune parti. Entrambi i metodi avranno molteplici conseguenze.Se invii un Dichiarazione dei redditi federale congiunta Elenca il tuo reddito consolidato, ad esempio, i tuoi pagamenti mensili in un piano di rimborso del prestito federale basato sul reddito potrebbero aumentare. Tuttavia, ce ne sono altri vantaggio economico Questo potrebbe comunque renderlo la scelta migliore.

Il coniuge di solito non è responsabile per eventuali debiti studenteschi contratti dall’altro coniuge prima del matrimonio.

Indipendentemente da come tu e il tuo coniuge intendete gestire le vostre finanze, è importante che entrambi vi allineate con i vostri risparmi complessivi, le spese e le strategie di gestione del debito. Devi o guadagni più o meno del tuo partner; pianificare di prendersi una vacanza, tornare a scuola o cambiare lavoro e/o provvedere ai figli può complicare ulteriormente le cose. Pertanto, discutete di questi problemi e cercate di sviluppare un piano di cui siate tutti soddisfatti.

Se stai lottando per risolvere il problema, considera la consulenza Pianificatore finanziario certificato (CFP) Alcuni suggerimenti interessanti. La tua banca può anche fornire assistenza gratuita per la pianificazione finanziaria, sebbene possa provare a guidarti nell’utilizzo dei tuoi prodotti finanziari.Certo, c’è molto di più su Estinguere il prestito È disponibile gratuitamente su Investopedia e altri siti Web affidabili.

Strategie per ripagare il debito degli studenti

Che si tratti di prestiti agli studenti o di altri tipi di debito, come carta di credito, Le seguenti azioni possono aiutarti a stabilire le priorità e a pagare le tue commissioni in modo efficace.

Estinguere prima il prestito con l’interesse più alto. Indipendentemente da chi deve cosa, concentrare i tuoi sforzi sul prestito con il tasso di interesse più alto ridurrà il tuo pagamento complessivo come famiglia.

Indipendentemente da chi deve cosa, concentrare i tuoi sforzi sul prestito con il tasso di interesse più alto ridurrà il tuo pagamento complessivo come famiglia. Effettua pagamenti coerenti, non importa quanto piccolo sia l’importo. Questi pagamenti regolari, anche se sono solo l’importo minimo da pagare, ti manterranno in regola con la società di prestito e potrebbero darti influenza se vuoi negoziare i pagamenti. Sebbene l’importo che paghi sia importante, è anche importante dimostrare di essere un cliente coerente e affidabile.

Questi pagamenti regolari, anche se sono solo l’importo minimo da pagare, ti manterranno in regola con la società di prestito e potrebbero darti influenza se vuoi negoziare i pagamenti. Sebbene l’importo che paghi sia importante, è anche importante dimostrare di essere un cliente coerente e affidabile. Se non puoi permetterti il ​​pagamento, prendi il telefono. Spesso sono tanti Rimborso Vai oltre il tradizionale piano di pagamento di 10 anni. Allo stesso modo, comunicare con il tuo prestatore ti consentirà di fare un passo in più rispetto a rinunciare alla mappa. Non sarai la prima coppia a combattere i debiti, né sarai l’ultima coppia.Si prega di notare che ci sono opzioni speciali Rimborso del prestito studentesco federale anche Perdono del prestito.

In risposta alla pandemia di COVID-19, il Dipartimento della Pubblica Istruzione ha sospeso gli interessi e i pagamenti mensili sui prestiti agli studenti detenuti a livello federale fino al 30 settembre 2021.

Fatti carico dei debiti studenteschi dopo il matrimonio

A meno che non firmiate insieme, né voi né il vostro coniuge sarete responsabili per eventuali debiti per prestiti studenteschi contratti prima del matrimonio. Tuttavia, se uno di voi richiede un nuovo prestito dopo essersi sposati, entrambi i coniugi possono farlo.

Per questo motivo, è importante comprendere tutti i termini di qualsiasi contratto di prestito che entrambi potreste prendere in considerazione in futuro. Sebbene la legge vari da stato a stato, potresti essere responsabile del debito del prestito studentesco del tuo coniuge. Questo può accadere se il prestito viene emesso durante il matrimonio (a seconda che ci siano soldi per le spese di soggiorno) e tu divorzi o il tuo coniuge muore.in un Diritto comune Dichiara che se solo il nome del tuo coniuge è sul prestito, potresti non essere responsabile per il prestito; Stato di proprietà comunitaria, Potresti essere.

In generale, se il coniuge muore, il prestito federale non sarà trasferito al coniuge, ma il debito del prestito privato è di solito se è avvenuto durante il matrimonio e/o il coniuge superstite funge da cofirmatario del prestito. Se stai considerando Rifinanziare i prestiti agli studenti Per ottenere un tasso di interesse più basso tramite un prestatore privato, assicurati di comprendere eventuali protezioni federali che tu o il tuo coniuge potreste perdere di conseguenza.

Ancora più importante, anche se non sei responsabile dei debiti del tuo partner, può anche svolgere un ruolo quando richiedi credito insieme, come condividere una carta di credito o un mutuo a tuo nome.

I prestiti consolidati possono rendere i coniugi responsabili dei debiti reciproci, anche se il prestito originario è stato contratto prima del matrimonio.

Le coppie che intendono sposarsi potrebbero aver bisogno di prenderne in considerazione uno accordo prematrimoniale In caso di divorzio successivo, questa clausola stabilisce chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio. Sebbene un accordo prematrimoniale possa non essere considerato romantico, è uno strumento legale che può aiutare a proteggere te e il tuo coniuge da un impatto finanziario imprevisto. È sposato? Accordo post-matrimoniale Esiste anche, e Può essere legalmente vincolanteAssicurati di trovare un avvocato specializzato in diritto di famiglia locale che possa aiutarti a negoziare un accordo valido in tribunale.

Linea di fondo

Proprio come non esistono due matrimoni uguali, non esiste una strategia del debito matrimoniale valida per tutti. Quando si ha a che fare con il debito studentesco, come con altre importanti decisioni finanziarie, tu e il tuo futuro coniuge dovete comunicare onestamente e cercare di concordare una linea d’azione. Questa potrebbe anche essere una buona anteprima per darti un’idea di come affronterai insieme altre sfide finanziarie dopo aver completato questa importante transizione nella tua vita.