Cosa misura l’indice S&P 500?

Questo Indice Standard & Poor’s 500 Misurare il valore azionario delle 500 società con la maggiore capitalizzazione di mercato delle società quotate Borsa Valori di New York O indice composito Nasdaq. Lo scopo di Standard & Poor’s è fornire un prezzo che possa comprendere rapidamente il mercato azionario e l’economia. In effetti, l’indice S&P 500 è lo standard di misurazione più comunemente utilizzato dai media finanziari e dai professionisti, mentre i media mainstream e il pubblico potrebbero avere più familiarità con il Dow Jones Industrial Average.

L’indice Standard & Poor’s 500 è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante. Viene calcolato prendendo la somma di mercato rettificata capitale Tutti i titoli nell’indice S&P 500, quindi dividi per divisore esponenziale, Questa è una figura proprietaria sviluppata da Standard & Poor’s.

Dopo la regolazione flottante, l’indice sarà basato su Commercio di azioniQuando regolare il divisore a volte Frazionamento azionario, Dividendi speciali o scissioni che possono influenzare il valore dell’indice. Il divisore assicura che questi fattori non economici non influenzeranno l’indice.

~S&P ~500 ~Indice = dfrac{text{valore di mercato di tutti i titoli S&P 500}}{text{Divisore indice}}







secondo&fosforo 500 Una generazionenDelettronicoX=divisore esponenzialeIl valore di mercato di tutti i titoli S&P 500

Le insidie ​​dell’S&P 500

Un risultato di questo metodo è che l’indice è ponderato Rivolgiti alle società a grande capitalizzazione.

Ad esempio, il 16 agosto 2021, il componente più grande è Apple, che vale $ 2,5 trilioni. Al contrario, il valore di mercato di Adobe è di 303 miliardi di dollari. La capitalizzazione di mercato totale di tutte le società nell’indice è di 37,1 trilioni di dollari.

Questo Capitalizzazione di mercato media ponderata Il valore di mercato di ciascun componente viene quindi determinato dividendo il valore di mercato dei singoli componenti per 37,1 trilioni di dollari USA. Il peso di Apple è determinato dividendo il suo valore di mercato per il valore di mercato totale dell’indice.

text{Ponderazione} = dfrac{text{valore di mercato di un singolo componente}}{text{valore di mercato totale di tutti i titoli dell’indice S&P 500}}







Pesi=La capitalizzazione di mercato totale di tutte le azioni dell’indice S&P 500Valore di mercato dei singoli componenti

Quindi, usando lo stesso esempio, Apple ha un peso del 6,75%, mentre una piccola azienda come Adobe ha un peso dello 0,8% nell’indice. Ciò ha fatto sì che i titoli di grandi dimensioni abbiano un enorme impatto sull’indice. A volte, se le grandi aziende divergono, questa struttura dell’indice può mascherare i punti di forza o di debolezza delle piccole aziende. Per altri aspetti, questa struttura dell’indice è più rappresentativa dell’economia complessiva rispetto a un indice ponderato per quote o prezzi uguali.

Indice S&P 500 positivo

L’indice Standard & Poor’s 500 è considerato un rappresentante efficace dell’economia perché contiene circa 500 società, che coprono tutte le regioni e tutti i settori degli Stati Uniti. In contrasto, Dow Jones Industrial Average (DJIA) è composto da 30 società, portando a una riflessione più ristretta. Inoltre, il Dow Jones Industrial Average è un indice ponderato in base al prezzo, quindi la componente ponderata più grande è determinata dal prezzo delle sue azioni, piuttosto che da alcuni indicatori di base.

L’indice S&P 500 è un rappresentante più ampio, con più titoli e copre tutti i settori. DJIA è limitato e le modifiche a un titolo in DJIA possono avere un impatto maggiore rispetto all’indice S&P 500. Il titolo più ponderato nell’S&P 500 può avere un peso inferiore rispetto al titolo più ponderato in DJIA. L’andamento di alcune società potrebbe avere un profondo impatto sul Dow.