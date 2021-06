Cos’è la criptovaluta tZERO di Overstock?

Cos’è tZERO?

Criptovaluta È una valuta digitale o virtuale. Questo tipo di valuta è intangibile, ma sotto forma di gettoni o monete, può essere scambiata attraverso transazioni condotte su un sistema decentralizzato.Uno dei nomi più antichi, più grandi e più popolari nel mercato delle criptovalute è Bitcoin, Costituita nel 2009. Dal suo lancio, sono state sviluppate altre valute concorrenti, comunemente chiamate altcoin.

E-commerce Mega Overstock.com (OSTK) Si è unito a molte altre aziende tradizionali quando ha annunciato l’intenzione di lanciare la propria criptovaluta alla fine del 2017.Come molte altre versioni di criptovaluta, la società è passata Offerta iniziale di monete (ICO). Overstock lo chiama zero.

La ICO è stata lanciata il 18 dicembre 2017 e ha suscitato subito grande interesse. Molte ICO vengono utilizzate per garantire i fondi chiave necessari per il continuo sviluppo del progetto. tZERO ICO non fa eccezione, il suo scopo è fornire finanziamenti per il continuo sviluppo dei token tZERO. Blockchain-Basato su sistemi e piattaforme di trading.

tZERO mira a sviluppare soluzioni ai problemi relativi ai token token fluidità Allo stesso tempo, rimane nel quadro generale della legge sulla conformità dei titoli. Vuoi saperne di più su questo investimento alternativo? Questo articolo fornisce una breve storia di tZERO.

Punti chiave tZERO è stato proposto dal rivenditore online Overstock, che spera di risolvere il problema di conformità normativa delle offerte iniziali di monete.

L’ICO di tZERO ha impiegato molto tempo ed è stata rinviata perché non ha raggiunto i suoi obiettivi di finanziamento.

Il progetto mira a creare un ibrido che combini titoli tradizionali e criptovalute.

Alcune delle violazioni che circondano l’ICO hanno attirato critiche, compresi i segnali che il CEO di Overstock potrebbe essere disonesto nel cercare di promuovere il crowdfunding.

Nonostante l’impatto negativo dall’ICO, le azioni di Overstock si sono riprese.

La strada per tZERO ICO

La maggior parte della CO dura solo pochi giorni. Ma tZERO è durato diverse settimane all’inizio del 2018. Nel gennaio 2018, il team ha annunciato l’intenzione di estendere la propria ICO È stato chiuso più volte quell’anno e ufficialmente chiuso nell’agosto 2018. Alcuni analisti ritengono che Overstock non possa attirare il tipo di attenzione (importo) che originariamente desiderava.

Overstock ha anche cambiato la struttura dell’ICO. Inizialmente prevedeva di fornire un bonus del 100% per i primi 10 milioni di dollari USA acquistati durante l’emissione, un bonus del 50% per i successivi 40 milioni di dollari USA e un bonus del 25% per i successivi 50 milioni di dollari USA.

La società intendeva raccogliere $ 250 milioni dalla sua ICO, ma non ha avuto successo e ha invece raccolto un totale di $ 134 milioni.Prevede di utilizzare i soldi per completare la sua Blockchain Sistema di trading e creazione di piattaforme in altri paesi. Overstock ha anche annunciato di aver ricevuto un investimento di 374,5 milioni di dollari da Sands River Capital, una società di private equity cinese.

Conformità

Poiché le ICO diventano sempre più popolari in tutto il mondo, gli americani generalmente si trovano a non partecipare a molti dei prodotti. Questo perché molti di questi token non sono conformi alle leggi sui titoli statali e federali degli Stati Uniti.Pertanto, un elemento chiave degli obiettivi dichiarati di tZERO è il rispetto di Securities and Exchange Commission (SEC).

Sebbene il white paper di tZERO spieghi che il token stesso “non sarà” US Securities Act del 1933,” La società prevede di rendere conforme la stessa versione dell’ICO. Ciò è coerente con il tentativo di tZERO di creare un token che mescoli titoli e criptovalute tradizionali, perché fornisce i diritti, la sicurezza e la protezione dei titoli tradizionali, nonché l’utilità e la flessibilità di criptovalute e token.

Vantaggi per i possessori di token

I titolari di token godono di molteplici vantaggi attraverso il loro investimento. Hanno l’opportunità di acquistare ricevute di posizionamento digitale che supportano la blockchain. DLR consente ai trader coinvolti nelle vendite allo scoperto di “identificare e prendere in prestito le azioni che vogliono negoziare”. Il presidente Joseph Cammarata ha descritto questo processo come simile a un negozio di formazione, dove i clienti possono saperne di più su prodotti e criptovalute.

Patrick Byrne, fondatore ed ex CEO di Overstock, ha spiegato prima del lancio di tZERO ICO che tZERO è Filiale Overstock.com è stato lanciato nell’agosto 2015 e ha venduto warrant per i token tZERO ai principali investitori, tra cui George Soros.

Patrick Byrne, un sostenitore di Bitcoin di lunga data, ha liquidato la sua posizione nella società, stimata all’epoca in $ 90 milioni, e ha investito i proventi in criptovalute e metalli preziosi. Si è dimesso da amministratore delegato di Overstock nel 2019.

Zero controversie

Dall’ICO, la controversia su tZERO è sempre esistita. Subito dopo il suo lancio nel dicembre 2017, Byrne ha affermato che 2.000 investitori qualificati avevano promesso circa 100 milioni di dollari alla società. Gettone Inizia in un giorno. Tuttavia, come accennato in precedenza, i rapporti successivi indicano che a febbraio 2018 sono stati raggiunti solo $ 49 milioni dell’obiettivo ICO di $ 300 milioni.

L’espansione della stessa ICO ha causato una serie di problemi per Overstock.dell’azienda azione È in calo dell’88% rispetto al massimo di $ 86,90 per azione dell’8 gennaio 2018. A partire dal 2 novembre 2019, il titolo si aggira intorno ai $ 10 per azione.

Questa performance può essere attribuibile all’ICO stesso, soprattutto perché il pubblico ritiene che l’estensione dell’ICO rifletta la possibilità di una mancanza di interesse per la base di investimento più ampia. Sebbene tZERO si sia prefissato obiettivi ambiziosi, il futuro del token e della piattaforma resta da vedere.

Sviluppo recente

Il prezzo delle azioni di Overstock è tornato ai massimi di gennaio 2018. Ha chiuso a $ 88,54 il 15 giugno 2021. Valore di mercato 3,8 miliardi di dollari, con un volume medio di scambi di 1 milione di azioni.

Secondo i rapporti, il team di criptovaluta della società è alla ricerca di acquirenti per aiutare la piattaforma di trading a raggiungere un nuovo livello entro giugno 2021.Ma i rappresentanti dell’azienda hanno confutato questi rapporti, dicendo che tZERO stava cercando Alleanza strategica Collabora con partner esterni per raccogliere fondi ed eliminare l’arretrato.