Costruisci un portafoglio modello attraverso gli investimenti di stile

Quasi tutti gli investitori hanno sottoscritto una forma di Filosofia di investimento O lo stile. Proprio come lo stile della moda determina i vestiti che indossi, lo stile di investimento determina il portafoglio di investimenti che costruisci.Diamo un’occhiata ad alcuni elementi di base Stile di investimento E controlla alcuni stili diversi e alcuni sistematici anormale Questo è importante per tutti i tipi di investitori.

Tutti gli investitori dovrebbero sviluppare uno stile di investimento.

Esistono stili di investimento quasi illimitati; alcuni dei tipi più comuni includono investimenti in crescita e investimenti di valore.

La determinazione della tolleranza al rischio gioca un ruolo chiave nella scelta di uno stile di investimento.

Lo stile di investimento può anche dipendere dalle preferenze di negoziazione e ribilanciamento degli investitori.

Coltiva lo stile di investimento

L’investimento in stile portafoglio di solito inizia con la tolleranza al rischio dell’investitore. In generale, i giovani investitori di solito hanno la libertà di assumersi rischi maggiori, mentre gli investitori più anziani tendono a investire con rischi minori. In ogni caso, tutti i tipi di investitori vogliono stabilire dei rapporti. Questo a volte può essere fatto facilmente gestendo completamente fondi con allocazioni bilanciate (come 60/40, 20/80, ecc.) o fondi con allocazioni strategiche che soddisfano pienamente obiettivi specifici. Tuttavia, molti investitori fai-da-te (fai da te) scelgono di definire questi rapporti da soli per avere una maggiore flessibilità nella costruzione del proprio portafoglio completo nel tempo.

Con una tolleranza al rischio consolidata, gli investitori possono studiare più a fondo il quadrante dello stile del loro portafoglio diversificato. A questo livello più fine, lo “stile” di solito si riferisce a un gruppo che presenta caratteristiche uniche in un’ampia categoria (come azioni o reddito fisso).

Lo stile di investimento basato sul rischio consente agli investitori la flessibilità di scegliere tra una gamma di opportunità all’interno del loro intervallo di rapporti.Lo stile è indispensabile sia a livello di asset allocation completa che a livello di grana fine; anche questo è un Gli elementi chiave della moderna gestione del portafoglioLa ricerca condotta nel corso degli anni ha dimostrato che l’asset allocation può essere un attributo più importante Rendimento del portafoglio Nel tempo, come scelte di investimento personali o Tempi di mercato.

Ricerca, “Determinanti della performance del portafoglio” (Rivista dell’analista finanziario, 1986), indicando che il 93,6% della performance del portafoglio è dovuto all’asset allocation.

Tipi di stile di investimento

valore

Il value investing è uno stile solitamente abbinato a investitori moderatamente conservatori che sperano di ottenere rendimenti più elevati dal mercato azionario con un rischio minimo nel tempo. Sceglie titoli con rapporti di base bassi e rendimenti da dividendi elevati.Benjamin Graham, il padrino degli investimenti di valore, consiglia agli investitori di valore di attenersi alle azioni Rapporto P/E 20 o meno. Gli investimenti di valore spesso si sovrappongono anche agli investimenti basati sul reddito, che cercano un reddito elevato in più classi di attività. Essendo un’impresa più matura e stabile con reddito, reddito e flusso di cassa stabili, le società di valore di solito forniscono i benefici di rendimenti stabili sotto forma di dividendi.

In un contesto di mercato azionario volatile o deflazionistico, anche i titoli value tendono a sovraperformare il mercato più ampio. Questo perché hanno valutazioni più razionali e le loro strategie hanno superato la prova del tempo. Molti investitori attivi nel fai-da-te di solito si rivolgono maggiormente alle azioni di valore nel mercato ribassista per mantenere la ricchezza quando il mercato è in ribasso.

Crescere

Investire per la crescita è un altro stile, solitamente adatto a investitori radicali o con una prospettiva a lungo termine, che consente loro di resistere agli alti e bassi del mercato generale, in particolare alla volatilità dei titoli in crescita.

Quando l’economia è in piena espansione, i titoli growth di solito danno i migliori risultati, creando un ambiente favorevole all’introduzione di nuovi prodotti, innovazioni e domanda dei consumatori.Forte crescita Prodotto Interno Lordo (PIL) I numeri sono solitamente simili alla performance dei titoli in crescita sul mercato.

Metodo della casella di stile

Morningstar Inc., una società di ricerca finanziaria, ha creato la style box come base per aiutare gli investitori al dettaglio a fare investimenti fai-da-te.

