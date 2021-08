Cosa significa Gary Gensler per la criptovaluta come capo della SEC?

Quando era presidente Commissione sul trading di futures su materie prime (CFTC), Gary Gensler è noto per essere un severo regolatore.Secondo a A proposito di Bloomberg, Il suo nome è diventato una maledizione per molti a Wall Street, rendendo felici Elizabeth Warren e i suoi alleati nell’amministrazione Obama.Affronta un compito simile Criptovaluta e Blockchain Quando entra Securities and Exchange Commission (SEC) Il ruolo di presidente.

L’esperienza CFTC di Gensler dovrebbe essere in grado di reggere su questo uomo di 63 anni, il suo “Divertimento in pausa“Ballando perché ha preso il sopravvento Securities and Exchange Commission (US Securities and Exchange Commission) Il lavoro del responsabile sotto l’amministrazione Biden.Come capo della CFTC, Gensler è considerato in larga misura Derivati Secondo molti osservatori, il settore è andato fuori controllo e ha innescato la crisi finanziaria del 2008.

Punti chiave L’ex presidente della CFTC Gary Gensler è diventato presidente della SEC sotto la guida del presidente Biden.

Ha una vasta esperienza in Wall Street e nella regolamentazione del governo e insegna criptovaluta e blockchain al MIT.

La nomina di Gensler è una buona notizia per coloro che chiedono una barriera normativa per il settore.

ampia visione

Per quanto riguarda la regolamentazione, questo è un momento particolarmente critico per criptovalute e blockchain.I prezzi delle criptovalute stanno aumentando investitore aziendale Riscaldati nella classe di attività e crolla dopo che escono dalla classe di attività. Banca di monete, Il più grande exchange di criptovalute del Nord America, ha presentato domanda Offerta pubblica iniziale (IPO) e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e quotata. Sempre più paesi in tutto il mondo hanno lanciato o stanno valutando la possibilità di lanciare progetti di valuta digitale. SEC ha Presentare un caso Essere opposto a XRP di Ripple (Ondulazione)-La terza più grande criptovaluta per valore di mercato, afferma che si tratta di un titolo non registrato.

Il curriculum di Gensler combina esperienza e una profonda conoscenza di Wall Street, regolamentazione del governo, criptovaluta e blockchain. Ha lavorato presso la banca d’investimenti The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Per 18 anni, poi, ha cambiato marcia nell’amministrazione Clinton e ha ricoperto vari incarichi.Oltre a vincolare l’industria dei derivati ​​in fuga a un rigoroso quadro normativo, sta anche elaborando Atto Dodd-Frank-La legislazione che ha plasmato il funzionamento e le entrate dell’industria dei servizi finanziari dopo la crisi finanziaria del 2008-sotto la guida del presidente Obama.Recentemente, Gensler Ho insegnato una classe La blockchain e la criptovaluta del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e ha pubblicato approfondite recensioni su vari aspetti del settore.

La vasta esperienza di Gensler è una buona notizia per l’industria delle criptovalute, che sta lottando per prendere piede nel quadro normativo.Le regole del settore a volte sembrano obsolete per adattarsi al funzionamento della blockchain o delle criptovalute.L’ex presidente della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti Jay Clayton è piacere davvero Cita il regolamento per giustificare le azioni intraprese dalla sua agenzia sulla proposta di crittografia. La nomina di Gensler inietta una prospettiva più ampia di quella attualmente disponibile nel rigido discorso sulle criptovalute e sui framework blockchain.

Maggiore controllo sulla crittografia

Gensler ha usato alternativamente la condanna e l’elogio nei suoi commenti su criptovaluta e blockchain.in un Ex colonna Coindesk, Ha fatto riferimento a criptovaluta e blockchain come “stimolo all’innovazione” e “catalizzatore del cambiamento”.Ha anche discusso della necessità di portare la Fed nell’era moderna dei pagamenti e Rispettati Porta le valute digitali come Libra nella supervisione della SEC per garantire la protezione degli investitori.Ma lui ha Duro giù esistere ICO (ICO) ha ripetutamente parlato di mettere gli scambi di criptovaluta non regolamentati sotto la supervisione della SEC.

