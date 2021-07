COVID e progresso economico sotto la guida di Biden, ma nel 245° compleanno degli Stati Uniti, la disunione affligge ancora gli Stati Uniti – shareandstocks.com

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

(Reuters)-La maggior parte degli adulti americani è vaccinata, ma i casi di COVID-19 sono in aumento. L’economia sta accelerando, ma l’inflazione è imminente. La cooperazione bipartisan è migliorata, ma l’odio politico è alto.

Foto del file: Il 2 luglio 2021, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sollevato la maglia donatagli dalla squadra alla cerimonia di premiazione per i membri del campione della World Series 2020 Los Angeles Dodgers nella East Room della Casa Bianca a Washington, USA.Reuters/Kevin Lamarck

Negli oltre cinque mesi da quando Joe Biden è entrato in carica, negli Stati Uniti sono avvenuti molti cambiamenti, le prospettive di business sono diventate più sane e le pandemie, almeno in molte parti degli Stati Uniti, sono sempre più sotto controllo.

Ma poiché la più grande economia del mondo celebra il suo 245° compleanno il 4 luglio, la festa del Giorno dell’Indipendenza non sarà la celebrazione completa che Biden spera o promette.

L’obiettivo della Casa Bianca è quello di vaccinare almeno una volta il 70% degli adulti contro il COVID-19, obiettivo che non sarà raggiunto e la legislazione per riparare l’infrastruttura nazionale è lontana dal raggiungere la scrivania di Biden.

Biden ospiterà una festa di 1.000 persone sul prato della Casa Bianca e festeggerà con fuochi d’artificio sul National Mall. Gli storici dicono che lui e il paese hanno ragioni per farlo.

Lo storico presidenziale Michael Beschloss ha dichiarato: “In termini di economia, salute pubblica e psicologia nazionale, siamo quasi come vivere in un paese diverso rispetto a un anno fa”.

Ha detto che Biden deve agire con cautela tra la celebrazione dei progressi della pandemia e l’annuncio del completamento della missione.

Beschloss ha dichiarato: “Se Biden è troppo frettoloso per annunciare la fine della pandemia, e non l’ha fatto, sarà difficile chiedere agli americani di fare sacrifici futuri, e se questa pandemia si ripresenterà in qualche modo, l’anno prossimo farà anche il Partito Democratico politicamente vulnerabile”.

Tuttavia, il problema potrebbe essere a portata di mano. Il governo degli Stati Uniti ha dichiarato giovedì che a causa dei bassi tassi di vaccinazione nel Midwest e nel sud-est e della diffusione della variante delta altamente infettiva originariamente scoperta in India, i casi giornalieri di coronavirus sono aumentati nell’ultima settimana.

L’esperto di malattie infettive Dr. Anthony Fauci ha dichiarato: “Come Paese, stiamo festeggiando e allo stesso tempo riconosciamo che siamo in una situazione grave per coloro che non sono stati vaccinati”. “Il messaggio è: vaccinazioni”.

Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha dichiarato venerdì che le aziende statunitensi hanno assunto il maggior numero di lavoratori in 10 mesi a giugno, un segno di progresso economico.

Ma l’economia è lontana dal tornare alla normalità, con 7 milioni di posti di lavoro in meno rispetto al febbraio 2020 prima della pandemia.Allo stesso tempo, alcune aziende hanno incontrato difficoltà nell’assumere i dipendenti di cui hanno bisogno perché i lavoratori che hanno difficoltà con l’assistenza all’infanzia o sono preoccupati per la malattia scelgono di rimanere a casa Qui.

Lo storico della Vanderbilt University Thomas Allen Schwartz ha sottolineato che le sfide del paese sono cambiate dal turbolento mandato dell’ex presidente Donald Trump.

“I nostri problemi sono davvero diversi ora”, ha detto. “Penso che l’America di Joe Biden sia un posto più calmo e gentile”.

Dopo che la morte del nero George Floyd (George Floyd) nel 2020 ha innescato rivolte di massa, le manifestazioni razziali diverse sono diminuite e l’ufficiale di polizia bianco accusato di averlo ucciso è stato condannato a 22 anni e mezzo di carcere.

Memoriale di Biden Qui Il massacro dei neri americani che avvenne a Tulsa, in Oklahoma, nel 1921, e fu firmato un disegno di legge per rendere il 19 giugno una festa federale per commemorare la liberazione degli schiavi.

Allo stesso tempo, il Dipartimento di Giustizia di Biden ha dichiarato che le minacce degli estremisti locali, in particolare dei suprematisti bianchi, sono in aumento.

La lotta guidata dai repubblicani contro la “teoria critica della razza” ha trasformato l’insegnamento della storia americana in un nuovo campo di battaglia politico Qui.

Nonostante la promessa di Biden di far lavorare insieme repubblicani e democratici al Congresso – e ottenere un ampio sostegno popolare – la legislazione sulle infrastrutture, la riforma della polizia e la sicurezza delle armi non ha ancora attraversato la sua scrivania.

I sostenitori di Trump hanno attaccato il Campidoglio il 6 gennaio, in cui sono morte 5 persone, tra cui un agente di polizia del Campidoglio, è ancora una ferita aperta. Il leader repubblicano della Camera Kevin McCarthy ha criticato i membri del suo partito per aver collaborato con un comitato istituito dalla presidentessa democratica Nancy Pelosi per indagare sulla ribellione.

Nonostante ciò, McCarthy ha partecipato all’evento della Casa Bianca di venerdì per commemorare la squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers campione delle World Series 2020. Il baseball è un tipico passatempo americano.

Biden ha dichiarato: “Mentre abbiamo sconfitto la pandemia e celebrato il ritorno dei tifosi allo stadio, celebriamo anche un’altra cosa: un successo nazionale”, ha elogiato il modo in cui il personale in prima linea, gli amici, la famiglia e i vicini si sono uniti in Prenditi cura l’uno dell’altro insieme. “Come paese, abbiamo dimostrato insieme che scommettere contro gli Stati Uniti non è sicuramente una buona scommessa”.

Alla domanda sul futuro della spesa per le infrastrutture del Congresso sostenuta da Biden, McCarthy ha detto ai giornalisti che era lì solo per celebrare i Dodgers.

Reportage di Jeff Mason; Report supplementare di Andrea Shalal; Editing di Heather Timmons e Daniel Wallis

leggi di più