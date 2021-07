Cosa hai bisogno di sapere

smartphone È una necessità per molte persone, ma può essere costoso acquistare direttamente. A partire dal 2020, il costo medio dei modelli di smartphone di fascia alta è superiore a $ 1.000, ma nel 2021 il prezzo medio globale degli smartphone è di soli $ 363.

Quando la liquidità è scarsa, il finanziamento per l’acquisto di smartphone sembra essere un’opzione migliore e può essere effettuato tramite rivenditori, compagnie di telefonia mobile, produttori di telefoni cellulari e “Compra ora, paga dopo” (BNPL) piattaforma. Capire come funzionano le varie opzioni di finanziamento per l’acquisto di uno smartphone può aiutare a determinare se ne vale la pena.

Punti chiave Nel corso del tempo, il finanziamento per smartphone può rendere più facile pagare l’acquisto di uno smartphone invece di pagare in contanti in anticipo.

Le opzioni per il finanziamento degli smartphone includono la fornitura di offerte promozionali presso i negozi al dettaglio che vendono telefoni cellulari, finanziamenti tramite fornitori di telefoni cellulari e prestiti rateali presso il punto vendita.

Per le persone che non hanno i soldi per acquistare telefoni più costosi, il finanziamento tramite smartphone può essere molto conveniente.

Se devi pagare alti tassi di interesse o commissioni annuali, il finanziamento di uno smartphone può essere costoso.

Che cos’è il finanziamento degli smartphone?

In generale, il finanziamento per smartphone consente di effettuare pagamenti nel tempo. Scegli il telefono che vuoi acquistare e richiedi il finanziamento.Se sei approvato, potrebbe essere necessario effettuare prima un piccolo acconto e poi rataPer alcune tipologie di finanziamento smartphone non è richiesto alcun acconto.Con altre persone, potresti averne uno Linea di credito revolving.

I termini di finanziamento possono variare a seconda di dove si acquista il telefono e dell’importo pagato. Ad esempio, potrebbe essere necessario rimborsare il saldo entro 24 o 48 mesi. Quando il finanziamento dello smartphone viene pagato per intero entro un determinato numero di mesi, può essere pubblicizzato come interesse dello 0%.

Tuttavia, questo non significa che il finanziamento per gli smartphone sia senza interessi. Se stai approfittando dello sconto di finanziamento dello 0%, questa potrebbe essere una promozione di interessi differiti sotto mentite spoglie. Se non si paga il saldo per intero prima della fine del periodo di promozione, gli interessi addebitati possono essere retroattivi rispetto all’importo di acquisto iniziale.

Un tipo Controllo del Crédito Potrebbe essere richiesta l’idoneità per il finanziamento dello smartphone e potrebbe essere necessario soddisfare altre qualifiche per qualificarsi per il piano di rateizzazione dello smartphone.

Il finanziamento di uno smartphone è diverso dal noleggio di uno smartphone. Quando finanzi uno smartphone, lo possiedi alla fine del periodo di finanziamento e il leasing ti consente di utilizzare il telefono solo per un determinato periodo di tempo.

Tipi di finanziamento per smartphone

Il finanziamento tramite smartphone può assumere forme diverse, a seconda del provider. Questo è importante per confrontare i termini di finanziamento. Di seguito è riportata una panoramica dei diversi modi per acquistare uno smartphone.

Finanziamento per smartphone al dettaglio

La prima opzione per finanziare gli smartphone è attraverso i negozi al dettaglio. Ad esempio, Best Buy fornisce 24 mesi di finanziamento per telefoni sbloccati e acquisti di Geek Squad oltre un determinato importo. Per utilizzare questo tipo di finanziamento, Devi avere una carta di credito Best BuySe il saldo viene pagato per intero entro 24 mesi dalla vendita, non verranno applicati interessi. Puoi anche ottenere premi per gli acquisti con le carte di credito Best Buy.

