Cosa significa la sentenza della Corte Suprema per Fannie Mae, Freddie Mac e FHFA

La sentenza della Corte Suprema sulla Federal Housing Finance Agency (FHFA) Potrebbe portare grandi cambiamenti al settore immobiliare statunitense trainato da migliaia di miliardi di dollari in prestiti. FHFA è un’organizzazione che molti consumatori non conoscono ed è stata fondata nel crisi finanziaria Supervisionare il vacillante gigante dei mutui Fannie Mae (Amministrazione monetaria nazionale National) E Freddie Mac (FMCC), che sostiene metà del mercato ipotecario da 11 trilioni di dollari. La Corte Suprema ha stabilito il 23 giugno che la struttura della FHFA è incostituzionale perché non è responsabile nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, aprendo così la porta a importanti cambiamenti nell’istituzione.

Questa decisione rischia di cambiare notevolmente la direzione dello sviluppo futuro dell’istituzione. Per gli investitori che hanno perso 124 miliardi di dollari in crediti, questa sentenza è un grave fallimento. La corte ha anche respinto le richieste avanzate dagli azionisti privati ​​di Fannie Mae e Freddie Mac, che speravano di privatizzare le due società dopo che il governo aveva controllato le due società durante la crisi finanziaria del 2007-2008. Al contrario, questa decisione è stata una grande vittoria per il presidente Joe Biden, anche se lui e il suo governo non erano le parti originali nel caso. Biden ha rapidamente licenziato l’attuale direttore di FHFA e ha nominato il proprio direttore ad interim. Biden non dovrebbe privatizzarlo, ma lasciare che l’agenzia si concentri sull’aiutare a risolvere l’enorme domanda di alloggi del paese.

La sentenza ha anche inferto un duro colpo alle azioni di Fannie Mae e Freddie Mac nel mercato azionario. Mercoledì le azioni di Fannie Mae hanno chiuso in ribasso del 32,1%. Le azioni di Freddie Mac sono scese del 36,8%.

Sfondo FHFA

FHFA è un’agenzia federale indipendente istituita nel 2008 ai sensi dell’Housing and Economic Recovery Act (Hera) Ha contribuito a rafforzare il sistema finanziario degli Stati Uniti per l’edilizia abitativa durante l’intensificarsi della crisi dei mutui subprime. Questa crisi ha aiutato l’economia degli Stati Uniti a cadere nella peggiore recessione dalla Grande Depressione degli anni ’30 e ha anche contribuito alla peggiore recessione economica. mercato orso Tra decenni.All’agenzia viene affidata la supervisione Fannie Mae con Freddie, Due società sponsorizzate dal governo (GSE)’S mission è sostenere la proprietà della casa fornendo liquidità al mercato dei mutui. Fannie Mae e Freddie Mac non avviano prestiti ipotecari. Invece, acquistano prestiti ipotecari da istituti di credito e confezionano questi prestiti ipotecari in titoli garantiti da ipoteca (MBS), e poi venderlo agli investitori. La cartolarizzazione aumenta l’importo del finanziamento disponibile per i potenziali acquirenti di case.

Prima della crisi finanziaria, Fannie Mae e Freddie Mac hanno acquistato quasi un terzo dei mutui statunitensi, li hanno confezionati in titoli e li hanno venduti agli investitori. Ma al culmine della crisi nel 2008, entrambe le entità hanno subito enormi perdite a causa di prestiti ipotecari tossici, spingendole sull’orlo del fallimento.Successivamente sono stati posti sotto FHFA Prendersi cura di, Che concede all’agenzia ampi poteri sulla supervisione e gli affari finanziari del gigante dei mutui traballante. Questo sostanzialmente nazionalizzò le due società.

Contenzioso tra azionisti privati

La sentenza della Corte Suprema riguarda questioni legali derivanti dalla decisione della FHFA del 2012 di trasferire tutti i profitti di Fannie Mae e Freddie Mac al Ministero delle Finanze. Il Ministero delle Finanze ha inizialmente iniettato circa 190 miliardi di dollari in queste due società per mantenere le loro operazioni durante la crisi finanziaria. In cambio, il Ministero delle finanze ha ricevuto azioni privilegiate senior e warrant per acquisire quasi l’80% delle azioni ordinarie della società. Fannie Mae e Freddie Mac sono tenuti a pagare un dividendo annuo del 10% e altre spese sulle azioni emesse: ecco come il Dipartimento del Tesoro prevede di recuperare l’investimento iniziale dei fondi dei contribuenti.

Il fallimento di Fannie Mae e Freddie Mac nel pagare i dividendi richiesti ha successivamente spinto il Dipartimento del Tesoro a cancellare l’obbligo di pagare i dividendi durante i trimestri non redditizi delle due società. Tuttavia, ciò significa che quasi tutti gli utili successivi devono essere pagati al Ministero delle finanze come dividendi. A dicembre 2020, Fannie Mae e Freddie Mac hanno rimborsato più di 300 miliardi di dollari al governo. Alcuni sostengono che il Dipartimento del Tesoro non abbia nemmeno rimborsato completamente il debito originario nei confronti del governo degli Stati Uniti.

