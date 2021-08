Cosa succede dopo nel caso di estradizione canadese del CFO di Huawei Meng?Reuters

© Reuters. Immagine del file: Meng Wanzhou, Chief Financial Officer di Huawei Technologies, è uscito di casa il 16 agosto 2021 e si è recato a Vancouver, British Columbia, Canada per partecipare a un’udienza in tribunale. REUTERS/Jennifer Gauthier



Moira Warburton

VANCOUVER (Reuters) – L’udienza giudiziaria del chief financial officer di Huawei Meng Wanzhou sul caso di estradizione si è conclusa mercoledì e il vice capo della giustizia britannica Heather Holmes ha dichiarato che annuncerà la data della sentenza il 21 ottobre.

Meng, 49 anni, è stata detenuta da un mandato di arresto degli Stati Uniti all’aeroporto internazionale di Vancouver nel dicembre 2018, sostenendo che era sospettata di aver fuorviato HSBC Holdings (NYSE:) in relazione alle transazioni commerciali di Huawei in Iran con frode bancaria. Poco dopo, la Cina ha arrestato due canadesi e questo mese ha condannato un canadese a 11 anni di carcere per spionaggio, una mossa ampiamente considerata una ritorsione. Pechino ha negato che l’arresto avesse alcun collegamento con il caso di Meng.

Di seguito viene fornita una spiegazione di ciò che potrebbe accadere successivamente nel processo.

A cosa sta pensando il giudice?

Le udienze per l’estradizione si svolgono di solito entro un giorno, ma le udienze di Meng sono disperse da diversi anni.

La prima cosa che Holmes deve decidere è se il caso di Meng soddisfa il doppio standard di criminalità, il che significa che il crimine di cui è accusata sarà considerato illegale in Canada. Holmes ha deciso di farlo nel maggio 2020 e il caso è continuato.

Holmes sta ora decidendo se l’abuso delle procedure addotto dalla squadra di difesa di Meng è sufficiente per prevenire l’estradizione. Sono divisi in quattro “rami”:

1) L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è sospettato di politicizzare il caso contro Meng, che secondo la difesa assicura che non riceverà un processo equo negli Stati Uniti;

2) Errori commessi quando Meng fu arrestato per la prima volta dalle autorità canadesi e americane;

3) Accuse secondo cui gli Stati Uniti hanno fuorviato il Canada nelle prove fornite che delineano il caso contro Meng.

La squadra di difesa di Meng ha sostenuto che questi dovrebbero essere visti come una modalità di abuso, abbastanza da ritardare l’estradizione. I pubblici ministeri che rappresentano il governo canadese hanno affermato che erano insufficienti per prevenire l’estradizione o che si trattava di una questione per i tribunali statunitensi.

Quale giudizio può giudicare il rendering e cosa accadrà dopo?

La soglia per l’estradizione è inferiore alla soglia per il processo. Come giudice canadese, Holmes non è qualificata per determinare se questa persona è colpevole secondo la legge di un altro paese, quindi deve solo decidere se le prove contro Meng possono essere processate in Canada.

Se Holmes decide di sostenere l’estradizione, il caso sarà sottoposto al procuratore generale canadese per l’approvazione finale.

Se decide di sospendere l’estradizione, è probabile che il processo finisca qui. Il governo canadese raramente impugna le sentenze della corte contro l’estradizione.

Per il governo canadese la sospensione dell’estradizione è un espediente politico, perché in questo caso il governo canadese è caduto in una lotta tra Stati Uniti e Cina. Il rilascio di Meng potrebbe anche spingere Pechino a rilasciare due canadesi che sono stati detenuti dopo il suo arresto.

Se le regole del giudice sono favorevoli all’estradizione, cosa accadrà dopo?

Il ministro della Giustizia del Canada prende la decisione finale se consegnare la persona estradata.

Meng può impugnare la decisione del giudice e può anche richiedere il riesame giurisdizionale della decisione del ministro. Questo tipo di ricorso può richiedere diversi anni per essere approvato in tribunale e alla fine può raggiungere la Corte Suprema del Canada. Durante questo periodo, può richiedere una rivalutazione delle sue condizioni di cauzione.

Le sue condizioni di cauzione significano che può lasciare la residenza sotto controllo, ma deve rimanere a casa la notte.