Credito revolving e linea di credito: qual è la differenza?

Credito revolving e linea di credito: panoramica

Credito rotativo con uno limite di credito Le aziende e gli individui possono utilizzare due modalità di finanziamento per fornire flessibilità ai mutuatari.Il prestatore fornisce fondi fino a un certo importo titoli di coda——Può essere utilizzato e rimborsato a discrezione del mutuatario.

Sebbene ci siano somiglianze tra credito revolving e linee di credito, ci sono anche alcune differenze. Fino a quando il prestatore o il mutuatario non chiude il conto, il credito revolving rimane aperto. D’altra parte, la linea di credito non revolving è un accordo una tantum: quando la linea di credito viene estinta, il creditore chiude il conto.

Punti chiave Il credito revolving e le linee di credito offrono ai mutuatari una maggiore flessibilità rispetto ai prestiti tradizionali.

I mutuatari possono utilizzare il credito revolving e rimborsare ripetutamente fino al raggiungimento di un determinato limite di credito.

La linea di credito non revolving è un accordo finanziario una tantum, una volta che il mutuatario ha speso la linea di credito impostata, verrà chiusa.

Credito rotativo

Quando il prestatore emette credito revolving, assegna un limite di credito specifico al mutuatario.Questo limite è basato sul cliente Punteggio di credito, reddito e Storia del creditoUna volta aperto il conto, il mutuatario può decidere di utilizzare e riutilizzare il conto a sua discrezione. Il conto rimane aperto fino a quando il prestatore o il mutuatario non decide di chiuderlo.

Quando il pagamento viene effettuato su un conto di credito revolving, questi fondi possono essere nuovamente presi in prestito. Finché il limite di credito non viene superato, il limite di credito può essere riutilizzato.

Molti proprietari di piccole imprese e aziende utilizzano il credito revolving per finanziare capitale Espansione o come salvaguardia contro il futuro flusso di cassa problema. Gli individui possono utilizzare il credito revolving per i principali acquisti e le spese quotidiane, come i lavori di ristrutturazione della casa.

Se effettui pagamenti regolari e coerenti sul conto di credito rotativo, il prestatore può accettare di aumentare il limite di credito massimo.Non esiste un pagamento mensile fisso per un conto di credito revolving, ma interesse Accumula come qualsiasi altro credito. I mutuatari devono gli interessi sull’importo che prelevano, non l’intera linea di credito.

Se non gestisci con attenzione i crediti revolving e le linee di credito, il prestito può essere un modo rischioso.Una gran parte (30%) del tuo punteggio di credito è tua Utilizzo del creditoLa maggior parte degli esperti di credito consiglia di mantenere questo tasso di interesse al 30% o inferiore per evitare di influire negativamente sul punteggio di credito.

limite di credito

La linea di credito non revolving ha le stesse caratteristiche del credito revolving. Stabilire una linea di credito, i fondi possono essere utilizzati per molteplici scopi.

Detto questo, c’è una grande differenza tra i due.La piscina equilibrio Nessun rifornimento dopo il pagamento. Pertanto, una volta utilizzata la linea di credito non revolving e pagata per intero, il conto verrà chiuso e non potrà più essere utilizzato.

Credito revolving e linea di credito

Esempio di credito revolving e plafond

carta di credito È la forma più comune di credito revolving. Ai mutuatari viene assegnato un limite di credito, l’importo massimo che possono spendere sulla carta di credito.I mutuatari possono utilizzare la loro carta e pagare entro questo limite, se Pagamento minimo Scadenza o saldo completo e riutilizzare tale importo quando disponibile.

La linea di credito può essere non ricorrente e ricorrente.Un esempio di linea di credito non revolving è una linea di credito personale fornita da una banca Protezione da scoperto Piano. I clienti della banca possono registrarsi per collegare un piano di scoperto al proprio conto corrente.Se il saldo del cliente è inferiore a zero, lo scoperto lo impedirà Assegno rimbalzato O rifiutare di acquistare. Come ogni linea di credito, Scoperto Deve essere rimborsato, con gli interessi.

Un tipo Linea di credito per l’equità domestica (HELOC) È un esempio di linea di credito revolving. Fornire linee di credito pre-approvate in base al valore della casa del mutuatario. Ci sono molti modi per accedere ai fondi nel conto, tramite un assegno, una carta di credito collegata al conto, o il trasferimento di fondi da un conto all’altro. Devi solo pagare gli interessi sui fondi che utilizzi e il conto ha la flessibilità di ritirare la linea di credito quando necessario.

Sono entrati sia il credito revolving che le linee di credito Garantito e non protetto versione.Il credito garantito è preso in prestito Beni materiali, Proprio come la casa HELOC, come GaranziaI tassi di interesse sulle linee di credito garantite sono spesso molto più bassi dei tassi di interesse sui conti di credito non garantiti perché comportano meno rischi per il creditore.

Se hai bisogno di prendere in prestito molti soldi, una linea di credito non garantita di solito non è la scelta migliore.Se hai intenzione di acquistare in un momento, per favore considera prestito personale Non un limite di credito. Un prestito su misura per un acquisto specifico (come una casa o un’auto) è solitamente una buona scelta per aprire una linea di credito.

In che modo la linea di credito è diversa dai prestiti tradizionali?

Sia il credito revolving che le linee di credito sono diverse dai prestiti tradizionali.maggior parte Prestito a rate-Mutuo, prestito auto o prestito studentesco: hanno uno scopo di acquisto specifico. Devi comunicare in anticipo al prestatore per quale scopo intendi utilizzare il denaro e, a differenza di una linea di credito o di un credito revolving, non devi deviare da questo.

I pagamenti delle linee di credito sono spesso più irregolari.A differenza di un prestito, non ti verrà prestato importo totale Soldi e addebito immediato degli interessi. La linea di credito ti consente di prendere in prestito una certa quantità di fondi in futuro. Ciò significa che non ti verranno addebitati interessi fino a quando non inizierai effettivamente a utilizzare la linea dei fondi.