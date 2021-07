Cosa fare se la carta di credito dello studente viene rifiutata

Se sei al college e vuoi ottenere una carta di credito nel caso ne avessi bisogno o iniziare a costruire il tuo credito, Carta di credito per studenti Può essere una buona scelta. Se non hai una storia creditizia consolidata, è più facile qualificarti, anche se il tuo reddito part-time è limitato, puoi comunque ottenere una storia creditizia.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che la tua domanda venga approvata. A seconda della tua situazione, potresti essere rifiutato a causa di precedenti creditizi, stato di studente o altri motivi. Se vuoi sapere “Perché la mia carta di credito studentesca è stata rifiutata?”, questo è quello che dovresti sapere.

Punti chiave Le carte di credito degli studenti sono più facili da ottenere rispetto ad altre carte di credito, ma l’approvazione non è garantita.

L’emittente della carta esaminerà le informazioni sulla tua domanda e controllerà la tua storia creditizia e il tuo reddito.

Potresti essere rifiutato per vari motivi, tra cui scarso credito o mancanza di reddito.

Se non riesci a ottenere una carta di credito per studenti, puoi comunque ottenere una carta di credito del negozio, una carta di garanzia o un prestito di credito.

Perché la mia carta di credito studentesca è stata rifiutata?

Gli emittenti di carte di solito hanno requisiti meno rigorosi per i mutuatari delle carte di credito degli studenti. Poiché sono progettati per i giovani al college, non avrai una lunga storia creditizia o un reddito elevato. Tuttavia, si verifica ancora la negazione. La tua richiesta di carta di credito per studenti può essere respinta per uno dei seguenti motivi:

1. Scarso credito esistente

Sebbene tu possa ottenere una carta di credito per studenti con una storia creditizia limitata o nulla, se ci sono punti neri sul tuo rapporto di credito, l’emittente della carta potrebbe rifiutarti. In particolare, se sei inadempiente o inadempiente su altre forme di credito (come prestiti studenteschi, carte di credito di negozi o prestiti auto), è meno probabile che tu abbia diritto a una carta dello studente.

2. Reddito insufficiente

Non è necessario fare molti soldi, ma l’emittente della carta vorrà che tu dimostri di essere in grado di pagare le fatture della carta di credito.

Secondo la legge attuale, puoi ottenere una carta di credito prima dei 21 anni solo se puoi dimostrare di poter pagare tramite il tuo reddito o tramite un co-firmatario che ha richiesto e garantito il pagamento con te.

Se non guadagni abbastanza e nessun genitore o parente firma la tua domanda, sarai rifiutato.

3. Numero di richieste di credito

Quando richiedi una carta di credito per studenti, l’emittente della carta controllerà il tuo rapporto di credito.Se il tuo rapporto ne elenca alcuni recenti Richiesta difficile, L’emittente della carta ti tratterà come un richiedente ad alto rischio e potrebbe rifiutare la tua richiesta. Se di recente hai avuto diverse richieste di credito difficili e sei stato rifiutato, puoi aspettare qualche mese e poi fare nuovamente domanda. (Si prega di notare che se richiedi tu stesso un rapporto di credito, questo verrà preso in considerazione Query morbida E non avrà effetti negativi. )

4. Certificato di ammissione insufficiente

La maggior parte delle carte di credito degli studenti richiede una prova che tu abbia frequentato un’università. Potrebbe essere necessario fornire una lettera di accettazione dell’università o la data prevista per la laurea o utilizzare un indirizzo email dell’università. Se non fornisci le informazioni necessarie, l’emittente della carta potrebbe pensare che non sei a scuola e rifiutare la tua domanda.

5. Furto di identità

Sfortunatamente, il furto di identità è molto comune, anche per i bambini piccoli. Se a un certo punto i ladri rubano le tue informazioni, potrebbero usarle per aprire un conto di credito a tuo nome e danneggiare il tuo credito. Fino a quando non risolvi il problema, è improbabile che tu abbia diritto a una nuova carta di credito. Vedi sotto per sapere come visualizzare il tuo rapporto di credito.

Cosa fare se si riceve una lettera di rifiuto della carta di credito dello studente student

Se la tua carta di credito studente viene rifiutata, puoi seguire questi tre passaggi per risolvere il problema e ottenere altre forme di credito:

1. Visualizza le notifiche

Quando la richiesta di credito viene respinta, l’emittente deve avvisarti e spiegarne il motivo, di solito in una lettera dal titolo Azione avversa Nota. Ad esempio, questa lettera potrebbe indicare che hai troppe domande sul tuo rapporto di credito o un reddito insufficiente. Puoi utilizzare queste informazioni per migliorare il tuo credito in modo da avere diritto a una carta di credito in futuro.

2. Controlla il tuo rapporto di credito

È una buona idea controllare il tuo rapporto di credito e assicurarti che non ci siano errori o account fraudolenti.Puoi ottenere il tuo rapporto di credito gratuitamente al seguente URL Rapporto annuale di credito.com.

In genere, è possibile ottenere un solo rapporto di credito gratuito ogni anno da ciascuna delle tre principali agenzie di credito (Equifax, Experian e TransUnion). Tuttavia, a causa della pandemia, al momento puoi accedere al tuo rapporto di credito gratuitamente ogni settimana.

Se trovi errori nel tuo rapporto di credito, dovresti presentare un’obiezione all’ufficio crediti. Questi uffici spiegano come farlo sul loro sito web.

3. Esplora altre opzioni di credito

Se non sei idoneo per una carta di credito per studenti, hai alcune altre opzioni per ottenere crediti e stabilire una buona storia creditizia: