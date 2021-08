Credito revolving e credito rateale: panoramica

Esistono due tipi fondamentali di rimborso del credito: Credito rotativo E credito rateale. Il credito revolving consente ai mutuatari di spendere denaro preso in prestito, rimborsarlo e poi spenderlo di nuovo.Il prestatore ha dato loro un set in anticipo crediti Può essere utilizzato una volta o in parte.

Al contrario, i mutuatari rimborsano i prestiti rateali tramite pagamenti regolari.Questo tipo di credito prevede la graduale riduzione del capitale e il rimborso integrale finale, terminando Ciclo del credito.

Sia il credito revolving che il credito rateale Garantito e Nessuna garanzia Forma, ma più comune è un prestito rateale garantito.

Punti chiave I prestiti rateali forniscono ai mutuatari un pagamento una tantum e un pagamento programmato fisso prima che il prestito venga pagato per intero.

Il credito revolving consente ai mutuatari di spendere il denaro preso in prestito, rimborsarlo e prendere nuovamente in prestito se necessario.

Le carte di credito e le linee di credito sono esempi di credito revolving.

Esempi di prestiti rateali includono prestiti ipotecari, prestiti auto, prestiti studenteschi e prestiti personali.

Che cos’è il credito rotativo?

Una carta di credito e un limite di credito (LOC) sono due forme comuni di credito revolving. Quando paghi utilizzando un conto di credito revolving, il tuo limite di credito non cambierà. Finché non superi il limite, puoi tornare al tuo account in qualsiasi momento per prendere in prestito più fondi.

Perché non prendi in prestito denaro tutto in una volta quando apri un conto, non c’è niente di fisso Piano di pagamento Con credito revolving. Ti viene concessa la possibilità di prendere in prestito fino a un certo importo.Tuttavia, questa flessibilità di solito porta a importi di prestito inferiori e superiori tasso d’interesseI mutuatari devono gli interessi sull’importo che prelevano, non l’intera linea di credito.

Il credito revolving può essere un modo più pericoloso di prendere in prestito rispetto al credito rateale.Una gran parte (30%) del tuo punteggio di credito è tua Utilizzo del credito—Ad esempio, quanto è vicino il saldo della tua carta al limite complessivo per ciascuna carta. Portare un equilibrio alto abbasserà il tuo punteggio.

Che cos’è il credito rateale?

La caratteristica più notevole dei conti di credito rateale è il termine predeterminato e la data di fine, solitamente chiamata durata del prestito.Il contratto di prestito di solito include Ammortamento Un piano in cui il capitale viene gradualmente ridotto attraverso diversi anni di pagamenti rateali.

I prestiti rateali comuni includono mutui, prestiti auto, prestiti studenteschi e prestiti personali. Con questi, saprai quanto pagare ogni mese e quanto tempo ci vuole per pagare.aggiuntivo Richiesta di credito Hai bisogno di prendere in prestito più soldi.