Covid: Halimah ha affermato che quasi 500.000 persone sono state vaccinate tramite MOVAC

Port Dickson (5 settembre): al 31 agosto, un totale di 462.586 persone aveva ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19 attraverso il programma Community Vaccine Mobilization (MOVAK).

Il ministro dell’Unità nazionale Datuk Halimah Mohamed Sadik ha affermato che da quando il programma è stato lanciato il 26 giugno, un totale di 281.938 persone ha ricevuto la prima dose del vaccino, mentre il resto ha completato due vaccinazioni.

“Secondo il National Covid-19 Immunization Program (PICK), circa 25 autobus sono stati mobilitati per assistere le comunità rurali nei loro sforzi per accelerare il processo di vaccinazione e raggiungere l’immunità di gregge.

Questa iniziativa è stata presa in collaborazione con il Ministero dell’edilizia abitativa e del governo locale (KPKT) e la Task Force per l’immunizzazione Covid-19 (CITF)”, ha affermato dopo aver consegnato oltre 150 cassette di aiuti alimentari alle famiglie indiane di gruppi a basso reddito (B40) Attraverso la Malaysian India Transformation Unit (MITRA) qui oggi.

Allo stesso tempo, Halimah ha affermato che il ministero intende aumentare la distribuzione di aiuti alimentari alle comunità indiane B40 in tutto il paese, in particolare a quelle colpite dalla pandemia di Covid-19.

Ha detto che il ministero ha stanziato 12,4 milioni di RM in sovvenzioni per fornire 73.883 scatole di cibo a famiglie indiane B40 in tutto il paese.

Ha detto: “Continueremo ad attuare il piano perché molti stati sono ancora nella prima fase del piano di ripresa nazionale”, ha aggiunto, aggiungendo che il piano di aiuti alimentari è stato uno dei KPI del ministero per i primi 100 giorni.