Cos’è Douyin?

TikTok è una popolare applicazione di social media che consente agli utenti di creare, guardare e condividere video di 15 secondi ripresi sui propri telefoni.Con il suo feed video breve e personalizzato e la musica e gli effetti sonori impostati, l’applicazione è Vale la pena notare che è Qualità coinvolgente e alta partecipazione. Sia i creatori dilettanti che quelli professionisti possono aggiungere effetti come filtri, musica di sottofondo e adesivi ai loro video.Anche se si trovano in luoghi diversi, possono collaborare sui contenuti e creare video di duetti a schermo diviso.

Scopri Douyin

TikTok è stato lanciato nel 2018 nella sua forma attuale, unendosi ai ranghi dei giganti dei social media in tempi record. Secondo i dati di Wallaroo Media, all’inizio del 2021, ha circa 1 miliardo di utenti attivi mensili in tutto il mondo e almeno 200 milioni di download negli Stati Uniti.

Come tutte le società di social media, TikTok è stato un obiettivo costante di vaghe preoccupazioni sul potenziale uso o abuso delle informazioni private che raccoglie sugli utenti. La differenza è che la maggior parte di TikTok è di proprietà di cinesi.

L’app è stata lanciata nel 2016 dalla società tecnologica cinese ByteDance.

TikTok è ora disponibile in più di 150 mercati diversi, con uffici a Pechino, Los Angeles, Mosca, Mumbai, Seoul e Tokyo.

All’inizio del 2021, l’app conta circa 1,1 miliardi di utenti attivi in ​​tutto il mondo.

Storia di Douyin

Innanzitutto, considera cosa non è TikTok: non è Facebook. Fin dal suo inizio nel 2004, Facebook ha ancora sminuito tutti gli altri siti di social media del pianeta in termini di dimensioni del pubblico e entrate pubblicitarie. All’inizio del 2021, ha 2,6 miliardi di utenti attivi mensili, esclusi i siti WhatsApp e Instagram della società madre. Solo nel primo trimestre del 2020, ha generato 17,4 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie. Circa 80 milioni di piccole imprese in tutto il mondo hanno pagine Facebook.alcunialcuni

Quindi, come competono i concorrenti nel business dei social media? Da un lato, lascia che i giovani si meraviglino dell’infinito oceano di intrattenimento breve e vivace, che attirerà gli inserzionisti che vogliono raggiungerli. Solo il 7,1% degli utenti di TikTok ha 50 anni o più.alcunialcuni

L’appello di Facebook alle generazioni è più o meno lo stesso.alcunialcuniQuesto è fantastico, ma i marketer che cercano statistiche sulla popolazione giovane non sono noti per essere amichevoli. TikTok, non Facebook, possiede il marchio e il pubblico di destinazione che la società di marketing che si rivolge a loro ora vuole.

Il lancio di TikTok

Il nome TikTok sta ad implicare il formato corto del video.Lanciato dai cinesi nel 2016 avviare La compagnia ByteDance, lì si chiama Douyin. La sua crescita nell’utilizzo è iniziata davvero alla fine del 2017, quando ha acquisito l’App Musical.ly del concorrente e ha portato il suo elenco di oltre 200 milioni di account su TikTok.

Secondo i rapporti, entro la metà del 2020, il valore di Bytedance raggiunge i 140 miliardi di dollari USA, che si basa sulla vendita privata di una piccola quota della società. Si dice che TikTok da solo valga circa 50 miliardi di dollari.alcuniQuesto la renderà la startup più preziosa al mondo.

Affari di Douyin

Il marketing su TikTok è ancora agli inizi, ma sempre più agenzie sono desiderose di aiutare i marchi a creare il tipo di contenuto peculiare che ottiene clic su TikTok. La pubblicità tradizionale che enfatizza la qualità superiore dei prodotti non funziona. Le attività rilassate e divertenti con la musica in sottofondo sono un successo immediato. L’obiettivo finale è diffondere il virus sul sito Web e stimolare gli utenti di TikTok all’imitazione.

