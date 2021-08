Credit Suisse rischia il processo per “obbligazioni di tonno”

Il Credit Suisse dovrà affrontare un processo per il suo ruolo nello scandalo “tuna bond” da 2 miliardi di dollari in Mozambico, un nuovo colpo in quanto la banca sta lottando per sbarazzarsi della serie di crisi che hanno afflitto il gruppo negli ultimi anni.

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, il giudice dell’Alta Corte che ha presieduto la causa londinese del creditore contro Credit Suisse è prevista per un processo di 13 settimane nel settembre 2023.

Lo scandalo di otto anni è riapparso, colpendo ulteriormente gli sforzi della banca svizzera per sbarazzarsi di una serie di crisi che alla fine hanno portato al crollo della società finanziaria di nicchia Greensill Capital e del family office Archegos Capital questa primavera.

Due fallimenti che portano alla banca 10 miliardi di dollari in liquidazione I fondi di investimento relativi a Greensill hanno perso $ 5,5 miliardi dopo il crollo di Archegos, evidenziando gravi carenze nel sistema e nella cultura di gestione del rischio della banca.

Questo Cassa del tonno bond Nato da un accordo raggiunto nel 2013 dal Mozambico (uno dei paesi più poveri del mondo), prima di investire nel gas naturale offshore, l’accordo avrebbe preso in prestito denaro da investitori internazionali per finanziare progetti marittimi tra cui la pesca nazionale del tonno.

Credit Suisse ha contribuito a organizzare un prestito di 2 miliardi di dollari e l’emissione di obbligazioni, in parte nascosto al Fondo monetario internazionale e ad altri donatori nel paese. Quando nel 2016 sono stati scoperti i prestiti, il Fondo monetario internazionale e i donatori internazionali hanno interrotto il sostegno al bilancio del governo del Mozambico, causando un rallentamento economico in una delle economie a più rapida crescita dell’Africa.

I revisori hanno successivamente scoperto che i 500 milioni di dollari raccolti dal prestito non potevano essere contabilizzati e la società dietro il debito ha pagato le quote dell’attrezzatura. Ha anche scoperto che $ 200 milioni del prestito sono stati utilizzati per pagare le commissioni bancarie.

Gli investitori che ammontano a 622 milioni di dollari in prestiti, tra cui Banco Comercial Português e United Bank for Africa, hanno presentato ricorso all’Alta Corte nel dicembre 2020 contro Credit Suisse, in Mozambico, e una società statale che ha ricevuto fondi.

“Per molti anni, Credit Suisse ha disperatamente spinto per procedure sostanziali”, ha affermato una persona che conosceva la questione. “Ma ora deve divulgare i suoi documenti e fornire prove delle sue azioni”.

Hanno aggiunto: “Gravi reclami contro la frode e la cospirazione di Credit Suisse che coinvolgono milioni di dollari [dollar] La richiesta sarà quindi ascoltata pubblicamente nel settembre 2023. ”

Tre ex dipendenti del Credit Suisse, Andrew Pierce, Detrina Sueva e Suryan Singh, si sono dichiarati colpevoli presso il tribunale penale degli Stati Uniti corruzione Organizzare prestiti.

Credit Suisse ha precedentemente accusato i tre di loro, affermando di aver aggirato le regole di conformità della banca

Nel 2018, la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha abbandonato l’indagine penale sulla condotta del Credit Suisse.

Lo studio legale americano Boies Schiller Flexner, con sede a Londra, ha rappresentato i creditori. La società ha anche rappresentato gli investitori del Greensill Fund nell’organizzare un’azione legale collettiva contro Credit Suisse.

Credit Suisse e Boyce Schiller hanno rifiutato di commentare.