Per Gensler, il legame tra regolamentazione e criptovaluta è legato al suo ruolo nella società. All’Aspen Security Forum nel 2021, ha affermato che le risorse crittografate dovrebbero essere conformi agli obiettivi di politica pubblica del mercato finanziario. “È emersa una nuova forma di valuta e dobbiamo assicurarci di raggiungere gli obiettivi di politica pubblica [with the new form of money]”, ha detto al pubblico.

Gensler ha affermato che all’interno della sua organizzazione, l’obiettivo è proteggere gli investitori, promuovere la formazione del capitale e garantire un mercato equo. “Questa classe di attività ha frodi, truffe e abusi in alcune applicazioni”, ha affermato. “In molti casi, gli investitori non possono ottenere informazioni rigorose, equilibrate e complete”.

Sebbene non garantisca l’accuratezza delle informazioni o delle divulgazioni fornite dalla società, la SEC garantisce che gli investitori abbiano accesso alle informazioni necessarie per esprimere giudizi sui titoli. Con Gensler al timone, le società di criptovalute e i fondi che sostanzialmente non rispettano i rigorosi standard di divulgazione dell’agenzia potrebbero dover fornire maggiori informazioni sui loro prodotti e operazioni.

Token come titoli

Un altro grande punto interrogativo nell’attuale ecosistema di criptovalute è legato allo stato dei token venduti agli investitori. In passato, la SEC è intervenuta sui token di sicurezza venduti agli investitori come token di utilità. Tuttavia, gli appassionati e i sostenitori hanno discusso su una nuova definizione di titoli per adattarsi al modello di criptovaluta. Gensler potrebbe deluderli. “Mi sono trovato d’accordo con la definizione di token di sicurezza del mio predecessore”, ha detto al pubblico alla conferenza di Aspen.

Jay Clayton, predecessore di Gensler ed ex presidente della SEC, ha vinto le ire della comunità delle criptovalute per la sua stretta aderenza alle definizioni delineate nel Securities Act del 1933. Nell’intervista, ha sottolineato tre parti Test di Howe Le istituzioni lo utilizzano per determinare se il token è un titolo. Questa definizione ha portato alla chiusura di progetti ben noti.

Alla conferenza del MIT 2018, Gensler Ipotesi XRP ed Ethereum di Ripple etere (Etere USD) Dovrebbero essere considerati titoli.Da allora, l’ex commissario William Hinman Chiarire Ether è sufficientemente decentralizzato e non può essere considerato una sicurezza. Tuttavia, l’XRP di Ripple è ancora sotto lo scanner SEC. A quel tempo, Gensler predisse che alla fine il tribunale avrebbe determinato il destino di XRP come sicurezza. L’incidente è già in corso e la sua agenzia giocherà un ruolo importante nel determinarne l’esito.

Gensler ha dichiarato che non esiterà a utilizzare le forze dell’ordine per reprimere i token falsi spacciati dalle startup. “Quello che ho detto su queste piattaforme, vieni e discuti con noi”, ha detto al vertice di Aspen.

Metti ordine nella crittografia

Per certi versi, almeno in termini di criptovaluta e blockchain, il lavoro di Gensler come zar della SEC è simile alla sua missione alla CFTC: portare ordine in un ecosistema indisciplinato.Dopo Atto Glass-Steagall Essendo stata abolita durante la presidenza Clinton, l’industria dei derivati ​​si è rapidamente espansa fino al selvaggio West da trilioni di dollari. Durante l’amministrazione del presidente Obama, Gensler ha dato la caccia ai criminali e ha stabilito regole rigorose per garantire la protezione degli investitori.

Sebbene l’ecosistema delle criptovalute non abbia il peso dei derivati ​​o del volume delle transazioni, condivide un tetto normativo che perde che consente a criminali e persone senza scrupoli di prosperare e impedisce agli investitori istituzionali e al dettaglio di entrare. Gensler dovrà integrare la sua esperienza e comprensione della crittografia e della blockchain per portare ordine nell’ecosistema pur mantenendo il suo potenziale per rimodellare le moderne condutture finanziarie. Nel processo, il suo nome rischia di diventare ancora una volta una maledizione per gli attori che chiedono una riduzione della regolamentazione del mercato delle criptovalute.