Alcune attività di marketing di successo su TikTok:

La catena di ristoranti Chipotle ha lanciato un evento promozionale di Halloween “Boorito” per incoraggiare gli utenti di TikTok a vestirsi per le vacanze e pubblicare le loro foto. L’evento ha ricevuto 4 miliardi di visualizzazioni.

elf Cosmetics ha lavorato con alcuni influencer dei social media per creare un reality show online e un concorso chiamato #eyeslipsface. La campagna ha ricevuto più di 3,8 miliardi di clic.

La NBA ha registrato un account e finora ha guadagnato più di 12 milioni di fan. Il suo scopo è quello di aumentare la consapevolezza globale della NBA, soprattutto tra i giovani. alcuni alcuni

TikTok ha uffici a Pechino, Berlino, Giacarta, Londra, Los Angeles, Mosca, Mumbai, San Paolo, Seoul, Shanghai, Singapore e Tokyo.alcunialcuni

Altre fonti di reddito TikTok

Come molti altri siti di social media, anche TikTok scarica Acquisto in appGli utenti possono acquistare monete con prezzi che vanno da 99 cent a 99,99 dollari USA e usarle per dare la mancia ai loro creatori preferiti sulla piattaforma.

Secondo un rapporto, la società ha ricevuto 80 milioni di dollari di entrate dagli acquisti in-app globali. Rapporto di aprile 2019 Dalla torre dei sensori. Nel primo trimestre del 2019, si stima che le spese globali degli utenti raggiungano $ 18,9 milioni, ovvero il 222% in più rispetto alle entrate totali dell’app nello stesso periodo dell’anno scorso.

TikTok ha iniziato a pubblicare annunci display solo nel 2019. Invece, il marchio apre account utente su TikTok e, come tutti i suoi utenti, crea e pubblica mini-video. Possono pagare per promuovere i loro video ad altri utenti. L’obiettivo finale è diffondere il virus e stimolare il decollo, attirando un vasto pubblico per il messaggio del tuo marchio.

La base di utenti di TikTok

TikTok è una delle applicazioni di social media più popolari al mondo, disponibile in più di 150 mercato E 75 lingue.L’app è stata scaricata quasi 2 miliardi di volte nel marzo 2020, di cui 104,7 milioni di download Secondo l’analista di mercato Sensor Tower, a gennaio 2020, questo è l’unico.

Ecco una ripartizione di alcuni dei dati demografici più famosi nell’app:

Il 69% degli utenti ha tra i 13 ei 24 anni.

Il 60% sono donne.

I suoi utenti vi trascorrono in media 46 minuti al giorno

Un quarto dei download dell’app proveniva dall’India, più di 200 milioni di utenti attivi.

L’utilizzo in Thailandia è in aumento, con Una persona su sette Scarica l’applicazione.

sopra 96 milioni di download vieni dall’America alcuni alcuni

Politica di Douyin

Come la maggior parte dei siti di social media, TikTok non può evitare le polemiche.

TikTok e molte altre app di fabbricazione cinese sono state bandite dall’India a metà del 2020 perché rappresentano una minaccia per la sovranità nazionale. Questa mossa è stata effettuata in mezzo a crescenti tensioni tra i due paesi.alcunialcuni

TikTok è vietato in Bangladesh. È stato anche temporaneamente vietato in Indonesia per “pornografia, contenuti inappropriati e blasfemia”. Il divieto è stato annullato una settimana dopo, dopo che la società ha promesso di rimuovere tutti i contenuti discutibili dalla piattaforma e di istituire un ufficio locale per monitorare e ripulire il contenuto.alcunialcuni

Nel febbraio 2019, la società ha pagato 5,7 milioni di dollari negli Stati Uniti per risolvere le sue accuse di raccolta illegale di informazioni personali di bambini. Questa è la più grande sanzione civile ricevuta dalla Federal Trade Commission (FTC) in un caso sulla privacy dei bambini.

TikTok contro il presidente Donald J. Trump

A partire da luglio 2020, l’allora presidente Donald J. Trump ha lanciato un attacco pubblico a TikTok, minacciando di vietare agli Stati Uniti di utilizzarlo, sulla base del fatto che il Partito comunista cinese potrebbe utilizzare i dati degli utenti raccolti per monitorare i cittadini americani. Ha chiesto che TikTok fosse venduto agli interessi statunitensi per eliminare la minaccia.

