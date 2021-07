Cosa significa “età pensionabile completa” per la sicurezza sociale?

anno di nascita Età pensionabile completa (normale) 1937 o prima 65 1938 65 e 2 mesi Nel 1939 65 e 4 mesi 1940 65 e 6 mesi Nel 1941 65 e 8 mesi Nel 1942 65 e 10 mesi 1943-1954 66 Nel 1955 66 e 2 mesi 1956 66 e 4 mesi 1957 66 e 6 mesi Nel 1958 66 e 8 mesi Nel 1959 66 e 10 mesi 1960 e oltre 67

SSA può continuare ad aumentare l’età del pensionamento completo come mezzo per affrontare i suoi problemi di solvibilità.

Con l’aumento dell’aspettativa di vita, l’amministrazione della sicurezza sociale ha lentamente aumentato l’età del pensionamento completo.

Come calcolare il reddito

Le prestazioni di sicurezza sociale si basano su reddito Il numero medio della vita di un lavoratore. Il tuo reddito effettivo viene prima adeguato o “indicizzato” per tenere conto della variazione del salario medio dall’anno in cui è stato percepito il reddito. L’SSA calcola quindi il reddito medio mensile dell’indice con il reddito più alto in 35 anni.Applicano formule a questi redditi e ricavano i tuoi benefici di base o Importo dell’assicurazione di base.

PIA è l’importo che riceverai all’età del pensionamento completo. Se sei idoneo per la Social Security, riceverai benefici basati sul tuo reddito medio annuo della maggior parte dei soldi che hai guadagnato in 35 anni.

Accumula crediti di lavoro

Se sei nato nel 1928 o più tardi, devi anche accumulare almeno 40 crediti per ricevere le prestazioni previdenziali. Accumuli credito lavorando e pagando le tasse di previdenza sociale. Puoi guadagnare quattro crediti all’anno, il che significa che devi aver lavorato per almeno 10 anni per avere diritto a qualsiasi beneficio.

Se il tuo lavoro non si qualifica per i benefici, ma sei sposato con qualcuno che ne ha diritto, potresti avere diritto a benefici per il coniuge in base ai benefici del tuo coniuge che lavora. In questo caso, i tuoi benefici non possono superare la metà dei benefici del tuo coniuge. Se il tuo importo del sussidio è superiore alla metà di quello del tuo coniuge, tu e il tuo coniuge potete ricevere ciascuno dei vostri benefici personali.

Se il tuo coniuge muore e hai raggiunto l’età pensionabile completa, puoi ricevere il 100% delle prestazioni del coniuge.Puoi ottenere una riduzione Il benessere del sopravvissuto Già a 60 anni.