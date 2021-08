Cosa significa margine EBITDA per l’azienda?

Share it

Questo Margine EBITDA Considerato un buon indicatore della performance aziendale stato economico Perché non ha bisogno di prendere in considerazione decisioni finanziarie, decisioni contabili o vari ambienti fiscali quando si valutano le prestazioni dell’azienda.

Margine EBITDA

Il margine EBITDA misura il valore di un’azienda Utile prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento In percentuale del fatturato totale dell’azienda.

Margine EBITDA = (Utile prima di interessi e imposte + ammortamento + ammortamento) / ricavi totali

Poiché l’EBITDA viene calcolato prima di qualsiasi interesse, imposta, deprezzamento e ammortamento, il margine EBITDA misura l’utile di cassa di un’azienda in un determinato anno.Il margine di profitto in contanti di un’azienda è un indicatore più efficace del suo margine di profitto netto Margine di profitto Perché riduce al minimo gli effetti non operativi e unici della conferma dell’ammortamento, della conferma dell’ammortamento e delle leggi fiscali.

Sebbene il margine EBITDA sia un buon indicatore della salute finanziaria di un’azienda, presenta anche alcune carenze. L’EBITDA non è regolamentato Principi contabili generalmente accettati (GAAP), Quindi di solito non viene calcolato dalla società che li ha segnalati Bilancio d’esercizio Secondo i principi contabili generalmente accettati.

Rendimento finanziario

Il margine EBITDA è un indicatore inefficace Rendimento finanziario È adatto per aziende con debiti pesanti o aziende che continuano ad acquistare attrezzature costose per le loro operazioni.Se un’azienda è bassa Reddito netto, Può anche utilizzare il margine EBITDA per esagerare la sua performance finanziaria. Questo perché il margine EBITDA dell’azienda è quasi sempre superiore al suo margine di profitto.

Altri rapporti finanziari, come Margine di profitto operativo O margine di profitto, che dovrebbe essere utilizzato insieme al margine di profitto EBITDA quando si valuta la performance aziendale.