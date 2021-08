Cosa vedono i grandi investitori in Google Parent Alphabet (GOOG)

Share it

La società madre di Google Alphabet Inc. (Google, Google) Gli utili sono diminuiti drasticamente la scorsa settimana e le entrate sono aumentate del 62% a 61,9 miliardi di dollari. Questo è quasi $ 6 miliardi in più rispetto alle stime degli analisti.La società riferisce Utile diluito per azione (EPS) è stato di 27,26 USD, superiore ai 19,35 USD previsti. Alphabet si sta avvicinando sempre di più a diventare una società da 2 trilioni di dollari.

Punti chiave La società madre di Google, Alphabet, ha rotto le sue previsioni sugli utili la scorsa settimana.

A lungo termine, enormi profitti attireranno investitori istituzionali.

Tuttavia, secondo i dati di MarketBeat, il gigante della tecnologia ha superato le aspettative per molto tempo, quindi i recenti risultati degli utili non dovrebbero sorprendere.

Battito di mercato



La crescita della pubblicità e YouTube hanno spinto le entrate a livelli sorprendenti. L’azienda ha vendite solide, crescita redditizia e redditività. Possiamo vederlo nella tabella qui sotto. (Il succo è ottimo, così così è buono, non l’ideale è mediocre).

MAPsignals.com, FactSet



Sebbene guadagni migliori del previsto e solidi fondamentali siano essenziali per valutare la fattibilità di un investimento, è anche essenziale capire cosa pensano i grandi investitori delle azioni. Nel caso di Alphabet, vediamo un grande amore.Possiamo controllare il livello tecnico per comprendere la situazione commerciale del titolo e volume Per misurare la domanda.

Nella tabella seguente, vediamo Alphabet scambiare ai massimi recenti e di un anno. 50 giorni, 100 giorni e 200 giorni Media mobile Impilare in modo positivo.La performance del titolo è di un miglio sopra l’indice S&P 500 Forza relativa.

MAPsignals.com, FactSet



Possiamo anche vedere cosa pensano gli investitori di Big Money delle azioni Alphabet nella tabella tecnica sopra. Vediamo grandi segnali di acquisto di denaro.Per semplificare questo, MAPsignals ha un modo per identificare quando c’è un grande accumulo Di azioni. Questo può essere pensato come l’impennata del prezzo delle azioni in caso di un forte aumento del volume degli scambi.

Quando riceviamo continuamente un gran numero di questi segnali, potrebbe essere impostato come stock anomalo. I valori anomali si riferiscono a titoli che hanno sovraperformato il mercato per molti anni. L’alfabeto è un valore anomalo primitivo.

Se vuoi provare a misurare la domanda di azioni nazionali, dai un’occhiata al grafico di TradingView qui sotto. In esso, puoi vedere tutti i grandi segnali di acquisto di denaro nell’ultimo anno. Guarda come l’aumento dei prezzi si allinea con l’aumento del volume. La chiamiamo la Scala per il Paradiso.

TradingView.com



Si può vedere che le azioni di Alphabet hanno avuto un’ottima tendenza al rialzo nell’ultimo anno e possiamo vedere sostanzialmente lo stesso dalla sua apparizione nel 2004. Ho calcolato 112 istanze Big Money da quando il titolo è diventato pubblico. così tanti. Eccone alcuni per darvi un’idea. Mettere 112 bolle nel grafico è superfluo.

TradingView.com



Le azioni non salgono da sole, salgono perché la pressione di acquisto supera la pressione di vendita.Va bene ogni giorno, ma a lungo termine, grande Istituzionale La domanda può effettivamente far salire le scorte. Alphabet ha beneficiato a lungo dell’amore dei grandi investitori.

Sulla base della continua storia di redditività e crescita dei profitti dell’azienda, mi aspetto che questa tendenza continui. Più soldi si riversano in Alphabet, più sarò sicuro di dirlo.

Linea di fondo

Quindi, colleghiamo tutto questo. I guadagni della società madre di Google, Alphabet, sono stati scarsi la scorsa settimana. Data la storia dell’azienda, questo non è sorprendente. Fin dalla sua comparsa, il titolo ha registrato ottime performance e gran parte di esso è rappresentato dalla domanda continua di Wall Street. Sulla base dei suoi fondamentali, della storia degli utili e di un gran numero di acquisti di azioni, penso che il futuro di Alphabet continuerà ad essere luminoso.

Divulgazione: l’autore detiene una posizione lunga in GOOG e GOOGL nei suoi account personali e gestiti al momento della pubblicazione.