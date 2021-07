Cosa significa realmente possedere azioni

La maggior parte delle persone si rende conto che possedere azioni significa acquistare una certa percentuale della proprietà dell’azienda, ma molti nuovi investitori hanno malintesi sui vantaggi e le responsabilità di diventare azionisti. Molti di questi malintesi derivano da una mancanza di comprensione della quantità di proprietà rappresentata da ciascun titolo. Per le grandi aziende, come Apple (AAPL) Ed Exxon Mobil (XOM), ognuno è solo una goccia nell’oceano. Anche se possiedi azioni per un valore di $ 1 milione, sei ancora una piccola patata con pochissima partecipazione nella società.

Che cosa significa questo? Diamo un’occhiata alle tre più grandi idee sbagliate sul diventare un azionista.

Punti chiave Gli azionisti possiedono azioni di una società, ma il livello di proprietà potrebbe non riflettere gli interessi e le responsabilità perseguiti.

La maggior parte degli azionisti non ha il controllo diretto sulle operazioni della società, sebbene alcuni azionisti abbiano diritti di voto che conferiscono determinati poteri, come il voto per i membri del consiglio di amministrazione.

Diventare azionista non significa avere diritto a sconti o sequestrare beni e proprietà a piacimento.

Incomprensione 1: io sono il capo.

Prima di tutto, meglio non pensare di poter portare le proprie azioni alla sede dell’azienda e chiedere ai capi circostanti un ufficio d’angolo. In qualità di proprietario del titolo, hai piena fiducia nella gestione dell’azienda e nel modo in cui gestisce le diverse situazioni. Se non sei soddisfatto della gestione, puoi vendere le tue azioni in qualsiasi momento, ma se sei felice, dovresti tenere le azioni e sperare di ottenere un buon ritorno.

Inoltre, la prossima volta che consideri se sei il solo a preoccuparti per il prezzo delle azioni di un’azienda, dovresti ricordare che molti dirigenti aziendali (Insider) Può avere tante o anche più condivisioni quante ne hai tu.

Ciò non garantisce che le azioni della società funzioneranno bene, ma è un modo per l’azienda di incentivare i suoi dirigenti a mantenere o aumentare il prezzo delle azioni. Tuttavia, l’azionariato privilegiato è un’arma a doppio taglio, perché i dirigenti possono partecipare ad alcune attività interessanti, aumentare artificialmente i prezzi delle azioni e quindi vendere rapidamente le loro partecipazioni personali a scopo di lucro.

Anche se non puoi utilizzare direttamente le tue azioni per gestire la società, se le tue azioni hanno diritto di voto, puoi votare per gli amministratori. Queste persone di solito assumono manager di alto livello, manager di basso livello e dipendenti subordinati. Pertanto, come proprietario di azioni ordinarie, hai una piccola voce in capitolo nel controllo della forma e della direzione della società, anche se questo “diritto di parola” non significa controllo diretto.

Secondo il sondaggio Gallup del 2020, il 55% degli americani possiede azioni.

Incomprensione 2: faccio sconti su beni e servizi.

Un altro malinteso è che la proprietà dell’azienda si tradurrà in sconti. Ora, ci devono essere alcune eccezioni alle regole. Berkshire Hathaway Ad esempio, (BRK/A) tiene un incontro annuale per i suoi azionisti, dove possono acquistare beni da Berkshire Hathaway Holdings a un prezzo scontato. Tuttavia, in generale, l’unico modo per ottenere la proprietà delle azioni è partecipare alla redditività dell’azienda.

Perché lo sconto ti fa male? Bene, questa risposta potrebbe essere un po’ complicata. Dopo averci pensato un po’, potresti non volere quello sconto. Diamo un’occhiata a un esempio, B’s Chicken Restaurant (di proprietà di un piccolo gruppo di amici) e C’s Brewing Company (di proprietà di milioni di azionisti diversi). Poiché solo poche persone possiedono il B’s Chicken Restaurant, lo sconto è solo una piccola parte del reddito del ristorante. reddito, Il proprietario sopporterà.

Per C’s Brewing Company, la perdita di fatturato e reddito sarà anche a carico del proprietario (milioni di azionisti). Poiché il reddito è il principale fattore trainante del prezzo delle azioni e la perdita dello sconto significherà che il prezzo delle azioni diminuirà, l’impatto negativo dello sconto è più significativo per C’s Brewing. Pertanto, anche se i proprietari di azioni possono risparmiare denaro quando acquistano beni aziendali, perderanno il loro investimento nelle azioni dell’azienda. Pertanto, lo sconto non è così buono come sembra a prima vista.

Incomprensione 3: sedie, tavoli, penne, proprietà, ecc. Sono tutti miei.

In qualità di investitore in una società, possiedi una parte della società (non importa quanto piccola sia la parte); tuttavia, ciò non significa che possiedi la proprietà della società. Torniamo al ristorante di pollo di B e all’azienda di birra di C.

Molte volte, le aziende avranno prestiti per pagare proprietà, attrezzature, inventario e altre spese operative. Supponiamo che B’s Chicken Restaurant ottenga un prestito da una banca locale a determinate condizioni, in cui le attrezzature e le proprietà vengono utilizzate come garanzia. Per le grandi aziende come C’s Brewing Company, i prestiti sono disponibili in molte forme diverse, ad esempio da investitori attraverso banche o attraverso diverse emissioni di obbligazioni.In entrambi i casi, il proprietario deve rimborsare debitore Prima di riavere i soldi.

Per queste due società, i debitori – nel caso di C’s Brewing Company, che sono le banche e gli obbligazionisti – hanno i diritti iniziali sulla proprietà, ma di solito non chiedono rimborso e indicano il rimborso quando la società è redditizia . Tuttavia, se una di queste società fallisce, il debitore otterrà prima i beni della società. Solo i fondi rimanenti dalla vendita dei beni della società saranno distribuiti agli azionisti.

Linea di fondo

Spero che possiamo eliminare qualsiasi malinteso sulla proprietà da parte di alcuni azionisti. La prossima volta che pensi di portare il tuo certificato azionario al McDonald’s più vicino (MCD) Per ottenere uno sconto su Happy Meal, prova a licenziarlo dopo aver rifiutato di darlo al tuo dipendente, e infine lascia la macchina McFlurry con disgusto, dovresti ricordare a te stesso le idee sbagliate comuni sulla proprietà.