Costruire una scatola di stile per il portfolio è relativamente semplice. La prima cosa da fare è determinare l’equilibrio dell’asset allocation.Quindi, in questi bucket, utilizza il seguente metodo per allocare gli investimenti Metodo “Stile box”.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2020



L’evoluzione e l’uso delle style box hanno portato ad alcuni stili distintivi. Nelle azioni, questi stili includono titoli a grande capitalizzazione, titoli a media capitalizzazione e titoli a bassa capitalizzazione, aggiungendo valore, miscelazione e crescita. Negli strumenti a reddito fisso, il limite di immagine dei box in stile Morningstar è suddiviso in base al periodo di sovrapposizione con qualità creditizia alta, media e bassa. Queste variabili del quadrante aiutano a formare la base per gli investimenti di stile, ma possono anche essercene di più o sottosezioni.

giusto

Se il tuo portafoglio pone grande enfasi sulle azioni, puoi scegliere un singolo investimento azionario, un fondo o una combinazione di entrambi.In azioni, vorrai guardare un’azione Beta (Misura rischio sistemico) e il portafoglio complessivo Rapporto di nitidezza, (Un metodo per calcolare i rendimenti corretti per il rischio).

Entrambi questi indicatori sono indicatori statistici che aiutano gli investitori a valutare e confrontare i rischi.

reddito stabile

Gli investimenti a reddito fisso di solito hanno il vantaggio di combinare un basso rischio con un reddito stabile. In questa classe di attività, le opzioni di investimento di alta qualità di solito mostrano molte delle stesse tendenze del mercato azionario, perché le società vengono valutate in base ai loro rendiconti finanziari e ai livelli di debito. Tuttavia, gli investimenti a lungo termine possono richiedere maggiori competenze e monitoraggio. Nel mercato del reddito fisso, la durata di un’obbligazione è un importante indicatore di rischio perché fornisce l’importo di cui il valore di un investimento diminuisce in percentuale della variazione dei tassi di interesse. Pertanto, in un contesto di tassi di interesse in aumento, è meglio attenersi a un periodo più breve.

Ambiente a rischio

Per gli investitori che gestiscono i propri portafogli di investimento, l’ambiente di rischio è solitamente una tendenza importante. Le azioni tendono a sgonfiarsi in un contesto di tassi di interesse in aumento e a salire in un contesto di tassi di interesse bassi. L’aumento dei tassi di interesse e le curve dei rendimenti invertite dove i tassi di interesse a breve termine sono superiori ai tassi di interesse a lungo termine sono solitamente anche segni di rallentamento economico o recessione.

Trading e riequilibrio

Lo stile di investimento può anche dipendere dalle preferenze di negoziazione e ribilanciamento degli investitori. I trader ad alta frequenza possono avere il vantaggio di identificare e sfruttare le tendenze di mercato a breve termine. Tuttavia, i trader a bassa frequenza possono scegliere di utilizzare un periodo di ribilanciamento predeterminato nei loro investimenti di portafoglio. In ogni caso, anche la scelta di un programma di riequilibrio può essere un fattore importante nell’investimento di stile.

Capire l’ambiente di mercato spesso aiuta a riequilibrare il piano. Questo di solito richiede agli investitori di prestare attenzione a come vengono gestiti i tassi di interesse.Ad esempio, dopo la crisi finanziaria, dal 2008 al 2015, la Federal Reserve ha ridotto Tasso di fondi federali Sarà zero nel 2008 e rimarrà zero per sette anni. Dal 2015, la Federal Reserve ha aumentato il tasso sui fondi federali da zero a un massimo del 2,25%, per poi iniziare a diminuire poiché la crescita economica sembrava ristagnare. Al 30 giugno 2021, l’intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali è 0%–0,25%.

È anche importante valutare regolarmente la distribuzione percentuale di tutti gli stili nel portafoglio. Ad esempio, dal 2008 al 2015, l’indice Nasdaq è aumentato del 109%. Sebbene questi guadagni siano vantaggiosi per gli investitori tecnologici, portano anche a un aumento delle partecipazioni tecnologiche, che è importante per la gestione attraverso il riequilibrio. Ribilanciare per svendere alcuni vincitori e investire in altre aree aiuta a seguire i pesi target.

Infine, le classi di stile non sono statiche. Le azioni di valore large cap o di crescita small cap non rimarranno così per sempre. Pertanto, il ribilanciamento aiuta anche a mantenere la consapevolezza dei cambiamenti del mercato nella distribuzione di stili specifici in tutto il portafoglio.Ambiente di investimento e Peso del portafoglio È in continua evoluzione, quindi è anche importante stabilire un piano di riequilibrio regolare per una valutazione completa del portafoglio.

Linea di fondo

Lo stile è una parte fondamentale della gestione del portafoglio. In generale, di solito dipende dalla propensione al rischio dell’investitore. Da lì, gli investitori possono anche effettuare una vasta gamma di scelte di stile a un livello più granulare.