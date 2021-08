Con tassi di interesse a livelli storicamente bassi, potresti prendere in considerazione rifinanziare Il tuo mutuo.Di solito spendi qualche migliaio di dollari Costi di transazione Come parte della transazione. Queste commissioni di transazione possono includere commissioni del prestatore, spese di registrazione, tasse, spese di valutazione dell’alloggio, ecc.in un Mutuo a costo zero, A volte chiamato Mutuo gratuito, Il creditore assorbe il costo iniziale aumentando il saldo del prestito o addebitando un tasso di interesse più elevato.

Quali sono i costi di chiusura del mutuo?

Quando richiedi un mutuo (acquisto o rifinanziamento), pagherai varie commissioni, la maggior parte delle quali sono elencate nel nostro Guida ai costi di transazioneAlcuni dei più comuni includono:

Commissione del prestatore

Tassa di registrazione governativa

Crea un conto vincolato per tasse e assicurazioni

Tassa di valutazione dell’alloggio



Presta molta attenzione alla ripartizione dei costi di transazione per evitare Paga per oggetti non necessari.

Punti chiave I costi di chiusura si riferiscono al costo di acquisto o rifinanziamento di una casa.

Nessun costo di chiusura mutuo Per le nuove case o il rifinanziamento, tutti i costi di transazione sono inclusi nel saldo del prestito o nel tasso di interesse.

Per le nuove case o il rifinanziamento, tutti i costi di transazione sono inclusi nel saldo del prestito o nel tasso di interesse. Finirai con tassi di interesse più alti e mutui più grandi, quindi questa non è una buona scelta per tutti.

La scelta di come pagare le commissioni di transazione è una parte importante per decidere se è necessario rifinanziare.

Cos’è un mutuo a costo zero?

Di solito, quando il prestito viene concesso al mutuatario, viene pagata la commissione di liquidazione. Una parte è pagata dal venditore e la maggior parte dall’acquirente.L’ipoteca senza commissione di transazione è un acquisto o un rifinanziamento, non è necessario pagare alcuna commissione di transazione quando viene emesso il prestitoAnche se c’è zero o a basso costo Sembra fantastico alla fine, non dimenticare, se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, potrebbe non esserlo. Devi ancora pagare questi costi, in futuro.



La maggior parte dei termini del rifinanziamento ipotecario Può essere negoziato, Quindi spetta a te e al tuo prestatore discutere su come pagare queste commissioni. Istituti di credito e broker ipotecari non funzionano gratuitamente, quindi molti di questi elementi devono ancora essere considerati. In un mutuo senza costi di chiusura, il creditore di solito recupera questi costi in due modi. Un modo è aggiungerli al saldo principale del nuovo prestito. L’altro consiste nel rifinanziare senza costi di transazione addebitando tassi di interesse più elevati.

Conviene utilizzare un mutuo a costo zero per rifinanziare?

Decidere Se rifinanziare Il tuo mutuo è una scelta complicata e la risposta può variare a seconda della situazione. Il modo migliore per decidere se rifinanziare è contare i numeri. Guarda il costo di chiusura totale una tantum che devi pagare, quindi confronta quel numero con l’importo che risparmi con le rate del mutuo ogni mese. Se il rifinanziamento ti costerà $ 2.000 e risparmierai $ 200 ogni volta che paghi, ripagherai questi costi entro 10 mesi.



Puoi eseguire lo stesso tipo di analisi quando decidi se utilizzare i costi senza chiusura Rifinanziamento ipotecarioMa in questo caso, devi anche vedere come l’inclusione del costo del pagamento nel prestito influisce sul tuo pagamento mensile. Potresti porre la domanda: “Vale la pena pagare $ 1.000 ora per risparmiare $ 25 al mese per la durata residua del mutuo?”



Sapere per quanto tempo prevedi di rimanere nella tua casa attuale aiuterà anche a informare il tuo processo decisionale. Anche se non sai mai quando la tua situazione cambierà inaspettatamente, se sai già che hai intenzione di trasferirti tra qualche anno, allora non ha senso rifinanziare. Poiché la maggior parte dei rifinanziamenti richiede il pagamento di alcuni costi anticipati in cambio di un pagamento mensile inferiore, sarà difficile recuperare questi costi iniziali se si prevede di rimanere solo brevemente.

Linea di fondo

Un mutuo senza costi di transazione può sembrare a prima vista un affare straordinario, ma uno studio attento rivelerà potenziali carenze. Innanzitutto, i costi di chiusura non scompariranno: queste commissioni verranno addebitate solo in futuro. Figure in corsa. Guarda quanto è il costo di questa transazione e quanto puoi risparmiare ogni mese. Questo ti aiuterà a prendere la migliore decisione finanziaria per la tua situazione.