COVID e tasse: le missioni transfrontaliere mettono nei guai le aziende

Tokyo: un viaggio d’affari che avrebbe dovuto durare alcuni giorni è durato alcuni mesi, o alla fine è diventato una missione all’estero per il lavoro a distanza in tutto il continente. Questi sono solo alcuni dei nuovi modi in cui dirigenti e dipendenti si adattano nell’era post-pandemia.

Tuttavia, questi nuovi accordi di lavoro hanno comportato rischi fiscali imprevisti.Questo rende le aziende non solo bisogno di comprendere appieno il codice del paese in cui si trova la società madre, ma anche comprendere appieno il codice del paese in cui si trova la filiale offshore, che è più che mai più importante.

Dalla primavera, il dipartimento fiscale di Ernst & Young in Giappone è stato inondato di domande su questi cambiamenti, molte delle quali si sono concentrate sulle conseguenze fiscali dei dipendenti che tornano dall’estero e continuano a lavorare localmente in Giappone. Gli avvocati di Ernst & Young Tax, con sede a Tokyo, hanno consultato più di 100 società.

Mentre i paesi chiudono i loro confini durante la pandemia, molte aziende che hanno inviato dipendenti alle filiali nel sud-est asiatico, in Europa e negli Stati Uniti li hanno riportati in Giappone. Poiché il lavoro a distanza diventa più comune, molti dipendenti tornano in Giappone pur continuando a lavorare per filiali estere.

Tuttavia, se un dipendente lavora per una filiale estera mentre risiede in Giappone, deve trattenere le tasse sui benefici come i pagamenti per aiutare il dipendente a mantenere la casa all’estero. Questi sono stati inizialmente pagati dalla società madre giapponese. L’Agenzia delle Entrate nazionale ha pubblicato le FAQ nel 2020, sottolineando chiaramente la necessità di una ritenuta alla fonte.

Poche aziende comprendono appieno queste normative. Un sondaggio condotto da Ernst & Young a novembre su circa 120 aziende (comprese le grandi aziende) ha mostrato che meno del 30% delle aziende ha dichiarato di aver trattenuto le tasse.

Un produttore ha dichiarato: “Non siamo a conoscenza dell’obbligo di ritenuta alla fonte per coloro che tornano temporaneamente in Giappone”, il che fa eco alle risposte di molti altri. “A causa della pandemia, ci aspettiamo regolamenti speciali”.

Se la società non trattiene le imposte, l’Amministrazione statale delle imposte può citarle nella verifica.

I cittadini giapponesi dall’Indonesia sono arrivati ​​all’aeroporto di Narita il 21 luglio.

© Kyodo Notizie

Nella primavera del 2020, un dirigente di un produttore giapponese con stabilimenti nel sud-est asiatico non è stato in grado di tornare in Giappone a causa dell’epidemia. Il soggiorno dell’esecutivo nel sud-est asiatico alla fine è durato più di sei mesi. Per soggiorni di lunga durata, le autorità fiscali locali possono riscuotere imposte sulle società, descrivendo le loro attività come operazioni commerciali di una stabile organizzazione di una società giapponese.

Sebbene una stabile organizzazione sia una sede di attività, le attività dei lavoratori agenti e dei dipendenti regolari possono essere soggette all’imposta PE. L’esistenza di una stabile organizzazione è il principale indicatore del rapporto fiscale tra società estere ed enti locali.

Ad esempio, se una società giapponese che opera in un altro paese non ha una stabile organizzazione lì, non sarà tassata dall’autorità locale. Il principio “no PE, no tax” è una regola internazionale.

Nel sud-est asiatico e in altri luoghi, quando i dirigenti di società estere rimangono a lungo nell’attività, aumenta la possibilità di essere designati come PE. Se viene identificato come PE, aumenterà il rischio che le autorità locali impongano imposte sulle società sui profitti generati dalle attività di questi dirigenti. Nel caso di dirigenti giapponesi bloccati, essere riassegnati a una filiale locale durante il viaggio elimina i rischi fiscali.

Un altro dirigente di una società manifatturiera giapponese è stato nominato presidente di una filiale estera lo scorso anno, ma non è stato in grado di assumere l’incarico a causa dell’epidemia. Il dirigente è rimasto in Giappone mentre lavorava in una filiale estera ed è stato pagato dalla sede centrale.

In questo caso, la sede centrale giapponese può essere descritta come il pagamento dello stipendio del presidente per conto di sussidiarie estere. Le autorità fiscali giapponesi possono designarlo come “il contributo della sede centrale alla filiale”. Tuttavia, se le filiali estere devono pagare lo stipendio del presidente, le autorità fiscali locali potrebbero avere problemi di imposta sul reddito. La società sta ancora valutando come risolvere questa situazione.

“L’80% dei rischi fiscali transfrontalieri può essere chiarito in anticipo”, ha affermato Kazumi Hirai, partner fiscale di Ernst & Young. “È importante che il quartier generale prenda l’iniziativa nella formulazione di politiche di base per risolvere questi problemi su scala globale”.

“La consapevolezza dei problemi che possono apparire all’improvviso può evitare situazioni impreviste o caos, anche quando si ha a che fare con paesi diversi o quando la situazione cambia a metà”, ha aggiunto Hirai.

“Man mano che i metodi di lavoro e le transazioni diventano più complessi, il sistema di ritenuta alla fonte giapponese ha imposto un pesante fardello alle aziende”, ha affermato Hiroyuki Kimura, un esperto fiscale internazionale che ha lavorato presso l’Ufficio nazionale delle tasse. Kimura ha riconosciuto che il ruolo del sistema è quello di riscuotere efficacemente le tasse, ma ha affermato: “Potrebbe essere necessario attuare misure di mitigazione, come la concessione di esenzioni parziali se l’azienda adotta misure appropriate ma continua a commettere errori”.