Potrebbe essere necessario finanziare gli smartphone tramite i rivenditori Controllo del credito duro Se stai aprendo una carta di credito in un negozio, ciò potrebbe causare il tuo Punteggio di creditoSebbene le carte del rivenditore possano fornire fondi promozionali, è importante ricordare che le variabili generali Tasso annuo annuo (TAEG) Il costo dell’acquisto può essere molto più alto di quello che pagheresti con una carta di credito tradizionale.

Finanziamento smartphone compagnia di telefonia mobile

Un’altra possibilità per finanziare uno smartphone è tramite il tuo fornitore di servizi di telefonia mobile. Ad esempio, Verizon consente ai clienti idonei di pagare le proprie apparecchiature a rate senza pagare interessi. Spese finanziarieDevi firmare un contratto di due anni per usufruire di questa offerta e devi anche pagare per l’upgrade.

Se non hai un piano per cambiare la tua compagnia di telefonia mobile a breve termine, potrebbe avere senso finanziare il tuo nuovo telefono cellulare in questo modo. Ad esempio, con Verizon, potresti aver bisogno di 24 mesi per pagare il tuo dispositivo a rate. Certo, il problema è che sei bloccato in un nuovo contratto. Se decidi di cambiare la tua compagnia di telefonia mobile, ti potrebbe essere addebitata una commissione se ciò significa una violazione del contratto.

Alcuni fornitori di servizi telefonici, come Spectrum, forniscono finanziamenti senza contratto e Legato Sconti su TV, Internet e servizi di rete fissa.

Finanziamento del produttore di telefoni cellulari

A seconda del tipo di telefono che ti interessa, puoi ottenere un finanziamento tramite il produttore. Ad esempio, sia Samsung che Apple forniscono finanziamenti promozionali per i clienti che desiderano acquistare un nuovo smartphone e pagare nel tempo. Per utilizzare Samsung, è necessario richiedere un conto di finanziamento; con Apple, Devi avere una Apple Card.

Il vantaggio di questi tipi di finanziamento è che puoi utilizzarli per acquistare più di semplici smartphone. Samsung Financing può essere utilizzato per acquistare TV o elettrodomestici e puoi utilizzare Apple Card per acquistare AirPods, Apple Watch, iPad o Mac. Se sei fedele a uno di questi marchi, potresti preferire questo tipo di finanziamento, ma dovresti prestare attenzione ai tassi di interesse e alle commissioni.

Finanziamento Acquista ora, paga dopo (BNPL)

BNPL rappresenta il trend di crescita dei finanziamenti a breve termine. La piattaforma BNPL è detta anche “prestito rateale punto vendita”, che permette di effettuare un acquisto con un piccolo acconto per poi ripagarlo in quattro o più rate. Ad esempio, la conferma ti permette di finanziare il tuo smartphone Visibile per più di 24 mesi.

Il finanziamento BNPL può farti risparmiare denaro perché alcuni di questi servizi non addebitano alcun interesse o commissione. Tuttavia, non tutte le compagnie di telefonia mobile utilizzano la piattaforma BNPL, quindi questo potrebbe limitare dove puoi utilizzarla. Una critica al finanziamento BNPL è che se si dispone di più piani di rateizzazione, può portare a un ciclo del debito.

Sebbene alcune piattaforme BNPL non richiedano un controllo del credito per i piani di rateazione a breve termine, altre piattaforme lo faranno se sei interessato a finanziamenti per 24 mesi o più.

Linea di fondo

Se non hai i soldi per comprare un nuovo telefono di tasca tua, il finanziamento dello smartphone potrebbe avere senso. Quando si confrontano le opzioni di finanziamento per smartphone, è importante controllare attentamente i termini in modo da poter sapere esattamente quali sono le spese e quando vengono sostenuti gli interessi.

Inoltre, considera le seguenti possibilità Utilizza una carta di credito premio con un tasso di interesse annuale promozionale dello 0% Fondi per acquistare un nuovo telefono. In questo modo non sarai bloccato in un contratto a rate fisse e potrai ottenere dei premi acquistando un telefono cellulare nel processo. Alcune carte bonus forniscono anche una protezione assicurativa del telefono cellulare integrata come ulteriore vantaggio.