Le preoccupazioni sull’uso e l’abuso di informazioni private da parte delle società di social media sono una questione bipartisan a Washington, quindi questa preoccupazione ha ricevuto una certa attenzione. Tuttavia, entro settembre 2020, Trump ha annunciato di aver risolto questo problema. L’attività di TikTok negli Stati Uniti sarà separata dal suo proprietario cinese, Bytedance, e sarà incorporata come società americana.

L’operazione proposta creerà una nuova società derivata TikTok Global. Oracle deterrà il 12,5% della società e diventerà il suo fornitore di servizi cloud negli Stati Uniti. Questo potrebbe essere per alleviare le preoccupazioni delle persone sull’uso di TikTok da parte della Cina per raccogliere dati americani, ma è chiaro che il vero cambiamento è minimo. I dati di TikTok per gli utenti statunitensi sono sempre stati archiviati negli Stati Uniti, quindi sono stati semplicemente spostati da un cloud all’altro. Allo stesso tempo, Wal-Mart ha accettato temporaneamente di acquistare una quota del 7,5% in TikTok Global. Prevede di ospitare eventi di shopping dal vivo su TikTok. Il restante 80% è ancora di proprietà di ByteDance.

La transazione ad hoc è in fase di stallo a causa di numerose sfide in tribunale e, sotto la guida dell’amministrazione Biden, il futuro della transazione proposta è ancora incerto. Al briefing della Casa Bianca il 10 febbraio 2021, il segretario stampa Jen Psaki ha negato che il presidente Biden avesse stabilito nuove politiche per l’app. “Non è corretto insinuare che la Casa Bianca di Biden abbia adottato nuove misure positive”, ha detto Psaki. “In generale, stiamo valutando i rischi affrontati dai dati statunitensi, incluso TikTok, e affronteremo questi rischi in modo decisivo ed efficace.” Psaki ha rifiutato di stabilire un calendario per la fine di tali revisioni.

Domande frequenti su Douyin

Ecco le risposte ad alcune domande comuni su TikTok.

Quale azienda possiede Douyin?

Il principale azionista di TikTok è la società tecnologica cinese Bytedance. Alla fine del 2020, sotto la pressione dell’amministrazione Trump, Bytedance ha accettato di creare una nuova società, TikTok Global. In questa proposta, ByteDance continuerà a possedere l’80% di TikTok Global.Oracle e Wal-Mart sono i suoi azionisti di minoranza e partner statunitensi. A partire da maggio 2021, la transazione è stata archiviata, in attesa della revisione da parte dell’amministrazione Biden.

Qual è lo scopo di Douyin?

TikTok è un’applicazione di social media dedicata alla creazione e al consumo di brevi video per gli utenti. La durata del video è di 15-60 secondi.

Questo formato è adatto per l’intrattenimento e la commedia. Tuttavia, è sempre più utilizzato per l’infotainment. I cosiddetti influencer che hanno acquisito un pubblico stabile su TikTok forniranno alcuni consigli e suggerimenti, oltre all’autopromozione. Bellezza, moda, finanza personale e cucina sono tutti temi caldi nei video informativi.

Celebrità con un pubblico giovane si esibiscono per questo.

Questo formato è sempre più utilizzato per vendere prodotti.

Come posso investire in azioni TikTok?

TikTok non è pubblico (il byte è privato al 100%) e la transazione che ha creato TikTok Global è ancora in attesa. Ciò include qualsiasi piano per l’emissione di un’IPO.

TikTok è una società pubblica?

A partire da maggio 2021, TikTok non ha ancora reso pubblico tutto. Continua a prestare attenzione all’annuncio dell’IPO di TikTok Global.

Douyin è bandito?

Al momento in cui scrivo, TikTok è vietato in India e Pakistan. È stato temporaneamente vietato, ma è stato ripreso in altri paesi, tra cui Indonesia e Bangladesh.

L’allora presidente Donald Trump minacciò di imporre un divieto negli Stati Uniti, ma dopo aver raggiunto un accordo con il proprietario ByteDance per scorporare TikTok in un’entità indipendente, TikTok Global, si è ritirato, che è una minoranza di proprietà delle società americane Oracle e Walmart. Equità.