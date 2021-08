Cosa significa la caduta del governo afghano per il mercato azionario statunitense

Dopo 20 anni di ombra, i talebani sono tornati al potere in Afghanistan, sollevando interrogativi sulla stabilità in Medio Oriente e innescando potenziali turbolenze nel mercato finanziario statunitense in un fine settimana ricco di sviluppi politici.

Tuttavia, l’impatto sul mercato azionario, insieme al Dow Jones Industrial Average

giù,

+0,04%,

Indice Standard & Poor’s 500

Arpione,

+0.16%

E l’indice composito Nasdaq

confrontare,

+0,04%

Negoziato su o Vicino ai massimi storici, poco chiaro.

JJ Kinahan, chief market strategist di TD Ameritrade, ha dichiarato domenica a MarketWatch in un commento via e-mail: “Per quegli americani che sono ancora lì, la situazione è pessima”.

“Per quanto riguarda il mercato, dovremo aspettare e vedere il suo impatto a lungo termine”, ha detto.

Tuttavia, i futures sono inferiori e i futures S&P 500

ESU21,

-0,23%

ES00,

-0,23%,

Dow

YMU21,

-0,29%

YM00,

-0,29%

E Nasdaq 100

NQU21,

-0,12%

NQ00,

-0,12%

Tutti questi mostrano un leggero calo, ma ci sono poche indicazioni che il mercato sia in pericolo nel mercato rialzista di COVID-19.

Rendimento di riferimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni

TMUBMUSD10Y,

1,255%

Domenica scorsa, il mercato azionario di New York ha reso l’1,27%, attirando alcuni acquisti di rifugio sicuro, i prezzi dei titoli di stato sono aumentati e i rendimenti sono andati nella direzione opposta.

I militanti talebani occupano KabulDomenica, la capitale afghana, il presidente Ashraf Ghani, ha lasciato il Paese. Lo stesso vale per i diplomatici americani e i diplomatici di altri paesi, Paura di ritorsioni nel nuovo regime.

Il presidente Joe Biden ha fretta 5.000 soldati vanno a Kabul Per garantire la sicurezza dell’aeroporto e aiutare a evacuare i diplomatici americani, domenica il Pentagono ha autorizzato altri 1.000 soldati.Con il rapido avanzamento dei talebani, le truppe iniziarono a muoversi Scioccato l’amministrazione Biden, Dopo l’annuncio di aprile Gli Stati Uniti si ritireranno completamente dal Paese entro il 31 agosto.

La presenza degli Stati Uniti in Afghanistan ha attraversato i termini di George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump e il presidente Biden. È iniziata con gli attacchi al World Trade Center e al Pentagono dell’11 settembre 2001 ed è ora considerata la più lunga -conflitto militare duraturo negli Stati Uniti, Più della somma della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale e della guerra di Corea.

Biden decide di ritirare le truppe dall’Afghanistan Le concessioni di Trump al ritiro Nell’ambito dell’allentamento condizionale tra i leader degli Stati Uniti e i talebani.Critiche al ritiro, tra cui Biden’s Comandante militare supremo, ha dimostrato che destabilizzerà la fragile leadership afghana e la renderà vulnerabile ai gruppi ribelli.

Secondo una ricerca della US Securities and Exchange Commission, in questo conflitto prolungato, gli investitori del mercato azionario sono per lo più ottimisti nella maggior parte dei casi.Questo conflitto è costato circa 2.261 trilioni di dollari USA. Watson Institute of International Public Affairs, Brown University, Si stima inoltre che 241.000 persone siano morte direttamente a causa della guerra.

Dall’autunno del 2001, l’indice Dow Jones è aumentato di quasi il 270%, l’S&P 500 è aumentato di oltre il 300% e il Nasdaq Composite è cresciuto di oltre il 700%.

Vale la pena notare che il rendimento dei buoni del tesoro a 10 anni di riferimento era compreso tra il 4% e il 5% in quel momento.

Storicamente, i conflitti militari non hanno sempre avuto un impatto sulle azioni e l’impatto della guerra sulla psicologia degli investitori (se presente) non è sempre stato chiaro. Il contesto, l’economia e le condizioni di mercato sono solitamente un fattore trainante più ampio.

Quando si sono verificati gli attacchi dell’11 settembre, gli Stati Uniti erano già in preda alla recessione economica e il mercato inizialmente ha subito un brusco calo dopo l’attacco.

Il mercato sta attualmente cercando di riprendersi dal colpo causato dal COVID-19 e dalla diffusione delle varianti delta, e gli investitori hanno messo in dubbio i piani politici della Federal Reserve e di altre banche centrali.

Tuttavia, l’aggressione militare può indurre alcuni investitori a scommettere su appaltatori della difesa, il che potrebbe aumentare se scoppia l’ostilità.

Azioni Northrop Grumman Corp.

notte,

-0,21%

In crescita di quasi l’80%, azioni Lockeed Martin Corp.

LMT,

-0,49%

È aumentato dell’834% dal 2001 e Boeing.

BA,

-1,56%

Aumento del 439%, General Dynamics.

Guangdong,

-0,40%

È aumentato di oltre il 422% e ha sovraperformato il mercato durante questo periodo.

Finora quest’anno, le azioni di Lockheed sono rimaste indietro rispetto al mercato più ampio, aumentando dello 0,9%, così come le azioni di Boeing, che quest’anno sono aumentate del 9,5%.

Un modo popolare per utilizzare ampiamente gli appaltatori della difesa è iShares.

Ita,

-1,05%

L’exchange traded fund è stato istituito nel 2006 ed è cresciuto del 13,7% finora nel 2021. SPDR Standard & Poor’s Aerospace and Defense ETF

XAR,

-1,67%,

Dal 2011, quest’anno è aumentato del 7%.

In generale, con l’intensificarsi delle preoccupazioni per il picco di reddito e la crescita economica, gli strateghi hanno avvertito di una possibile correzione e molti analisti ritengono che l’escalation in Afghanistan stia solo esacerbando le preoccupazioni.

Secondo Kinahan di TDAmeritrade, “dovremmo vedere un aumento della volatilità e forse alcuni acquisti a reddito fisso perché questo porta incertezza al mercato”.

Tuttavia, se la reazione del mercato a possibili tensioni militari è controintuitiva, non sorprenderti, come ha scritto in passato Ben Carlson, portfolio manager di Ritholtz Wealth Management LLC.A volte strane reazioni alla guerra, Riassunto in questo modo.

“Il mercato non sempre reagisce agli eventi geopolitici come si potrebbe pensare”.