Cosa rende Paychex (PAYX) un titolo con un forte slancio: acquistalo ora? – Shareandstocks.com

TechCrunch

La scorsa notte, quando una raffica di fuochi d’artificio è stata lanciata dal porto marittimo di New York City, una celebrazione molto diversa potrebbe aver luogo in una strada a pochi isolati dalla sede ufficiale di Verizon nel centro della città. Questa società di telecomunicazioni spera di possedere TechCrunch poche settimane prima che Apollo acquisisca la nostra società madre Verizon Media e ha annunciato durante la notte di aver firmato un accordo con Z Holdings, una divisione del gruppo giapponese SoftBank, per vendere i suoi marchi internamente. Il valore di mercato giapponese del marchio Yahoo e della relativa infrastruttura tecnologica è di circa 1,6 miliardi di dollari. La molto descrittiva Z Holdings possiede l’attività Internet di SoftBank in Giappone, la più famosa delle quali è Yahoo Japan, il cui portale è ancora il sito di notizie più visitato del paese.