Oltre ai salvataggi, i critici affermano che Fannie e Freddie hanno ricevuto altri benefici dal governo degli Stati Uniti. In quanto GSE, sono entità quasi governative e, sebbene abbiano azionisti privati, godono ancora del sostegno implicito del governo. Questo tipo di struttura organizzativa è spesso criticata per la privatizzazione dei profitti e la socializzazione dei rischi. Gli azionisti privati ​​hanno realizzato enormi profitti durante il boom, ma alla fine sono stati i contribuenti a salvare queste società quando hanno affrontato il rischio di insolvenza, come è successo durante la crisi finanziaria.

Gli azionisti privati ​​​​che inizialmente hanno intentato la causa hanno sostenuto che la retata dei profitti sponsorizzata dal governo era una fine illegale per impedire a Fannie Mae e Freddie Mac di ricostruire il capitale che alla fine potrebbe essere pagato agli investitori. Hanno anche sostenuto che il capo della FHFA ha troppi poteri liberi, rendendo incostituzionale la struttura dell’agenzia. Gli azionisti hanno affermato che Fannie Mae e Freddie Mac avevano pagato ulteriori $ 124 miliardi al Dipartimento del Tesoro e hanno chiesto il rimborso di tale importo. Hanno anche chiesto al Tesoro di smettere di raccogliere profitti futuri, e sia Fannie Mae che Freddie Mac avevano diritto a futuri crediti d’imposta per $ 29,5 miliardi.

In risposta, il governo ha sostenuto che alla FHFA sono stati concessi ampi poteri legali per garantire la solvibilità delle due case e proteggere gli investimenti dello stato nelle due società. L’agenzia ha dichiarato che qualsiasi problema relativo alla struttura dell’agenzia non indebolirebbe questo potere.

Sentenza della Corte Suprema

La Corte Suprema ha concluso che la struttura della FHFA è incostituzionale perché, secondo il Congresso, se le priorità politiche sono contrarie al presidente, il presidente non può rimuovere facilmente il capo dell’agenzia. L’ultima sentenza del tribunale significa che gli amministratori possono essere cambiati rapidamente. Secondo l’accordo precedente, gli amministratori possono essere licenziati solo per qualche motivo. La sentenza del tribunale è stata emessa dopo un’importante decisione simile nel 2020 secondo cui la struttura del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) era incostituzionale perché il potere del suo direttore era troppo isolato dalla Casa Bianca. CFPB è stato creato dopo la crisi finanziaria per proteggere i consumatori da abusi finanziari in aree come mutui e carte di credito.

Nel caso FHFA, l’Alta Corte ha rinviato la causa al tribunale di grado inferiore per determinare se fossero necessarie misure correttive per compensare il cosiddetto danno finanziario causato dalla struttura istituzionale agli azionisti. Il giudice Samuel Alito ha scritto che la “struttura della FHFA viola la separazione dei poteri e siamo rinviati a ulteriori contenziosi per determinare quale tipo di indennizzo (se presente) gli azionisti hanno diritto a ricevere in conformità con i loro requisiti costituzionali”. È stato inoltre stabilito all’unanimità che la corsa agli utili non eccedeva l’autorità legale della FHFA.

Cosa significa la sentenza della Corte Suprema

La sentenza della Corte Suprema significa che Fannie Mae e Freddie Mac, che sostengono circa la metà del mercato dei mutui, rimarranno per il momento sotto il controllo del governo. Questo è un duro colpo per gli azionisti che cercano di riportare i giganti dei mutui in mani private dopo più di un decennio sotto il controllo del governo. Come accennato in precedenza, gli investitori azionari nelle due case e nei due luoghi hanno subito pesanti perdite in borsa a causa della notizia della sentenza del tribunale. Mercoledì, le azioni quotate in borsa di Fannie Mae e Freddie Mac sono crollate.

Dopo la sentenza della corte, il presidente Biden ha immediatamente esercitato i suoi nuovi poteri e ha licenziato l’attuale direttore della FHFA Mark Calabria. Il mandato della Calabria scadrà nel 2024 e sarà nominato dall’amministrazione Trump. Durante il suo mandato, ha promosso attivamente la privatizzazione di Fannie Mae e Freddie Mac. Nella posizione di Calabria, Biden ha nominato il vicedirettore Sandra Thompson come amministratore delegato. Dal 2013, Thompson è responsabile della supervisione della regolamentazione, del capitale, della politica e di altre questioni di Freddie Mac e Fannie Mae.

Il presidente Biden ha dichiarato di non avere fretta di restituire Fannie e Freddie al settore privato. Il successore calabrese di Biden potrebbe concentrarsi sull’affrontare gli obiettivi politici del presidente. Ciò può significare aiutare le persone nelle comunità a basso reddito ad acquistare case e ridurre il divario razziale nella proprietà della casa.