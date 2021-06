Cosa fare prima del matrimonio: risparmiatori e spendaccioni

Hai trovato qualcuno che ami e hai deciso di sposarti. Ma quando fai progetti per la tua vita comune, tu e il tuo futuro coniuge scoprite che uno di voi è uno sperpero e l’altro un risparmiatore.Fortunatamente, ci sono alcuni modi per gestire Cofinanziamento Questo renderà felici entrambe le parti. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a trovare con successo il tuo percorso verso l’armonia finanziaria.

Punti chiave Coloro che spendono denaro e risparmiatori che intendono sposarsi dovrebbero condividere come si sentono riguardo al denaro e come pensano al denaro prima del matrimonio.

Assicurati di impostare insieme un budget per le bollette, gli obiettivi a lungo termine e le emergenze.

Imposta una linea di budget “pazzo” per ogni partner, che può spendere quanto vuole, che può soddisfare le esigenze di chi spende (puoi spendere per oggetti da sogno) e risparmiatore (puoi risparmiare denaro).

Se tu e il tuo coniuge non riuscite a concordare un budget, consultate un pianificatore finanziario, che può sviluppare un piano adatto alla vostra relazione.

Parla dei tuoi sentimenti riguardo al denaro

La maggior parte del nostro approccio al denaro è emotivo: il denaro può farti sentire ansioso o eccitato, e gestirlo può farti sentire calmo o spaventato. Prima di sposarti, dedica un po’ di tempo a discutere le opinioni di ciascuno di voi sul denaro e sul perché. Sei cresciuto in una famiglia con fondi ristretti o in una famiglia in cui non devi mai preoccuparti da dove vengono i soldi? La tua educazione può avere un grande impatto su come ti senti riguardo al denaro e il tuo futuro coniuge potrebbe non guardare sempre le cose dalla stessa prospettiva.

Se comprendi la fonte del tuo punto di vista e di quello del tuo coniuge sul denaro, sarai in grado di comunicare in modo più comprensivo e compassionevole se non sei d’accordo su questioni finanziarie.

Discuti su come vuoi spendere i soldi

Un partner può apprezzare gli abiti firmati, mentre un altro può avere hobby costosi. A tutti voi potrebbe piacere viaggiare, voler possedere una casa o andare in pensione presto. Se tu e il tuo partner passate del tempo a discutere ciascuno dei vostri desideri, potreste riscontrare delle sovrapposizioni. Se hai intenzione di risparmiare denaro per quello che vuoi insieme e spendere i tuoi risparmi in articoli o esperienze che entrambi apprezzate veramente, allora tu e il tuo partner concluderete l’acquisto felicemente.

Oltre a risparmiare e spendere soldi per attività divertenti, tu e il tuo partner dovete anche progettare a bilancio insieme. La parola chiave qui è insieme: questa è una trattativa, se entrambe le parti firmano, Avrai un piano affidabile Spesa usa e getta e quanto risparmiare per obiettivi finanziari a lungo termine (come la pensione).

Se il piano non funziona, puoi rivalutarlo in un secondo momento, ma avere un budget iniziale fornisce linee guida accettabili per ciascun partner. Ad esempio, non è necessario pensare se acquistare jeans da $ 50 o spendere jeans da $ 150. Saprai cosa rientra nel tuo budget ed eviterai disaccordi sulla spesa.

Budget di spesa illimitato

Considera di aggiungere una riga “soldi pazzi” alla tua lista delle spese. Paga le bollette, risparmia per le emergenze e gli obiettivi a lungo termine concordati, e poi dai a ciascuno di voi una certa somma di denaro da spendere per quello che vuoi. Se vuoi un gioiello o i migliori auricolari, comprali, ma solo con i tuoi “soldi pazzi”, non con i soldi della famiglia o con i fondi di emergenza.

I consumatori sono liberi di acquistare ciò che vogliono e i risparmiatori possono immagazzinare o investire i loro fondi senza preoccuparsi di non avere abbastanza soldi per far fronte alla pioggia.

Molte coppie, specialmente quelle che si sono sposate o hanno vissuto insieme negli anni successivi, hanno stabilito una Conto bancario cointestato Utilizzato per le spese domestiche e pubbliche, ma anche per mantenere il proprio conto corrente personale. Questi conti possono essere un luogo ideale per ogni partner per mantenere i loro fondi folli per le spese discrezionali.

Non aver paura di cercare un aiuto professionale

Qualunque cosa tu faccia, non mentire al tuo altro significativo sulle tue spese O prova a nascondere qualsiasi cosaSe ritieni di non poter essere onesto con il tuo coniuge, significa semplicemente che non hai ancora escogitato un piano adatto al tuo coniuge.

Se non riesci a concordare un budget o un piano, Visita insieme un pianificatore finanziario Aiutarti a sviluppare un budget adatto alla tua relazione. I pianificatori finanziari non investiranno emotivamente nella tua situazione finanziaria, saranno in grado di aiutarti a decidere se una vacanza al mare è conveniente o se dovresti rinunciare alla pazzia quest’anno.

Linea di fondo

Risparmiatori e spendaccioni innamorati possono essere una cosa meravigliosa, purché entrambe le parti accettino il piano e il budget e possano rispettarlo. Se un piano non funziona per nessuno dei due, prova l’altro. La pianificazione finanziaria è progettata per semplificarti la vita, quindi fai un piano: goditi il ​​​​tuo matrimonio!